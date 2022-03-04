Мультфильмы СССР затерявшиеся на фоне ремейков

«Трое из Простоквашино» В 1978 году вышел мультфильм Владимира Попова «Трое из Простоквашино», который положил начало будущей трилогии, которую мы с вами знаем. Сюжет был основан на повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот», причём писатель лично адаптировал книгу под сценарий. Зрителям сразу же полюбилась история об обитателях деревни Простоквашино. Персонажи вышли очень милыми, а над шикарной озвучкой потрудились Олег Табаков и Лев Дуров. Кажись простой детский сюжет, но даже в нем нашлось место для жизненной философии: кота Матроскина можно цитировать и по сей день. Немного позже герои мультфильма начали появляться в рекламе и даже успели стать брендом молочной продукции. В 2018 году они снова вернулись на экраны в сериале «Простоквашино». Дизайн героев оставили узнаваемым, разве что их сделали немного современными.

2022-03-04T16:52:27+03:00