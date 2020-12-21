Перенаселение отменяется: через 40 лет число людей на Земле начнет сокращаться

Ученые десятилетиями пугали нас грядущим перенаселением Земли. "На планете слишком много людей! Нас уже семь с половиной миллиардов, а скоро станет еще больше! Нам не хватит ресурсов! Нас ждет нехватка продовольствия, пресной воды, кислорода, топлива, территорий…" Каждый из нас точно знал, что человечество слишком разрослось и вот-вот начнет ожесточенную борьбу за место под солнцем, последствия которой будут самыми печальными.



Американский Институт метрик и оценки здоровья, работающий в области глобальной статистики, опубликовал результаты многолетних исследований, согласно которым население мира достигнет пика в 2064 году и составит около 9,7 миллиарда, но к 2100 году снизится до 8,8 миллиарда, а это примерно на два миллиарда меньше, чем предполагалось ранее. Причин такого изменения прогнозов много – это и статистика смертности, и изменение фертильности, и повышение общего уровня жизни, и даже миграционные процессы, но главный ограничивающий фактор – все более активное применение противозачаточных средств.