Впечатляющие первые флешки СССР — в карман не положишь

СМ5300.01 – советская флешка, выпущенная в 1983 году на пловдивском «Заводе запоминающих устройств» братской Болгарии. По факту, это был накопитель, созданный по принципу магнитной записи на ленточный носитель.

Его задача была – записывать, воспроизводить и создавать резервные копии информации для архивного хранения. Магнитная кассета, по современным меркам, вмещала совсем небольшой объем материала – всего 6-9 мегабайт, но в те годы это было настоящее достижение.

Модуль памяти СМП.О