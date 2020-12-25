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Молодые и без комплексов: на что обращают внимание современные девушки при знакомствах

Молодые и без комплексов: на что обращают внимание современные девушки при знакомствах (19 фото)

Автор:
25 декабря 2020 17:02
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   О себе   анкеты   девушки   знакомства   приколы   юмор   
1170
19
Героини этого поста устали существовать в одиночестве, поэтому решили установить на свои смартфоны приложения для знакомств. Перед вами их анкеты, которые говорят сами за себя.
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Метки: Tinder   О себе   анкеты   девушки   знакомства   приколы   юмор   
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семён Полчаса назад
Судя по тому, что держится за щёку- кто-то уже засунул и то, что нет улыбки- не хачапури...

Судя по тому, что держится за щёку- кто-то уже засунул и то, что нет улыбки- не хачапури...
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SSD 13 минут назад
Реклама говноприложения. Сейчас все дрочилы с фишек туда должны побежать.
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Stan from Russia

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