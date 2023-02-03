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Этих хвостатых выбирали на руководящие должности на полном серьёзе (часть вторая)

Этих хвостатых выбирали на руководящие должности на полном серьёзе (часть вторая)

Автор:
03 февраля 2023 17:20
Сообщество : RealFishki
Метки: выборы   животные   забавное   интересное   политика   смешное   
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О том, как шутка зашла слишком далеко и руководить людьми пытались поставить животных. Чем-то напоминает историю в путешествиях Гулливера, когда он очутился в мире, где главными были лошади.

Иронично, что чиновниками могли в какой-то момент стать не люди, а животные, которых выбрали люди. Многое говорит об обществе и о том, какое у него отношение с власть имущим. Вторая часть про зверей, которых выбрали быть главными.

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В зоопарке Рио-де-Жанейро с 1963 по 1996 год жил шимпанзе, который отличался своим сердитым характером. Но персонал зоопарка и посетители всё равно обожал Тиао, во многом потому, что он нередко оказывался в сводке новостей из-за того, что кидался в разных политиков своими фекалиями.

Но в 1988 году Тиао стал особенно популярным, потому что Банановая партия выдвинула его на пост мэра города. 400 000 голосов получил макака-скандалист и смог занять третье место в гонке.

Милая хрюшка стала звездой фермерских протестов у здания парламента в Лондоне в 2000 году. Её хозяева решили, что такая слава свиньи поможет ей выдвинуться в кандидаты на пост лондонского мэра. Винни была зарегистрирована незадолго до выборов, но, к сожалению, кампания была прекращена: чиновники начали что-то подозревать, когда заметили чек на регистрационный взнос кандидата (10 000 фунтов стерлингов), на котором был указан следующий банк: Piggybank PLC.

Мало кто не любит котиков, поэтому пара весёлых выпускников университета решили, что на пост мэра Халапы (Мексика) отлично подойдёт кот Моррис.
В 2013 году Моррис стал очень известным в интернете и получил аж 12 тысяч голосов, что давало ему четвёртое место в списке из одиннадцати кандидатов. Что, разумеется, вызвало оживлённые споры и кто-то даже утверждал, что котик украл у оппозиции голоса, отдав победу уже правящей мексиканской партии. Штаб кота насмешливо прокомментировали эти инсинуации: "Давайте будем реалистами... Кто проиграл голосование? Простой кот или разрозненная оппозиция?


Да, чудеса предвыборных кампании творятся не только за рубежом.
После ряда коррупционных дел, ставших известным жителям города Барнаула, они так устали от своих кандидатов в мэры, что в 2015 году решили голосовать за кота Барсика. И в неофициальном опросе кот разгромил своих противников, набрав 91,2% из 5400 голосов. У протестного голосования был колоссальный успех, но, к сожалению, Барсик не был зарегистрированным кандидатом и в должность вступить никак не мог. Жаль.



В 2015 году губернатор Луизианы Бобби Джиндал решил поучаствовать в гонке на пост президента. Но его соперником внезапно стал рак. Была организована мощнейшая пиар-компания в интернете, а у представителя ракообразных была своя страничка в социальной сети, названная "Может ли этот рак получить больше сторонников, чем Бобби Джиндал?".
И хоть кампания прошла неудачно, но количество подписчиков было внушительным.


Трёхлетний козёл по кличке Линкольн стал первым почётным мэром городка Фэр-Хейвен в Вермонте, обогнав своих конкурентов: собак, котиков и песчанку. И целый 2019 год он вполне талантливо работал на должности мэра.
Однако, в январе 2020 года, в предвыборную гонку вступили немецкая овчарка Сэмми и трёхлетний спаниель-терапевт Мёрфи. 3 марта, после выборов, Мёрфи обогнал всех кандидатов и стал победителем.

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Метки: выборы   животные   забавное   интересное   политика   смешное   
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Андрей Крылов 3 минуты назад
Обычные политтехнологии. Либо имя или созвучие названия созвучно же кому-то из избираемых, или отток головов в сторону от реального кандидата куда угодно, хоьтт на того Барсика... Путсть даже за него прогулосует мало кто. Тут даже не смешно. Политика - грязное занятие, и там все средства хороши.
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