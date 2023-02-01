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Этих хвостатых выбирали на руководящие должности на полном серьёзе

Этих хвостатых выбирали на руководящие должности на полном серьёзе

Автор:
01 февраля 2023 15:23
Сообщество : RealFishki
Метки: животные   забавное   интересное   история   политика   смешное   
841
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Известный римский император Калигула был эпатажным во всём. Настолько, что даже собирался сделать своего коня Инцитата консулом. Это известная легенда, как и повальный блуд, царивший при дворе императора. Но история повторилась и не раз.
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Метки: животные   забавное   интересное   история   политика   смешное   
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