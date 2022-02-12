<<"Союзмультфильм" больше не будет переснимать советские мультфильмы>>

Так что руководство студии пришло к выводу о нецелесообразности продолжения этих проектов и полностью переключилось на готовящийся к выпуску «Золотой улей» и спин-офф сериала «Тайны медовой долины». Пожелаем им успеха в этом непростом деле и будем дальше пересматривать нашу классику.



