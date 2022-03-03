Мир сегодня похож на психиатрическую клинику: 20 страшных фото тех, о ком мало кто помнит

Сегодня мир просто сошел с ума. Все что-то пытаются доказать, перекричать, сделать странное и просто ведут себя непонятным образом. А может они, в тех самых клиниках, мимо которых мы проходим, отворачивая головы, не такие уж и сумасшедшие по сравнению со всеми нами?
По данным на 2021 год в Российской Федерации зарегистрировано более пяти миллионов человек, страдающих психическими расстройствами.
Всего в России 2020 году было зарегистрировано почти 1,2 миллиона психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя и синдромом зависимости от алкоголя
Депрессия, по словам ученых, станет к 2030 году самым распространённым заболеванием. Считается, что на сегодняшний день депрессией страдают около 300 миллионов человек в мире.
По данным ВОЗ количество психических заболеваний продолжает расти, каждый четвертый человек в мире в какой-то период жизни страдает от психических проблем.
Ежегодно 900 тысяч людей в мире кончают жизнь самоубийством, при этом среди молодежи самоубийство – причина каждой второй смерти
Никакой политики, но по данным ВОЗ лидирующая страна в Европе по количеству психических заболеваний - Украина. Ежегодно там заболевают более 2 миллионов человек.
Особое внимание сегодня уделяют подросткам. Число пациентов с психическими заболеваниями среди подростов и молодежи растет с огромной скоростью.
Три из четверых страдающих психическими заболеваниями остаются без медицинской помощи, они подвергаются широкому спектру нарушений своих прав.
Во считает, что к 2020 году психические расстройства обойдут сердечно-сосудистые заболевания и войдут в первую пятерку болезней – лидеров по количеству человеческих трудопотерь, а к 2050-му окажутся на первой строчке.
Существует заблуждение, что однажды заболев психически, человек остается больным на всю жизнь – это очень далеко от правды. Документы ВОЗ ясно показывают, что большинство психических заболеваний излечиваются полностью. Люди могут вернуться к полноценной жизни, эффективно работать и общаться.
Существует заблуждение, что однажды заболев психически, человек остается больным на всю жизнь – это очень далеко от правды. Документы ВОЗ ясно показывают, что большинство психических заболеваний излечиваются полностью. Люди могут вернуться к полноценной жизни, эффективно работать и общаться.
Источник:
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но вот только нахера куда ни поподя хохлостан вкрячивать???
По поводу иллюстраций: ничего похожего на эти ч/б фото там не было, это не наши дурки. Не та одежда, не та мебель, не те лица. Пара цветных фото - что-то издалека похожее.
и да, там и правда было далеко не до смеха...