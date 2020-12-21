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Перенаселение отменяется: через 40 лет число людей на Земле начнет сокращаться

Перенаселение отменяется: через 40 лет число людей на Земле начнет сокращаться (4 фото)

Автор:
21 декабря 2020 11:31
Сообщество : Факты
Метки: в мире   земля   люди   население   статистика   факты   фото   
240
4
Последние исследования в области глобальной статистики показывают, что никакого перенаселения не будет: к концу текущего столетия число людей, живущих на Земле, стабилизируется около отметки 8,8 миллиарда человек. Казалось бы, можно вздохнуть спокойно, планеты хватит на всех. Но социологи вновь бьют тревогу: отсутствие роста населения не менее опасно!

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Метки: в мире   земля   люди   население   статистика   факты   фото   
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11k
Yasen_Perec 2 часа назад
Что-то мало кто задумывается, о том, что планета не вечная.

Климатические модели не дают единого ответа. Недавно планетолог Рави Коппарапу из Университета штата Пенсильвания (США) и его коллеги пришли к выводу, что для выпаривания всей воды на Земле, достаточно, чтобы количество солнечного света, достигающего планеты, выросло всего на 6%. По нынешнему курсу увеличения яркости Солнца чуть больше чем на 1% за 100 млн лет жидкая вода исчезнет с поверхности Земли через 600–700 млн лет. Но жизнь может погибнуть гораздо раньше. Например, исследователи утверждают, что уже через 150 млн лет стратосфера нагреется настолько, что часть водяного пара будет достигать высот, где солнечное излучение расщепит его на молекулы, которые улетят в космос. В этой «сырой теплице» планета станет слишком горячей для сложной поверхностной жизни, останутся лишь самые выносливые морские организмы и микробы.
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5k
Дельфин Красивый Час назад
в смысле - белое население?
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18k
SerGProS Час назад
Даже простой математикой доказывается тот факт, что перенаселения не может быть вообще и это без учета войн, криминальной обстановки, эпидемий, заболеваний и несчастных случаев.
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