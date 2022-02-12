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"Союзмультфильм" больше не будет переснимать советские мультфильмы

"Союзмультфильм" больше не будет переснимать советские мультфильмы (3 фото + 2 видео)

Автор:
12 февраля 2022 14:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   классика   мультфильмы   ну погоди   союзмултфильм   
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Радостная новость пришла, откуда не ждали. Глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева сообщила, что пришло время отказаться от советской классики в пользу современных франшиз.

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Метки: видео   классика   мультфильмы   ну погоди   союзмултфильм   
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24  комментария
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22k
Ватаку Накомоде Час назад
Неужели дошло? Точнее конечно не "дошло" а просто не принесло столько бабла сколько хотели, но если в итоге это говнище будет предано забвению и больше не будет выпускаться, то не важно по какой причине, новость однозначно хорошая. Пусть лучше дальше всяких лунтиков и барбоскиных рисуют, они тоже хрень, но хотя бы не издевателтство над классикой.
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822
олег 3 минуты назад
Я до сейчас думал ,что эти новые поделки -заговор госдепа.
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27k
Григорий 4 минуты назад
Франшизы снимать не будут, в ее портфеле подобные кейсы показали отрицательную динамику и для минимазации хейта они делают спин-офф.
СУКА, ВЫ С КЕМ РАЗГОВАРИВАЕТЕ??? ДА ВАС К ДЕТЯМ НА ПУШЕЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ ПОДПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!
бл, эффективные менеджеры. В вас эффективна только непотопляемость - такое не тонет.
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4k
Shtoppi 6 минут назад
<<"Союзмультфильм" больше не будет переснимать советские мультфильмы>>
Вот и отлично! Потому что как ни крути, получается только гнусное дерьмище.
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2k
Дарвин и аморальная премия 9 минут назад
Сняли бы ежика в тумане на новый формат
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4k
Петрович 14 минут назад
Щастье то какое.
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204
KS 16 минут назад
Нормальная "своя версия" Простоквашина была только у любителя одной известной игрушки :)
Ссылка www.youtube.com
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6k
a_komolow 23 минуты назад
Это хорошая новость!
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28k
Е-Лена 41 минуту назад
Ох, если так и будет - чудесная новость!!!
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608
Ямщик 45 минут назад
О, уже хороший год!!!
Чтобы там дальше не произошло)))
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16k
Dobryi_KOT 48 минут назад
Новые "Ну, погоди!" не видел, а вот пару серий нового "Простоквашино" увидел. В шоке.
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17k
Александр Сучков 58 минут назад
Наконец то поняли они там, что у нас переснимать не умеют. Вы только сравните теплоту "рисованных" мультфильмов советских с их современным продолжением. То же анимэшной простоквашино выглядит унылым подражанием. Да и озвучка без души. Одна беда- и современных премьер почти нет нормальных.
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78
Shadaell Александр Сучков 46 минут назад
"Сказочный патруль" очень даже ничего мультсериал, не знаю правда какой студии
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6k
Duckk Час назад
Лучшая новость недели.
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948
Denis Fedotov Час назад
Вот и правильно, а то потом могло дойти до внедрения всяких новых веяний в классику, спасибо, что мы не на западе живем.
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3k
Aristarx Час назад
А можно вместо фрашиз снимать СМЫСЛОВЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ФОРМИРУЮЩИЕ ВЕРНЫЕ ВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ОБРАЗЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ И ГЛАВЕНСТВО ПРАВДЫ И СОВЕСТИ.
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1k
DarkSkat Час назад
"пришло время отказаться от советской классики в пользу современных франшиз"
Даже не знаю что хуже, попытка сыграть на классике или что то новое.
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8k
Ф Ив 2 часа назад
Не будут - и слава Богу!
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