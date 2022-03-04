25 добрых фотографий, способных растрогать до глубины души

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Самое время вспомнить о том, что доброта существует, а наш мир — прекрасен и удивителен. И эта подборка вдохновляющих фотографий и трогательных историй определенно в этом поможет.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Жизнь добро добрые истории позитив трогательно
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