10 добрых историй 2022 года

Кари Блант и ее муж Родни летели домой из Китая со своей дочерью Беллой, которую удочерили всего двумя неделями ранее. Четырехлетняя малышка совсем не говорила на английском, а ее новые родители — на китайском, но милая бортпроводница, которая сразу попросила семью называть ее «бабушкой Джеки», знала оба языка. Она подходила к семье каждый раз, когда им требовалась помощь, принесла угощения и развлекала Беллу всякий раз, когда у нее была свободная минута.

Примерно в середине полета что-то произошло, и у малышки началась самая настоящая паническая атака — она кричала и плакала целых 45 минут. Другие пассажиры пытались помочь, присылали игрушки и закуски со всего самолета и пытались поговорить с ней на китайском, чтобы успокоить ее, но ничего не помогало. Бабушка Джеки тоже несколько раз подходила, когда выдавалась свободная минутка, и в итоге ее успокаивающий голос все же покорил Беллу, и малышка позволила ей несколько раз взять себя на руки.

После полета семья обменялась контактами с Джеки, и они продолжили общаться. Спустя какое-то время Джеки и две ее подруги даже приехали к семье в гости, и Белла пригласила Джеки на свой день рождения в октябре. Несмотря на это, никто не ожидал, что та действительно приедет, так что можно представить себе радость Беллы, когда она увидела Джеки на пороге.