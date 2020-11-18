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Готовы на все, чтобы понравиться мужчинам. Что именно предлагают молодые девушки

Готовы на все, чтобы понравиться мужчинам. Что именно предлагают молодые девушки (17 фото)

Автор:
18 ноября 2020 20:34
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   анкета   девушка   знакомства   прикол   приложение   юмор   
1535
17
В этом посте собраны реальные анкеты девушек, которые они разместили в одном известном приложении для знакомств. Если вы моралист, то лучше вам не открывать данную подборку - девочки тут просто отжигают.

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Метки: Tinder   анкета   девушка   знакомства   прикол   приложение   юмор   
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Остап Ива́нович. Минуту назад
Ни одна не написала - " Я Нормальная девушка без тараканов".
Ни одна не написала - " Я Нормальная девушка без тараканов".
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