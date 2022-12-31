10 добрых историй 2022 года

В мире много разных героев, но всех их объединяет одно: готовность прийти другим на помощь. Из тысяч героических историй, о которых можно было прочитать в сети в этом году, эти десять отличаются храбростью, добротой и сообразительностью всех участников. Хочется верить, что в критической ситуации каждый из нас сможет повести себя так же достойно!
1. Эти полицейские задали правильные вопросы, чем спасли четверых детей, похищенных средь бела дня.
Когда офицер Пэрриш и офицер Фланель из Детройта остановили женщину за нарушение правил дорожного движения, они даже не представляли, что та совершила гораздо более серьезное преступление.
Четверо детей, братья и сестры в возрасте от 6 до 11 лет, как обычно, шли в школу, когда рядом с ними остановилась женщина в большом фургоне и уговорила младшего ребенка залезть в машину. Старшие дети быстро последовали за ними, чтобы спасти младшего брата, но тоже оказались в фургоне.
Похищение засняла камера на двери ближайшего дома, но других свидетелей не было. Трудно сказать, как далеко зашла бы похитительница, если бы осталась незамеченной, но, к счастью, она совершила ошибку, проехав на красный свет.
Остановившие ее полицейские позже сказали, что сразу почувствовали, что что-то не так. Поэтому они начали задавать ей вопросы, которые обычно не задают, начиная с «Это ваши дети?». Женщина ответила «да», но дети молча покачали головой. Похитительница утверждала, что проехала на красный свет, потому что торопилась отвезти детей в школу, но когда ее спросили, в какой школе они учатся, она «не смогла дать вразумительного ответа».
Тогда они вывели ее из машины и спросили старшего ребенка, знают ли они эту женщину. Ребенок покачал головой, и этого было достаточно, чтобы арестовать женщину.
Энджел — трудолюбивая и оптимистичная мать троих детей, но во время последней беременности она стала бездомной. Несмотря на этот факт, она по-прежнему находила в себе способность вдохновлять других людей, поощрять их и убеждать, что они способны на все, что только захотят.
Однажды ее начальник, который под прикрытием посетил свой магазин спортивных товаров под видом нового сотрудника, увидел это своими глазами. Энджел была его наставником в течение дня, и когда он наконец услышал ее историю, она поразила его до глубины души. Именно тогда он сделал то, что действительно изменило ее жизнь — Энджел получила повышение, прибавку к зарплате и чек на 250 000 долларов, чтобы она смогла переехать из приюта для бездомных в собственное жилье.
3. Невероятно добрая незнакомка помогла родителям, которые летели домой из Китая после удочерения дочери.
Кари Блант и ее муж Родни летели домой из Китая со своей дочерью Беллой, которую удочерили всего двумя неделями ранее. Четырехлетняя малышка совсем не говорила на английском, а ее новые родители — на китайском, но милая бортпроводница, которая сразу попросила семью называть ее «бабушкой Джеки», знала оба языка. Она подходила к семье каждый раз, когда им требовалась помощь, принесла угощения и развлекала Беллу всякий раз, когда у нее была свободная минута.
Примерно в середине полета что-то произошло, и у малышки началась самая настоящая паническая атака — она кричала и плакала целых 45 минут. Другие пассажиры пытались помочь, присылали игрушки и закуски со всего самолета и пытались поговорить с ней на китайском, чтобы успокоить ее, но ничего не помогало. Бабушка Джеки тоже несколько раз подходила, когда выдавалась свободная минутка, и в итоге ее успокаивающий голос все же покорил Беллу, и малышка позволила ей несколько раз взять себя на руки.
После полета семья обменялась контактами с Джеки, и они продолжили общаться. Спустя какое-то время Джеки и две ее подруги даже приехали к семье в гости, и Белла пригласила Джеки на свой день рождения в октябре. Несмотря на это, никто не ожидал, что та действительно приедет, так что можно представить себе радость Беллы, когда она увидела Джеки на пороге.
Источник:
День рождения после этого прошел прекрасно, и Джеки даже научила Беллу лепить традиционные китайские дамплинги. Чудесный пример доброго и заботливого человека, который всегда готов сделать гораздо больше, чем «просто свою работу».
4. Актриса Дженнифер Гарнер удивила учительницу, купив ей все до единой вещи из вишлиста к началу учебного года.
Эрин Фуллер-Веллман преподает в начальной школе Баффало в Западной Вирджинии. Она решила попросить помощи в сборе принадлежностей к началу учебного года, включая книги, карандаши, фломастеры и прочую канцелярию, и отправила свой вишлист писательнице и актрисе Эрин Фостер, которая в свою очередь выложила его в Instagram*. Фостер с 2020 года делится ссылками на вишлисты учителей, чтобы отблагодарить их.
Эрин отправила свой список, но не особо надеялась что-то получить. Она уже делилась вишлистом на своих личных страницах в социальных сетях, но безуспешно. Однако на этот раз она сорвала джекпот!
«Со мной только что произошла САМАЯ НЕВЕРОЯТНАЯ вещь, — написала Эрин на своей странице в Facebook*. — Я выхожу на улицу и вижу буквально 10 коробок, лежащих на моем крыльце. Я открываю первую коробку, и она полна книг. Я думаю: «Интересно, кто их прислал?» А внизу была записка: «Пусть этот год будет самым лучшим! Спасибо, что вы решили преподавать; у вас самая важная работа в мире. От Дженнифер Гарнер».
Эрин поделилась благодарностью в Интернете и вскоре получила ответ от самой Гарнер. Актриса поблагодарила Фостер за то, что она все это устроила, и пожелала Эрин отличного учебного года.
5. Пастор пожертвовал почку человеку, с которым только что познакомился, и это спасло жизнь ему самому
Дон Герберт и его жена Белинда искали дворовые распродажи, когда услышали музыку госпел из соседней церкви. Она настолько привлекла Дона, что он вошел внутрь. Именно там он встретил пастора Тима Джонса, человека, который навсегда стал частью его истории.
Мужчин объединяла любовь к музыке, поэтому, когда Дон рассказал пастору Тиму о своем певческом квартете, тот пригласил его спеть в церкви в будущем. Но чего пастор Тим Джонс не знал, так это того, что последние несколько лет Дон страдал от опасного для жизни заболевания. За пару месяцев до знакомства Дон даже перенес операцию по пересадке печени, которая должна была улучшить его состояние, но потом у него отказали почки. Его хроническая болезнь не мешала его вере, но он понятия не имел, что встреча с Тимом окажется настолько важной.
Однако вскоре врачи Медицинского центра Дьюка обнаружили у него закупорку сердца, а это означало, что ему потребуется катетеризация сердца, еще одна серьезная процедура. Врачи сообщили супругам, что слабые почки Дона не смогут пережить операцию, но поиск донора почки может занять до семи лет. Поэтому Белинда решила поделиться этой ситуацией в Facebook* и попросить о помощи.
Пастор Тим увидел сообщение, и хотя они познакомились всего две недели назад, он был так тронут историей, что предложил Дону свою почку. Когда пришли результаты анализов, оказалось, что он идеально подходит — шанс один на 20 000!
Но самое большое чудо произошло в день операции. Когда врачи начали удалять почку Тиму, они обнаружили у него аневризму, которая, если бы ее не обнаружили, рано или поздно убила бы его.
Этот странный поворот событий означал, что в тот день самоотверженность пастора Тима, отдавшего свою почку человеку, которого он знал всего две недели, спасла жизнь им обоим.
Дженни Ли Бейкер, няня из Южной Калифорнии, оказалась в ужасающей и потенциально опасной ситуации, которая заставила ее действовать быстро — очень быстро.
Она ходила по делам с 3-летним ребенком, о котором она заботится, и когда они вернулись домой, она тут же почувствовала, что что-то не так. И ее интуиция сработала на отлично.
Как оказалось, грабитель проник в дом и бродил по второму этажу. Камера видеонаблюдения запечатлела, как он высыпал содержимое кошелька на кухонную столешницу до того, как Дженна вошла в дверь, а затем начал ходить из комнаты в комнату в поисках ценных вещей.
Когда Дженна и малыш вернулись домой, злоумышленник спускался вниз по лестнице. Дженна моментально подхватила маленького мальчика, бросилась за дверь и побежала к соседям.
Многие люди называют Дженну героем за ее действия в тот день. Но она говорит, что не считает себя «героем».
«Я люблю его, — сказала Дженна. — Когда его родители уезжают, они доверяют мне, что я обеспечу его безопасность».
Источник:
Алисса Целер и еще 17 военнослужащих только что закончили 5-недельную подготовку на базе ВВС Ниагара-Фолс в Нью-Йорке, поэтому решили отпраздновать это событие обедом в ресторане Fuji Grill, но они даже представить не могли, что произойдет дальше.
«Спасибо паре, которая сегодня на обеде оплатила 18 заказов в ресторане Fuji Grill на Ниагарском водопаде. У нас нет слов, и мы безмерно благодарны за вашу щедрость. Некоторые из нас прослезились, и это то, чего мы никогда не забудем», — написала Алисса в Facebook*.
Она рассказала, что их угостила пара с тремя детьми, которые остановились у их столика, чтобы поблагодарить их за службу. Пара оплатила все 18 блюд, напитки и закуски, и даже покрыли чаевые для персонала. Какой щедрый и добрый поступок!
8. Бдительный каякер услышал отчаянные крики и спас 6-летнего ребенка, барахтающегося в воде.
ДиДжей Джонс запланировал день спокойной рыбалки на реке Сент-Луис в Миннесоте, но вместо этого стал героем.
Когда он только приехал, он сразу обратил внимание на людей на воде, включая отца в парусной лодке и его сына, который плыл рядом. Некоторое время вода казалась идеально спокойной, но когда ДиДжей подцепил на крючок осетра, быстро поднялись волны. Внезапно он услышал крики ребенка, которого уносило течением — Диджей огляделся и увидел, что это был тот самый мальчик, который разлучился с отцом. Не колеблясь, мужчина перерезал леску и поспешил ребенку на помощь. Испуганный 6-летний ребенок продолжал паниковать, даже когда подоспела помощь. Тем не менее, ДиДжею удалось успокоить его достаточно, чтобы он смог отвезти его на берег.
Источник:
Оттуда ДиДжей связался со службами неотложной медицинской помощи, чтобы убедиться, что ребенок в безопасности. Он даже задержался, чтобы посмотреть, как мальчик воссоединится с отцом. Точно непонятно, как мальчик оказался в воде один, но одно можно сказать наверняка: ДиДжей спас ему жизнь, и за это ему нет предела благодарности!
9. Студентка расклеила самодельные стикеры по городу. Позже она узнала, что один из них спас чью-то жизнь.
Пережив трудные времена в связи с пандемией COVID-19, новозеландская студентка Брук наконец почувствовала, что ее депрессия проходит. Она смотрела в будущее с таким оптимизмом, что начала думать о других людях, которые борются за свое психическое благополучие, и ей захотелось им помочь.
Брук напечатала простое, но воодушевляющее послание, адресованное всем, кто случайно его увидит: «Пожалуйста, не лишай себя жизни сегодня. Мир намного лучше, когда в нем есть ты — больше, чем тебе кажется. Останься».
Она напечатала 600 наклеек и расклеила их в общественных местах, включая мосты, железные дороги и водные пути вокруг Веллингтона. Она также наклеила один стикер на бампер своей машины. Она быстро забыла о них на несколько месяцев, пока однажды не вышла из кофейни и не увидела записку под дворником.
«Ваш знак сегодня спас мне жизнь, — говорилось в записке. — Я вышел из дома с намерением [покончить с собой] и попросил послать мне знак, любой знак, что я поступаю правильно, когда увидел вашу машину на стоянке. Спасибо».
Брук была ошеломлена, но невероятно благодарна за то, что наклеила стикер в идеальное место, чтобы кому-то помочь. Она решила написать в твиттере об этом опыте, и ее твит завирусился, набрав тысячи лайков и репостов.
День Кайла Семро начался как обычно, с одним небольшим отличием: его 6-летняя дочь Мэйси отказалась идти в детский сад. Это было необычным для нее поведением, но в то утро она очень скучала по папе — кроме того, это была годовщина смерти ее бабушки. Когда Кайл вернулся домой с ночной смены, он согласился провести день со своей дочерью и 4-летним сыном Калебом, пока его жена будет на работе.
Кайл чувствовал себя не очень хорошо, когда вернулся домой в тот день из-за продолжающейся проблемы с носовыми пазухами и легкими. Позже тем же утром ему стало хуже — мужчина не мог дышать и неоднократно терял сознание. Очнувшись, он бессвязно позвал на помощь.
Мэйси услышала отца и поняла, что нужно что-то предпринять. Пока Калеб сидел с отцом, она взялась за дело и поступила как человек в три раза старше ее.
Когда Кайл в очередной раз ненадолго пришел в сознание, Мэйси попросила его назвать пароль смартфона, чтобы она могла разблокировать устройство. Затем она открыла Google и набрала «Полиция Элиота».
«Я нажала эту кнопку, набрала Eliot Police и нажала «Вызов», — объяснила Мэйси. — Я не хочу этого говорить, но я думала, что он умрет».
Администратор Джуди Смит подняла трубку в полицейском управлении Элиота. Она говорит, что Мейси «знала все», включая свой домашний адрес, имя и возраст отца, а также то, как полиции лучше всего добраться до него в подвале, где он лежал.
Пока Мэйси ждала помощи, она придумала, как открыть дверь в подвал, и отправила своего младшего брата закрыть дверь наверху, чтобы их собаки не выбежали. Полиция прибыла всего через две минуты и доставила Кайла в больницу, где он пролежал три дня и сейчас восстанавливается дома.
Кайл надеется, что рассказ об этой истории побудит родителей обучить детей важной информации о том, где и с кем они живут. Хотя он и его жена пытаются ограничить время, которое дети проводят перед экраном, они позволяют Мэйси отправлять текстовые сообщения отцу в течение рабочего дня и уверены, что этот навык помог ей сохранять спокойствие и знать, что делать в этой чрезвычайной ситуации.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 30 добрых фотографий, которые согреют душу
- 25 добрых фотографий, способных растрогать до глубины души
- Фотоистории, которые вселяют веру в будущее
- 25 добрых фотографий, которые согреют душу
- 12 трогательных поступков незнакомцев, которые возвращают веру в людей
И что тут доброго, помогать пиндосским воякам? Это чистое зло!