Молодые и без комплексов: на что обращают внимание современные девушки при знакомствах

Героини этого поста устали существовать в одиночестве, поэтому решили установить на свои смартфоны приложения для знакомств. Перед вами их анкеты, которые говорят сами за себя.

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1. Они знают за собой все грешки, но скрывать их не видят смысла 0 Источник:

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2. Кто-то сразу отметает пошлые намеки... 0 Источник:

3. Кто-то сам создает почву для размышлений 0 Источник:

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5. Они знают толк в намеках 0 Источник:

6. Часто в этих приложениях попадаются очень интересные личности 0 Источник:

7. Когда у тебя черный пояс по отражению банальных подкатов 0

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9. Многие девушки открыто заявляют, что не очень любят цветы 0 Источник:

10. Вам еще нравятся азиатки? 0 Источник:

11. Без разводов на деньги здесь тоже не обходится 0

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13. Мы продолжаем обзор очень странных аккаунтов девушек 0 Источник:

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16. У каждой здесь своя история 0 Источник:

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