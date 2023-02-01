Этих хвостатых выбирали на руководящие должности на полном серьёзе

Небольшой город Вангамомона в 1989 голу объявил себя независимым от Новой Зеландии и первое, что надо было сделать - избрать президента. Самопровозглашённая Республика Вангамомона выбрала Иана Кьерструпа своим первым президентом, при том, что сам Иан не знал вообще, что был в бюллетене.

После его ухода в отставку следующим выиграл выборы козёл Билли Гамбот. А в 2003 году был выбран пудель Тай. Президентом он был всего один год и во время правления на него напала другая собака, которое, по мнению некоторых, было попыткой политического убийства.

Тай стал последним президентом-нечеловеком республики. Сегодня глава республики Джон Херлихи, который вступил на должность в 2017 году и был переизбран в 2019 году. Его противниками на выборах были какаду, плюшевый мишка и какаду.

Вам тоже это кажется очень милым?)