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Бабушки дарят нам не только пирожки, но много очень весёлых моментов

Бабушки дарят нам не только пирожки, но много очень весёлых моментов (16 фото)

Автор:
10 января 2022 10:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: бабушка   внуки   добро   люди   милота   позитив   фото   
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Это очередное доказательство того, что возраста совершенно не нужно бояться. Особенно, если вас окружают такие бабушки, как из нашей сегодняшней подборки.

Несмотря на то, что у бабушек не всегда получается идти в ногу со временем, это абсолютно не мешает многим из них найти общий язык со своими внуками и внучками. А всё потому, что их юмор, непосредственность и забота с охотой принимаются во все времена и понятны самым разным поколениям!


Подарила бабушке на Рождество это одеяло с капюшоном. Она оценила подарок и выглядит в нём так забавно

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Только посмотрите, как наша собака смотрит на неё!

Мы с бабушкой решили повеселиться на Хэллоуине

Отлично воссозданные образы из мультфильма «Вверх».


Сегодня моей бабушке исполняется 90 лет! А ещё вчера мы были на концерте её любимой группы

Моя бабушка подарила мне на Рождество эти прихватки, которые сшила сама

Мой сын оставил своего мишку в доме бабушки и дедушки, и они прислали нам это фото


Бабушка моего друга учится работать с фотошопом. Это её первый эксперимент

Бабушке 92, и это никак не мешает её интересу к очкам виртуальной реальности


С днём рождения, бабушка!


90 лет, а она по-прежнему настоящая бунтарка.

Бабушка не хочет собаку, семья заводит собаку. Бабушка:

Бабушка прислала мне посылку со своим печеньем

Мама прислала мне такое фото моей бабули

Моей бабушке-шутнице 99 лет

Мой друг пришёл проведать свою бабушку, а она удивила его своей новой причёской


Бабушка моей девушки связала эту миниатюрную шапочку для крышки от кастрюли


Моя бабушка и её первая онлайн-покупка

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Метки: бабушка   внуки   добро   люди   милота   позитив   фото   
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Максим Максимов Полчаса назад
Многие бабушки у своих внуков имеют гораздо бОльший авторитет, чем, даже, родители.
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