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25 добрых фотографий, способных растрогать до глубины души

25 добрых фотографий, способных растрогать до глубины души (26 фото)

Автор:
04 марта 2022 20:36
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   добро   добрые истории   позитив   трогательно   
2582
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Самое время вспомнить о том, что доброта существует, а наш мир — прекрасен и удивителен. И эта подборка вдохновляющих фотографий и трогательных историй определенно в этом поможет.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   добро   добрые истории   позитив   трогательно   

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14k
Вася 2 часа назад
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добрыйдух 2 часа назад
как потом эти милые дамы/мужчины служат на авианосцах, разносят демократию своими бомбами, убивают тысячи людей в далёких странах... За Суэцем морали нет...
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