Впечатляющие первые флешки СССР — в карман не положишь

Талантливых инженеров в Советском Союзе было немало. Уже в 80-90-х годах прошлого столетия в стране были разработаны и запущены в производство программируемые калькуляторы, портативные кино- и видео камеры, телевизионные и игровые приставки, компьютеры и даже ноутбук.
Беда в том, что дорога к потребителям таких приборов была долгой и тернистой. Но они были, а значит, существовали накопители и базы памяти для этих устройств или то, что мы сегодня называем флешками.
Накопитель на магнитных лентах СМ5300.01
СМ5300.01 – советская флешка, выпущенная в 1983 году на пловдивском «Заводе запоминающих устройств» братской Болгарии. По факту, это был накопитель, созданный по принципу магнитной записи на ленточный носитель.
Его задача была – записывать, воспроизводить и создавать резервные копии информации для архивного хранения. Магнитная кассета, по современным меркам, вмещала совсем небольшой объем материала – всего 6-9 мегабайт, но в те годы это было настоящее достижение.
Модуль памяти СМП.О
Модуль оперативной памяти для портативной микро-ЭВМ «Электроника», был ничем иным, как флешкой к калькулятору. На ней были записаны тестовые заводские программы, которые нельзя было ни удалить, ни перезаписать.
Не все понимали зачем они вообще нужны, но иметь такую вещицу было престижно.
При этом объем памяти СМП.О составлял всего лишь 10 Кбайт.
Носимая база резервных данных
В сети появились фото компактного (по размерам напоминающего толстый блокнот) устройства, которое народные любители идентифицировали, как носимую базу резервных данных или советской флешкой. При этом ни года выпуска, ни номер модели устройства указаны не были. Зато есть информация, что объем памяти НБРД – 8 Гбайт.
Спешим разочаровать, но советская компьютерная промышленность потерпела крах в начале 90-х и ни о каких базах резервных данных, таких малых размеров и таких огромных емкостей речь вообще не шла.
Кроме того, в СССР не было производства персональных компьютеров для массового потребителя. Те, которые выпускались, предназначались для вычислительных центров и отличались аппаратной несовместимостью.
У них были различные по разрядности процессоры, наборы команд и размеры байтов. Так что в случае с этим устройством гораздо больше вопросов, чем ответов на них.
Оперативная память на магнитных сердечниках
Такая ОЗУ представляла собой матрицу кольцеобразных ферритовых сердечников с проводниками, работая по принципу направления намагниченности. Через каждое кольцо проходило 2-4 провода для записи и считывания информации.
Память на таких магнитных сердечниках представляла собой основной тип операционки для компьютеров 50-70-х годов прошлого столетия. Позднее она была вытеснена полупроводниковыми микросхемами, но до 1991 года использовалась в бортовых компьютерах военных и космических системах США.
А знаете почему?
Оперативная память на магнитных сердечниках не боялась радиации и электромагнитного излучения. Правда, глядя на ее габариты, приходит понимание, почему первые компьютеры были такими огромными.
HDD
Производство накопителей на жестких магнитных дисках пытались наладить в СССР в середине 80-х на ростовском НИИТОП. По факту, стояла задача создать действующий аналог «забугорного» процессора, а это было не просто.
Наверное, поэтому первый советский HDD на вид был суров, как характер строителя коммунизма, и по форме и габаритам скорее напоминал танк.
Хотя последняя из увидевших свет моделей имела уже куда более грациозные формы, да и напыление дисков магнитным слоем было доведено до совершенства. МС 5410 имела объем 20 мегабайт, а в ее сборке использовались микросхемы, производимые в разных уголках «необъятной родины».
В лихие 90-е производство было остановлено из-за нехватки средств, а позже было ликвидировано и все предприятие.
Промышленность Советского Союза к моменту его развала была в достаточной степени компьютеризированной. Устройства поставлялись в вычислительные центры и на предприятия. Такая техника имела множество недостатков и сильно уступала зарубежной по многим показателям. Хлынувший в 90-е годы импорт цифровой техники быстро заполнил «компьютерный вакуум» бывшего Союза, а об образцах отечественной промышленности теперь остается только вспоминать.
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