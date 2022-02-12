<<"Союзмультфильм" больше не будет переснимать советские мультфильмы>>

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Радостная новость пришла, откуда не ждали. Глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева сообщила, что пришло время отказаться от советской классики в пользу современных франшиз.
Поколение, выросшее на старых добрых мультсериалах о приключениях дяди Федора, волка и зайца, медвежонка Умки, скептически отнеслось к тому, что в студии выпускали продолжение любимых мультфильмов.
Если с новой версией зрители «Простоквашино» еще хоть как-то смирились, и, несмотря на негативные комментарии, сериал был в топ-10 самых популярных анимационных проектов, то перезапуск «Ну, погоди» вовсе не оправдал никаких ожидания публики. Хотя, по версии самой Слащевой, в случае с «Ну, погоди!» студии не пришлось столкнуться «с таким количеством хейта, как с «Простоквашино».
Так что руководство студии пришло к выводу о нецелесообразности продолжения этих проектов и полностью переключилось на готовящийся к выпуску «Золотой улей» и спин-офф сериала «Тайны медовой долины». Пожелаем им успеха в этом непростом деле и будем дальше пересматривать нашу классику.
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СУКА, ВЫ С КЕМ РАЗГОВАРИВАЕТЕ??? ДА ВАС К ДЕТЯМ НА ПУШЕЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ ПОДПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!
бл, эффективные менеджеры. В вас эффективна только непотопляемость - такое не тонет.
Вот и отлично! Потому что как ни крути, получается только гнусное дерьмище.
Чтобы там дальше не произошло)))
А сейчас там всё скатилось к какой то нелепой технодиче в стиле сбер-Грефонько. С блогерами, гаджетами. Причём это вдвойне нелепо после того как то смотрел оригинальный фильм, где этого всего в принципе быть не могло.
А персонажи вообще за всем этим стёрлись не вписавшись. причём авторы это поняли и начали усиленно вводить новых.
Это уголовно наказуемо.
Даже не знаю что хуже, попытка сыграть на классике или что то новое.