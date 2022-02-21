Евгений Моргунов пытался снять свой собственный комедийный фильм

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Чтобы переплюнуть Гайдая. Их отношения были непростые и финальный скандал произошел на съемках фильма "Кавказская пленница", после которого Леонид Иович распрощался навсегда не только с Моргуновым, но и со всем трио.
За несколько лет до этого, после успеха "Пес Барбос и необычный кросс", где Евгений Моргунов впервые работал с Гайдаем, был снят короткометражный фильм "Самогонщики". Вот тут впервые и начались разногласия.
Моргунов решил начать спорить с Гайдаем, что, дескать, сценарий примитивный и фильм больше похож на цирковую клоунаду, чем на смешное кино. Леонид Иович пытался донести, что в этой самой эксцентрике и есть юмор картины, но убедить не смог. А Моргунов понял, что он-то как раз хорошо знает, что нужно делать, просто вынужден подчиняться режиссеру.
Стоит отметить, что после успеха "Необычного кросса" "Самогонщики" зрителям тоже понравились. В 1962 году в кинотеатрах даже придумали новый киноформат. Прокатчики стали соединять эти два фильма вместе, а "на разогрев" показывать три первых выпуска сатирического киножурнала "Фитиль", который тогда тоже только-только появился на экранах и имел большой успех.
Весь так киносеанс длился больше часа, что давало кассам возможность продавать билеты как на полнометражный сеанс.
Весь так киносеанс длился больше часа, что давало кассам возможность продавать билеты как на полнометражный сеанс.
В конце 1961 года Моргунов был уже полноправной "звездой", у которого был свой менеджер, который организовывал его работу вне съемок. Обычно такие администраторы были в штате филармоний и вели одновременно несколько киноактеров "первого эшелона".
Администратор собирал заявки на всякие творческие вечера во всяких колхозных домах культуры и трудовых коллективах, потом сводил их в одну поездку, организовывал проезд и проживание артистов. Такая подработка неплохо актерам оплачивалась и была хорошим подспорьем к зарплате. Особенно для тех, у кого было мало званий и они получали зарплату по низкой актерской ставке. Нужно было иметь достаточную популярность, которая появилась у Моргунова сразу же после первой короткометражки Гайдая.
Администратор собирал заявки на всякие творческие вечера во всяких колхозных домах культуры и трудовых коллективах, потом сводил их в одну поездку, организовывал проезд и проживание артистов. Такая подработка неплохо актерам оплачивалась и была хорошим подспорьем к зарплате. Особенно для тех, у кого было мало званий и они получали зарплату по низкой актерской ставке. Нужно было иметь достаточную популярность, которая появилась у Моргунова сразу же после первой короткометражки Гайдая.
В декабре 1961 года Евгений Моргунов был в Свердловске, давая несколько выступлений в заводских домах культуры. Обычно на этом вечере сначала демонстрировали фильм с его участием, а потом на сцене появлялся Моргунов, который рассказывал, как проходили съемки и потом общался со зрителями. Этот формат публике очень нравился и на таких вечерах всегда было много народа.
Вот в той поездке с ним и встретился один из руководителей Свердловской киностудии, который пожаловался, что такие как Гайдай к ним не приезжают, а у местных режиссеров таланта не хватает снять что-то хорошее.
И один из очевидцев этого разговора рассказал, что Евгения Александровича в этот момент буквально понесло. Он начал говорить, что Гайдай не вот уж мастер и что в его короткометражках Моргунов сам лично сделал многое как режиссер, и что без его подсказок картины вряд ли бы получились такими уж успешными.
Говорил актер столь убедительно, что не поверить ему было практически невозможно. И на той самой встрече они и договорились, что Моргунов в качестве режиссера снимет на их киностудии комедийный короткий метр, который не только не сравняется с Гайдаевским, а пожалуй, что и переплюнет его.
И один из очевидцев этого разговора рассказал, что Евгения Александровича в этот момент буквально понесло. Он начал говорить, что Гайдай не вот уж мастер и что в его короткометражках Моргунов сам лично сделал многое как режиссер, и что без его подсказок картины вряд ли бы получились такими уж успешными.
Говорил актер столь убедительно, что не поверить ему было практически невозможно. И на той самой встрече они и договорились, что Моргунов в качестве режиссера снимет на их киностудии комедийный короткий метр, который не только не сравняется с Гайдаевским, а пожалуй, что и переплюнет его.
В 1962 году Евгений Александрович написал сценарий к получасовому фильму "Когда казаки плачут" по шолоховскому "О Колчаке, крапиве и прочем", Привез его в Свердловск на худсовет, где сценарий достаточно быстро утвердили. Столь же быстро была создана и административная группа для съемок, нашли оборудование и бюджет. Моргунову нужно было только актеров найти и можно было начинать работать.
Работа над картиной шла смешно, по ним одним можно было снять отдельную комедию. Вот так сказалось полнейшее отсутствие у Моргунова опыта административной работы и режиссерского навыка.
Снимали на берегу Дона, в одной из казачьих станиц. Для прокормки съемочной группы Евгений Александрович недорого купил у соседнего животноводческого совхоза пару десятков овец. Вот только когда их привезти, выяснилось, что держать их было негде.
Соорудили на скорую руку загон, который развалился в первую же ночь и овцы разбежались. Пять удалось вернуть, остальные будто испарились. Скорее всего испарились они в скотные амбары жителей станицы, но кто ж в том признается...
Снимали на берегу Дона, в одной из казачьих станиц. Для прокормки съемочной группы Евгений Александрович недорого купил у соседнего животноводческого совхоза пару десятков овец. Вот только когда их привезти, выяснилось, что держать их было негде.
Соорудили на скорую руку загон, который развалился в первую же ночь и овцы разбежались. Пять удалось вернуть, остальные будто испарились. Скорее всего испарились они в скотные амбары жителей станицы, но кто ж в том признается...
Моргунов снова проявил инициативу и теперь у местных рыбаков купил четырехметрового сома, которым съемочная группа питалась три дня.
Помимо еды была проблема еще и с питьевой водой, ведь местные колодцы не были рассчитаны на то, что в станице появится еще сотня голодных ртов. Воду возили за несколько десятков километров, из райцентра. И когда были сбои с привозом, то все мучились от страшной жажды.
Да были и еще мелочи, к которым Моргунов, как руководитель этого всего был совершенно не готов. Администратор и директор группы, которые приехали из Свердловска, тоже оказались совершенно беспомощными в чужих краях.
Помимо еды была проблема еще и с питьевой водой, ведь местные колодцы не были рассчитаны на то, что в станице появится еще сотня голодных ртов. Воду возили за несколько десятков километров, из райцентра. И когда были сбои с привозом, то все мучились от страшной жажды.
Да были и еще мелочи, к которым Моргунов, как руководитель этого всего был совершенно не готов. Администратор и директор группы, которые приехали из Свердловска, тоже оказались совершенно беспомощными в чужих краях.
Но, несмотря на все мытарства, фильм все же снялись. Фильм получился вроде бы неплохим, в чем немалую роль сыграл рассказ Михаила Шолохова, но и работа киногруппы тоже оказалась вполне себе пристойной.
Но вот после всего этого Евгений Александрович навсегда передумал становиться режиссером, несмотря даже на то, что кино хорошо приняли критики и зрители. Наверное понял, что быть режиссером это не так уж просто, как был легко это не казалось со стороны.
Но вот после всего этого Евгений Александрович навсегда передумал становиться режиссером, несмотря даже на то, что кино хорошо приняли критики и зрители. Наверное понял, что быть режиссером это не так уж просто, как был легко это не казалось со стороны.
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Фильм получился очень даже неплохой, а учитывая, что это был "первый блин", так и вообще - отличный.