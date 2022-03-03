Мир сегодня похож на психиатрическую клинику: 20 страшных фото тех, о ком мало кто помнит

Сегодня мир просто сошел с ума. Все что-то пытаются доказать, перекричать, сделать странное и просто ведут себя непонятным образом. А может они, в тех самых клиниках, мимо которых мы проходим, отворачивая головы, не такие уж и сумасшедшие по сравнению со всеми нами?