"Симпсоны" в стиле советских мультфильмов

А вы знали, что первый эпизод мультсериала вышел аж в 1989 году, 17 декабря? 31 год назад? В честь этой даты художник "Союзмультфильма" Прокопий Уляшов выпустил серию рисунков заставки мультсериала семейки Симпсонов в стиле советских художников-мультипликаторов - Давида Черкасского, Игоря Ковалева, Эдуарда Назарова и Александра Татарского.
Симпсоны моментально приобрели какой-то ностальгический оттенок, стали ближе и роднее.
А ниже приведены еще несколько рисунков талантливого художника, который не зря работает в одной из самых известных мультстудий России.
А ниже приведены еще несколько рисунков талантливого художника, который не зря работает в одной из самых известных мультстудий России.
В стиле Эдуарда Назарова
Узнаваемые лица? Тут тебе и "Про Сидорова Вову", и "Принцесса и Людоед", ну и, конечно же, самый любимый всеми - "Жил-был пес". Сразу как-то потеплее стало и захотелось "зайти, если что".
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В стиле Давида Черкасского
Удивительный узнаваемый стиль художника, сразу представляется, что в комнату к семье Симпсонов вот-вот ввалится банда пиратов из "Острова сокровищ".
В стиле Игоря Ковалева и Александра Татарского
Двое художников, который основали в 1980-х студию "Пилот" (им, кстати, принадлежит один из лучших мультфильмов "Падал прошлогодний снег") и создали двух братьев-колобков.
Кстати, Игорь Ковалев, который в 90-х уехал работать в США, в числе прочего успел также поработать с создателями "Симпсонов".
Кстати, Игорь Ковалев, который в 90-х уехал работать в США, в числе прочего успел также поработать с создателями "Симпсонов".
А вот и другие работы талантливого художника
Например, у Прокопия Уляшева была целая серия рисунков, посвященных "Игре престолов". Он нарисовал персонажей советских мультфильмов в виде героев сериала.
И не только персонажей, но и создателей
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