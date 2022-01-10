Бабушки дарят нам не только пирожки, но много очень весёлых моментов

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Это очередное доказательство того, что возраста совершенно не нужно бояться. Особенно, если вас окружают такие бабушки, как из нашей сегодняшней подборки.
Несмотря на то, что у бабушек не всегда получается идти в ногу со временем, это абсолютно не мешает многим из них найти общий язык со своими внуками и внучками. А всё потому, что их юмор, непосредственность и забота с охотой принимаются во все времена и понятны самым разным поколениям!
Подарила бабушке на Рождество это одеяло с капюшоном. Она оценила подарок и выглядит в нём так забавно
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Только посмотрите, как наша собака смотрит на неё!
Мы с бабушкой решили повеселиться на Хэллоуине
Отлично воссозданные образы из мультфильма «Вверх».
Сегодня моей бабушке исполняется 90 лет! А ещё вчера мы были на концерте её любимой группы
Моя бабушка подарила мне на Рождество эти прихватки, которые сшила сама
Мой сын оставил своего мишку в доме бабушки и дедушки, и они прислали нам это фото
Бабушка моего друга учится работать с фотошопом. Это её первый эксперимент
Бабушке 92, и это никак не мешает её интересу к очкам виртуальной реальности
С днём рождения, бабушка!
90 лет, а она по-прежнему настоящая бунтарка.
Бабушка не хочет собаку, семья заводит собаку. Бабушка:
Бабушка прислала мне посылку со своим печеньем
Мама прислала мне такое фото моей бабули
Моей бабушке-шутнице 99 лет
Мой друг пришёл проведать свою бабушку, а она удивила его своей новой причёской
Бабушка моей девушки связала эту миниатюрную шапочку для крышки от кастрюли
Моя бабушка и её первая онлайн-покупка
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