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Евгений Моргунов пытался снять свой собственный комедийный фильм

Евгений Моргунов пытался снять свой собственный комедийный фильм (9 фото + 1 видео)

Автор:
21 февраля 2022 17:22
Сообщество : RealFishki
Метки: видео   интересное   кино   советские актеры   советские режиссеры   советские фильмы   факты   
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Чтобы переплюнуть Гайдая. Их отношения были непростые и финальный скандал произошел на съемках фильма "Кавказская пленница", после которого Леонид Иович распрощался навсегда не только с Моргуновым, но и со всем трио.

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Метки: видео   интересное   кино   советские актеры   советские режиссеры   советские фильмы   факты   
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5  комментариев
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21k
Альберт Полчаса назад
Жаль, что не продолжил снимать комедии.
Фильм получился очень даже неплохой, а учитывая, что это был "первый блин", так и вообще - отличный.
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17k
Corvus Corax 9 минут назад
Собственно, снабжением и прочей административной деятельностью режиссер и не должен заниматься.
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39k
Андрей 12 минут назад
Фильм не смешной, порой нудный. Не советую.
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4k
Очень Злой Полчаса назад
Смотрел этот "шедевр",один смешной эпизод на весь фильм-как мужик привязал подкову к коровьему хвосту и сам же получил ей,больше ничего выдающегося я там не увидел.К тому же качество плёнки сильно хромает,как будь то фильм из 30-ых годов.
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