Бабушки дарят нам не только пирожки, но много очень весёлых моментов

Несмотря на то, что у бабушек не всегда получается идти в ногу со временем, это абсолютно не мешает многим из них найти общий язык со своими внуками и внучками. А всё потому, что их юмор, непосредственность и забота с охотой принимаются во все времена и понятны самым разным поколениям!

Подарила бабушке на Рождество это одеяло с капюшоном. Она оценила подарок и выглядит в нём так забавно