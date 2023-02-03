Этих хвостатых выбирали на руководящие должности на полном серьёзе (часть вторая)

В зоопарке Рио-де-Жанейро с 1963 по 1996 год жил шимпанзе, который отличался своим сердитым характером. Но персонал зоопарка и посетители всё равно обожал Тиао, во многом потому, что он нередко оказывался в сводке новостей из-за того, что кидался в разных политиков своими фекалиями.

Но в 1988 году Тиао стал особенно популярным, потому что Банановая партия выдвинула его на пост мэра города. 400 000 голосов получил макака-скандалист и смог занять третье место в гонке.