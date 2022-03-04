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Мультфильмы СССР затерявшиеся на фоне ремейков

Мультфильмы СССР затерявшиеся на фоне ремейков (17 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2022 16:52
Метки: СССР   видео   мультфильмы   ремейки   
1831
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Довольно часто бывает так, что ремейк фильма получается лучше оригинала – как это было, например, с «Лицом со шрамом» или «Нечто». Подобное происходило и в советской анимации: о первых версиях мультфильмов нередко забывали после того, как новые версии обретали популярность в народе.
В этом посте я хочу вспомнить самые яркие примеры того, как советские мультфильмы терялись на фоне более удачных версий.
Видео сверху, пост внутри :)
«Ну погоди!»
Серия мультфильмов «Ну погоди!» рассказывает нам о грубом волке – неудачнике, который преследует воспитанного зайца. Мультфильм стартовал в 1969 году. Над ним работали режиссер Вячеслав Котёночкин, сценарист Феликс Камов и целая команда талантливых писателей, мультипликаторов и актеров озвучки. Оригинальный проект длился более 15 лет.

Авторский пост

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Метки: СССР   видео   мультфильмы   ремейки   

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8  комментариев
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anton 6 часов назад
Кукольные мультики, с точки зрения меня, как советского ребенка - это вообще в большинстве своем пробой портала в ад...
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57k
Похабыч 3 часа назад
Приключения Чиполлино
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8k
Василенко Татьяна 7 часов назад
Спасибо автору, было очень интересно прочитать. Мульты моего детства, детства моей дочери и немножко детства внуков))) Таня, 56 годиков
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59k
Александр Ломовицкий 7 часов назад
за одно только сравнение "Ну Погоди" и новоделом шпала . большего говна в жизни не придумаешь
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