Мультфильмы СССР затерявшиеся на фоне ремейков

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Довольно часто бывает так, что ремейк фильма получается лучше оригинала – как это было, например, с «Лицом со шрамом» или «Нечто». Подобное происходило и в советской анимации: о первых версиях мультфильмов нередко забывали после того, как новые версии обретали популярность в народе.
В этом посте я хочу вспомнить самые яркие примеры того, как советские мультфильмы терялись на фоне более удачных версий.
Видео сверху, пост внутри :)
В этом посте я хочу вспомнить самые яркие примеры того, как советские мультфильмы терялись на фоне более удачных версий.
Видео сверху, пост внутри :)
«Трое из Простоквашино»
В 1978 году вышел мультфильм Владимира Попова «Трое из Простоквашино», который положил начало будущей трилогии, которую мы с вами знаем.
Сюжет был основан на повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот», причём писатель лично адаптировал книгу под сценарий. Зрителям сразу же полюбилась история об обитателях деревни Простоквашино. Персонажи вышли очень милыми, а над шикарной озвучкой потрудились Олег Табаков и Лев Дуров. Кажись простой детский сюжет, но даже в нем нашлось место для жизненной философии: кота Матроскина можно цитировать и по сей день.
Немного позже герои мультфильма начали появляться в рекламе и даже успели стать брендом молочной продукции. В 2018 году они снова вернулись на экраны в сериале «Простоквашино». Дизайн героев оставили узнаваемым, разве что их сделали немного современными.
В 1978 году вышел мультфильм Владимира Попова «Трое из Простоквашино», который положил начало будущей трилогии, которую мы с вами знаем.
Сюжет был основан на повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот», причём писатель лично адаптировал книгу под сценарий. Зрителям сразу же полюбилась история об обитателях деревни Простоквашино. Персонажи вышли очень милыми, а над шикарной озвучкой потрудились Олег Табаков и Лев Дуров. Кажись простой детский сюжет, но даже в нем нашлось место для жизненной философии: кота Матроскина можно цитировать и по сей день.
Немного позже герои мультфильма начали появляться в рекламе и даже успели стать брендом молочной продукции. В 2018 году они снова вернулись на экраны в сериале «Простоквашино». Дизайн героев оставили узнаваемым, разве что их сделали немного современными.
Что же было раньше?
С выходом первого мультфильма, все очень быстро забыли, что тремя годами ранее, в 1975 году, книгу Успенского уже экранизировали. Писатель даже тогда работал над сценарием, а за постановку отвечали Юрий Клепацкий и Лидия Сурикова.
В первой версии мультфильма было три серии: «Матроскин и Шарик», «Митя и Мурка» и «Мама и Папа». Сюжет этой экранизации охватывал те части книги, история которых не вошла в новую версию мультфильма: к примеру, у дяди Фёдора и его друзей был настоящий трактор.
С выходом первого мультфильма, все очень быстро забыли, что тремя годами ранее, в 1975 году, книгу Успенского уже экранизировали. Писатель даже тогда работал над сценарием, а за постановку отвечали Юрий Клепацкий и Лидия Сурикова.
В первой версии мультфильма было три серии: «Матроскин и Шарик», «Митя и Мурка» и «Мама и Папа». Сюжет этой экранизации охватывал те части книги, история которых не вошла в новую версию мультфильма: к примеру, у дяди Фёдора и его друзей был настоящий трактор.
Если вы сравните визуальный ряд двух экранизаций, сразу станет понятно почему зрители полюбили именно вторую версию мультфильма. Тут дело даже не в бледных тонах и схематичных фонах. Сами персонажи «Дяди Фёдора…» выглядят практически пугающе. Матроскин, который позже станет народным любимцем, здесь буквально смотрит вам в душу. Но вот когда появляется почтальон Печкин, становиться действительно страшно.
С таким визуальным рядом даже проще поверить в фанатские теории об апокалиптичном прошлом деревни Простоквашино.
«Кот Леопольд»
«Кот Леопольд» - само словосочетания стало синонимом доброты и миролюбия, а знаменитая фраза главного героя «Ребята, давайте жить дружно» - стала универсальным призывом к снижению агрессии.
Историю противостояния добродушного кота и двух мышей-хулиганов придумали режиссер Анатолий Резников и сценарист Аркадий Хайт. С третьего эпизода к их команде присоединился художник – постановщик Вячеслав Назарук. Именно с его приходом персонажи мультфильма обрели знаменитые черты: у кота появилась улыбка и мечтательный взгляд, а серый и белый мышата превратились в обаятельных хулиганов.
«Кот Леопольд» - само словосочетания стало синонимом доброты и миролюбия, а знаменитая фраза главного героя «Ребята, давайте жить дружно» - стала универсальным призывом к снижению агрессии.
Историю противостояния добродушного кота и двух мышей-хулиганов придумали режиссер Анатолий Резников и сценарист Аркадий Хайт. С третьего эпизода к их команде присоединился художник – постановщик Вячеслав Назарук. Именно с его приходом персонажи мультфильма обрели знаменитые черты: у кота появилась улыбка и мечтательный взгляд, а серый и белый мышата превратились в обаятельных хулиганов.
Вячеслав Назарук пришел в команду в 1981 году, до этого Резников уже выпустил два эпизода «Кота Леопольда» которые были выполнены в технике перекладки. И они наверняка вызывали ночные кошмары у множества детей.
Первая серия называлась «Месть кота Леопольда», что странно для мультфильма о доброте. По сюжету, мыши выманивают своего вечного врага на улицу, затем всячески мучают и доводят до депрессивного состояния.
Доктор советует коту принимать таблетки «Озверин», чтобы не быть таким добрым. Леопольд перегибает с дозировкой и превращается в настоящего монстра. Он начинает ломать стены и связывает мышам хвосты.
Первая серия называлась «Месть кота Леопольда», что странно для мультфильма о доброте. По сюжету, мыши выманивают своего вечного врага на улицу, затем всячески мучают и доводят до депрессивного состояния.
Доктор советует коту принимать таблетки «Озверин», чтобы не быть таким добрым. Леопольд перегибает с дозировкой и превращается в настоящего монстра. Он начинает ломать стены и связывает мышам хвосты.
Взрослому человеку мультфильм может показаться очень интересным и забавным. Но слегка дерганная картинка, что свойственно для перекладки,и жутковатый образ Леопольда никак не вяжутся с воспоминаниями о позитивных мультфильмах, которые все полюбили позже.
Во втором эпизоде «Леопольд и золотая рыбка», в котором мыши просят сделать их большими и страшными, все персонажи уже говорили голосом Геннадия Хазанова. Сюжет в этом эпизоде не такой пугающий, хотя визуальный ряд остался тем же.
Во втором эпизоде «Леопольд и золотая рыбка», в котором мыши просят сделать их большими и страшными, все персонажи уже говорили голосом Геннадия Хазанова. Сюжет в этом эпизоде не такой пугающий, хотя визуальный ряд остался тем же.
Ну а потом вышел «Клад кота Леопольда», в котором впервые появились те самые обаятельные герои, которые теперь знакомы каждому.
«Ну погоди!»
Серия мультфильмов «Ну погоди!» рассказывает нам о грубом волке – неудачнике, который преследует воспитанного зайца. Мультфильм стартовал в 1969 году. Над ним работали режиссер Вячеслав Котёночкин, сценарист Феликс Камов и целая команда талантливых писателей, мультипликаторов и актеров озвучки. Оригинальный проект длился более 15 лет.
Серия мультфильмов «Ну погоди!» рассказывает нам о грубом волке – неудачнике, который преследует воспитанного зайца. Мультфильм стартовал в 1969 году. Над ним работали режиссер Вячеслав Котёночкин, сценарист Феликс Камов и целая команда талантливых писателей, мультипликаторов и актеров озвучки. Оригинальный проект длился более 15 лет.
Потом проект подхватили другие авторы, серии мультфильма выходят и сейчас, правда их принято ругать, но это уже совсем другая история.
Противостояние волка и зайца началось действительно в 1969 году, но немного раньше, чем мы привыкли думать. 6 мая, за месяц до премьеры версии Котёночкина вышел первый мультфильм «Ну погоди!».
В этом мультфильме было три коротких зарисовки: в первой волк никак не может попасть в мишень в тире, во второй он ворует маленького зайчика в коляске, в третьей пытается поймать его, уже подросшего, по дороге из магазина.
В этом мультфильме было три коротких зарисовки: в первой волк никак не может попасть в мишень в тире, во второй он ворует маленького зайчика в коляске, в третьей пытается поймать его, уже подросшего, по дороге из магазина.
Сюжет зарисовки придумала та же команда, что потом будет работать над привычным для нас мультфильмом, а вот за постановку отвечал начинающий режиссер и мультипликатор Геннадий Сокольский. Позже его заменили, так как понимали, что сюжеты перспективные, а опыта у автора маловато. Это вы и сами можете понять, сравнив просто две версии мультфильма. Версия Котёночкина гораздо привлекательнее.
«Бременские музыканты»
Даже если представить, что кто-то не знает мультфильм про Трубадура и его небольшую рок-группу, любой сможет продолжить песню «Ничего на свете лучше нету…». Или любой другой трек из работы Инессы Ковалевской.
«Бременские музыканты» 1969 года стали популярны благодаря сочетанию яркой картинки и запоминающегося саундтрека. Почти все роли в мультфильме озвучивал Олег Анофриев. Ходят легенды что изначально поучаствовать в озвучке приглашали таких звезд, как Юрий Никулин, Андрей Миронов, Георгий Вицин и другие, но все они не явились по разным причинам. В итоге Анофриеву пришлось отдуваться за всех.
Даже если представить, что кто-то не знает мультфильм про Трубадура и его небольшую рок-группу, любой сможет продолжить песню «Ничего на свете лучше нету…». Или любой другой трек из работы Инессы Ковалевской.
«Бременские музыканты» 1969 года стали популярны благодаря сочетанию яркой картинки и запоминающегося саундтрека. Почти все роли в мультфильме озвучивал Олег Анофриев. Ходят легенды что изначально поучаствовать в озвучке приглашали таких звезд, как Юрий Никулин, Андрей Миронов, Георгий Вицин и другие, но все они не явились по разным причинам. В итоге Анофриеву пришлось отдуваться за всех.
Как бы там ни было, популярными стали и сам мультфильм, и саундтрек, выпущенный на пластинках. Через несколько лет Василий Ливанов поставил сиквел «По следам бременских музыкантов», а уже в 21 веке историю решили продолжить странными «Новыми бременскими».
На фоне популярности мультфильма Ковалевской некоторые зрители забыли, что изначально это – вольная интерпретация сказки братьев Гримм. И в СССР её уже экранизировали, причем за первую постановку отвечал великий Александр ПтушкО.
На фоне популярности мультфильма Ковалевской некоторые зрители забыли, что изначально это – вольная интерпретация сказки братьев Гримм. И в СССР её уже экранизировали, причем за первую постановку отвечал великий Александр ПтушкО.
В 1938 под его руководством вышел 15-минутный кукольный мультфильм «Весёлые музыканты». По сюжету он был гораздо ближе к оригинальной сказке: здесь нет Трубадура, Принцессы. Лишь звери, которые сбегают от жизненных неурядиц, становятся музыкантами и захватывают логово разбойников. Детям этот фильм нужно показывать с осторожностью, потому что мрачно выглядит даже вступительная сцена, где хозяин бьет постаревшего осла. Да и в целом визуальный ряд у «Весёлых музыкантов» специфический, а иногда персонажи просто пугают. Но на самом деле это только доказывает талант режиссера: ему удалось сделать движения персонажей предельно реалистичными.
Авторский пост
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Метки: СССР видео мультфильмы ремейки
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Не смотрите и все. Я не мотрел ни одной серии ни Простоквашина, ни Ну погоди... С сыном советские смотрели на кассетах, а "эти" когда появились, он уже взрослый, вот внуки не знаю, что будут смотреть, пока нет.
А рецепт простой, от этих "как можно сравнивать", насчет ремейков и насчет сравнений КНИГ И ФИЛЬМОВ.
А ИХ НЕ НАДО СРАВНИВАТЬ. Их надо воспринимать каждый сам по себе.
PS КТо то сравнивает и ругается на советские же оба 12 стульев с Мироновым и Гомиашвили.
А как вообще можно сравнивать "классический" фильм и телевизионный МЮЗИКЛ, а главное, ЗАЧЕМ?!