Готовы на все, чтобы понравиться мужчинам. Что именно предлагают молодые девушки

В этом посте собраны реальные анкеты девушек, которые они разместили в одном известном приложении для знакомств. Если вы моралист, то лучше вам не открывать данную подборку - девочки тут просто отжигают.

0

1. Они готовы на все, правда, признаются об этом не совсем обычно 0 Источник:

2. Попа и грудь есть у всех, а кулинарными навыками владеют единицы 0 Источник:

3. Классические цитаты из популярных пабликов никуда не делись 0 Источник:

4. Иногда поступают весьма неожиданные предложения 0 Источник:

5. Многие девушки просто хотят почувствовать себя слабыми 0 Источник:

6. Просто и по существу 0 Источник:

7. С предложением посидеть на лице выходят кому не лень 0 Источник:

8. 0 Источник:

9. Как думаете, они про куриные или перепелиные яйца? 0 Источник:

10. Ох уж эти намеки 0 Источник:

11. 0 Источник:

12. Какие тут намеки, многие вываливают все открытым текстом 0

13. 0 Источник:

14. 0 Источник:

15. Немного о жизни после 25 0 Источник: