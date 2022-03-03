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Мир сегодня похож на психиатрическую клинику: 20 страшных фото тех, о ком мало кто помнит

Мир сегодня похож на психиатрическую клинику: 20 страшных фото тех, о ком мало кто помнит (20 фото)

Автор:
03 марта 2022 15:02
Сообщество : Факты
Метки: больница   заболевание   психиатрия   статистика   факты   фото   
7057
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Сегодня мир просто сошел с ума. Все что-то пытаются доказать, перекричать, сделать странное и просто ведут себя непонятным образом. А может они, в тех самых клиниках, мимо которых мы проходим, отворачивая головы, не такие уж и сумасшедшие по сравнению со всеми нами?

По данным на 2021 год в Российской Федерации зарегистрировано более пяти миллионов человек, страдающих психическими расстройствами.

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Всего в России 2020 году было зарегистрировано почти 1,2 миллиона психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя и синдромом зависимости от алкоголя

Депрессия, по словам ученых, станет к 2030 году самым распространённым заболеванием. Считается, что на сегодняшний день депрессией страдают около 300 миллионов человек в мире.

По данным ВОЗ количество психических заболеваний продолжает расти, каждый четвертый человек в мире в какой-то период жизни страдает от психических проблем.

Ежегодно 900 тысяч людей в мире кончают жизнь самоубийством, при этом среди молодежи самоубийство – причина каждой второй смерти

Никакой политики, но по данным ВОЗ лидирующая страна в Европе по количеству психических заболеваний - Украина. Ежегодно там заболевают более 2 миллионов человек.

Особое внимание сегодня уделяют подросткам. Число пациентов с психическими заболеваниями среди подростов и молодежи растет с огромной скоростью.

Три из четверых страдающих психическими заболеваниями остаются без медицинской помощи, они подвергаются широкому спектру нарушений своих прав.

Во считает, что к 2020 году психические расстройства обойдут сердечно-сосудистые заболевания и войдут в первую пятерку болезней – лидеров по количеству человеческих трудопотерь, а к 2050-му окажутся на первой строчке.

Существует заблуждение, что однажды заболев психически, человек остается больным на всю жизнь – это очень далеко от правды. Документы ВОЗ ясно показывают, что большинство психических заболеваний излечиваются полностью. Люди могут вернуться к полноценной жизни, эффективно работать и общаться.

Существует заблуждение, что однажды заболев психически, человек остается больным на всю жизнь – это очень далеко от правды. Документы ВОЗ ясно показывают, что большинство психических заболеваний излечиваются полностью. Люди могут вернуться к полноценной жизни, эффективно работать и общаться.

Источник:

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Метки: больница   заболевание   психиатрия   статистика   факты   фото   

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17  комментариев
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2k
Сладких снов 11 часов назад
Больно смотреть
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5k
Дмитрий 4 часа назад
стопэ. то есть в психушке можно ходить голым не только в мыслях но и по улице? этож какая экономия на одежде. так ещё бесплатное проживание и кормёжка...
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7k
Погулять вышел 5 часов назад
Довелось как-то раз беседовать с одним доктором по психиатрической части относительно одного его пациента. И в конце беседы тот и говорит, мол, не думайте что здесь лежат только те кто злоупотреблял синькой и вел плохой образ жизни, крыша может начать протекать абсолютно у любого человека. Возраст, образование, излишества разные, а также травмы головы и т.д. не всегда тут при чем. Грань между обычным человеком и пациентом нашей клиники весьма тонкая, и с любым такая херня может случится.
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301
<name> Погулять вышел 4 часа назад
да, неудачная травма головы и привет, или сильная псих травма. Никто не застрахован.
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9k
Kim Martynov 6 часов назад
а сколько ещё не лечатся...о-о-о-о-о...
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86k
Дмитрий 9 часов назад
После прихода российских войск на Украину психов стало в два раза больше и им раздали автоматы.
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299
Kalinovski194 9 часов назад
По статистике Испания, а пишешь Украина. Привычка?
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4k
Mowgley 11 часов назад
К батарее привязывать - мера только для детей. Как-то по молодости пьяного приятеля размером 2х2 вдвоем еле привязали спиной к батарее, примотав руки к трубам, отдышались и ушли на перекур. А он в это время со всей этой системой на спине ушел
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8k
Ф Ив 11 часов назад
Однажды заболев психически человек может и вылечится потом, только вот ты попробуй докажи это.
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1k
Sam 11 часов назад
В советское время мать работала медсестрой в республиканской психбольнице, я после уроков приезжал, чтобы делать домашку в процедурной. Насмотрелся на всех, тогда ещё наркологию от психиатрии не отделили, видел торчков, пациентов с белой горячкой под капельницами, привязанных полотенцами, "косильщиков" от армии, "принудчиков", классических шизофреников, природных дебилов. После этого чувствовал себя в Советской Армии как в той самой больнице, только пациенты не в халатах, а в форме, ну в 89-90 году это только так и воспринималось.

По поводу иллюстраций: ничего похожего на эти ч/б фото там не было, это не наши дурки. Не та одежда, не та мебель, не те лица. Пара цветных фото - что-то издалека похожее.
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97
The Sam 7 часов назад
парочка фото точно к месту - дужки на кроватях выдают..
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226
eutace 11 часов назад
психи были всегда (особенно на западе, капитализм способствует перенапряжению человеческой психике и извращениям), просто при социализме их было меньше и над ними не смеялись, не снимали для тик-тока и социальных сетей а по тихому лечили.
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