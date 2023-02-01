Этих хвостатых выбирали на руководящие должности на полном серьёзе

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Известный римский император Калигула был эпатажным во всём. Настолько, что даже собирался сделать своего коня Инцитата консулом. Это известная легенда, как и повальный блуд, царивший при дворе императора. Но история повторилась и не раз.
Животное избиралось на должность не раз и за последние сто лет мулы, собаки и даже носороги баллотировались (вернее их баллотировали) на определённые должности. Так они ещё и побеждали!
Носорог Какареко
Четырёхлетний носорог Какареко в 1959 году спокойно проводил свои дни в зоопарке в Сан-Паулу. И вот кому-то пришло в голову, что он станет лучшим кандидатом, нежели 540 других, на выборах в городской совет Сан-Паулу, потому что многие из них считались коррумпированными, а то и вовсе неадекватными. Идея вышла из-под контроля и Какареко одержал победу - его имя значилось примерно на 100 000 бюллетеней. Приблизиться к нему мог один только кандидат, который получил всего 10 079 голосов. Избирательная комиссия отклонила кандидатуру носорога, но народ свою точку зрения. И до сих пор термин "Voto Cacareco" (голосование Какареко) используется в Бразилии, чтобы обозначить голосование "против".
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Горилла Колосс
Огромный серебристый горилла весом около 230 кг жил себе в зоопарке Бенсона в Гудзоне (штат Нью-Гемпшир).
В 1980 году, в рекламной акции для зоопарка, Колосс был выдвинута кандидатом в президенты от Вегетарианской партии на праймериз в Нью-Гемпшире. Владелец Колосса утверждал, что горилла имеет право принимать участие в голосовании, так как родилась в США и соответствует возрастным требованиям. Но Колосс так и не добрался до Белого дома. А жаль.
В 1980 году, в рекламной акции для зоопарка, Колосс был выдвинута кандидатом в президенты от Вегетарианской партии на праймериз в Нью-Гемпшире. Владелец Колосса утверждал, что горилла имеет право принимать участие в голосовании, так как родилась в США и соответствует возрастным требованиям. Но Колосс так и не добрался до Белого дома. А жаль.
Козёл Иоио
Дело было в 1920-х годах, когда недовольные жители Форталезы (Бразилия) настолько было рассержены кандидатами, предоставленными на должность главы города, что решили, что козёл Иоио будет лучшим выбором.
В бюллетенях имя козла не значилось, но люди всё равно вписали его в бланки. Но голоса за козла были признаны недействительными, что, впрочем, сделало его очень известным в Форталезе. Иоио скончался от старости в 1931 году, из него сделали чучело и поместили в музей Сеары, где его можно увидеть и сейчас.
В бюллетенях имя козла не значилось, но люди всё равно вписали его в бланки. Но голоса за козла были признаны недействительными, что, впрочем, сделало его очень известным в Форталезе. Иоио скончался от старости в 1931 году, из него сделали чучело и поместили в музей Сеары, где его можно увидеть и сейчас.
Мул Бостон Кёртис
Республиканцы города Милтон в штате Вашингтон невольно избрали мула новым членом комитета в 1938 году. Нелепая ситуация произошла из-за уловки мэра-демократа Кеннета Симмонса, который хотел смутить республиканцев и заявить о неэффективности первичной системы выборов. Не называя других имён Симмонс зарегистрировал мула, назвав его Бостон Кёртис. Никто ничего не знал о загадочном республиканце, но это не помешало отдать ему 51% голосов. И только когда объявили результаты безальтернативных выборов жители поняли, что мул стал новым членом комитета.
После объявления результатов и раскрытия истинной личности Кёртиса было заявлено, что мул "вернулся в демократическое лоно".
После объявления результатов и раскрытия истинной личности Кёртиса было заявлено, что мул "вернулся в демократическое лоно".
Козел Билли Гамбот и пудель Тай
Небольшой город Вангамомона в 1989 голу объявил себя независимым от Новой Зеландии и первое, что надо было сделать - избрать президента. Самопровозглашённая Республика Вангамомона выбрала Иана Кьерструпа своим первым президентом, при том, что сам Иан не знал вообще, что был в бюллетене.
После его ухода в отставку следующим выиграл выборы козёл Билли Гамбот. А в 2003 году был выбран пудель Тай. Президентом он был всего один год и во время правления на него напала другая собака, которое, по мнению некоторых, было попыткой политического убийства.
Тай стал последним президентом-нечеловеком республики. Сегодня глава республики Джон Херлихи, который вступил на должность в 2017 году и был переизбран в 2019 году. Его противниками на выборах были какаду, плюшевый мишка и какаду.
Вам тоже это кажется очень милым?)
После его ухода в отставку следующим выиграл выборы козёл Билли Гамбот. А в 2003 году был выбран пудель Тай. Президентом он был всего один год и во время правления на него напала другая собака, которое, по мнению некоторых, было попыткой политического убийства.
Тай стал последним президентом-нечеловеком республики. Сегодня глава республики Джон Херлихи, который вступил на должность в 2017 году и был переизбран в 2019 году. Его противниками на выборах были какаду, плюшевый мишка и какаду.
Вам тоже это кажется очень милым?)
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