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"Симпсоны" в стиле советских мультфильмов

"Симпсоны" в стиле советских мультфильмов (11 фото)

Автор:
18 декабря 2020 20:11
Сообщество : Искусство
Метки: Мультипликатор   СССР   искусство   мультфильмы   советские мультфильмы   художники   
1605
11
А вы знали, что первый эпизод мультсериала вышел аж в 1989 году, 17 декабря? 31 год назад? В честь этой даты художник "Союзмультфильма" Прокопий Уляшов выпустил серию рисунков заставки мультсериала семейки Симпсонов в стиле советских художников-мультипликаторов - Давида Черкасского, Игоря Ковалева, Эдуарда Назарова и Александра Татарского.
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Метки: Мультипликатор   СССР   искусство   мультфильмы   советские мультфильмы   художники   
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91k
Дед Степан Час назад
Уныло
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4k
Vadim 49 минут назад
Ссылка youtu.be
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2k
Свирепый Бамбр Час назад
Очень даже годно! ))
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