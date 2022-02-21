Евгений Моргунов пытался снять свой собственный комедийный фильм

Вот в той поездке с ним и встретился один из руководителей Свердловской киностудии, который пожаловался, что такие как Гайдай к ним не приезжают, а у местных режиссеров таланта не хватает снять что-то хорошее.

И один из очевидцев этого разговора рассказал, что Евгения Александровича в этот момент буквально понесло. Он начал говорить, что Гайдай не вот уж мастер и что в его короткометражках Моргунов сам лично сделал многое как режиссер, и что без его подсказок картины вряд ли бы получились такими уж успешными.

Говорил актер столь убедительно, что не поверить ему было практически невозможно. И на той самой встрече они и договорились, что Моргунов в качестве режиссера снимет на их киностудии комедийный короткий метр, который не только не сравняется с Гайдаевским, а пожалуй, что и переплюнет его.