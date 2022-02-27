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Заброшенный бункер узла связи

Заброшенный бункер узла связи (68 фото)

Автор:
27 февраля 2022 08:47
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: бункер   в мире   заброшка   й бункер узла связи   факты   фото   
638
68

Сегодня расскажу про заброшенный бункер узла связи одной крупной воинской части, строившийся в два этапа с разницей в пару десятков лет и брошенный в начале 2010-х гг.

Во время одной из модернизаций, спустя два десятилетия после постройки, к старому монолитному одноэтажному блоку 1950-х гг. был пристроен двухэтажный блок "Панциря" 1970-х гг. из сборных быстровозводимых конструкций.

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Первым что мы увидели войдя в искусственный холм была вот такая антенна возле гермодвери на входе в спуск ещё ниже.

Видимо это верхняя часть антенны радиорелейной связи.

А мы спускаемся ещё ниже.

После спуска нас встречает распахнутая старенькая гермодверь 1950-х гг. на входе в монолитную часть объекта, которая строилась первой.

За ней следует ряд тамбур-шлюзов с ещё несколькими гермодверями.

Пройдя две двери мы выходим в тамбур с развилкой. Направо чистый вход, а прямо расположен санпропускник на случай если одежда входящего была бы заражена.

Но сам санпропускник завален останками уничтоженной аппаратуры.

Прямо за санпропускником располагались санузлы.

В центре умывальник, а слева и справа по туалету.

Оба тамбура выходят в помещение раздевалки.

С одной его стороны располагалось помещение вытяжной вентиляционной.

А с другой пять шкафов.

Далее снова следует гермодверь.

Пройдя которую мы спускаемся на несколько ступенек.

И попадаем в центральный коридор блока.

По обе стороны коридора располагались помещения различных аппаратных, радиорубка и склады.

Осталось немного документации.

Останки кросса.

Катушки от кабелей.

Какой-то непонятный аппарат. Таких мы больше нигде не встречали.

С ещё более непонятным световым табло.

Осталось и немного коммутационного оборудования.

А дальше начинается пристроенный блок при модернизации объекта, скорее всего в 1970-х гг.

Рубка коммутатора в аппаратной телефонной станции оперативной связи.

Большой зал аппаратной радиоприёмных устройств.

Судя по табличкам, здесь было три таких аппаратных.

В нишах стен также кое что ещё осталось.

Здесь хорошо виден профиль пристроенного цилиндрического блока.

Помещение оперативного дежурного.

Щитовая объекта.

За этими помещениями начинается двухэтажная часть блока. Нижний этаж сильно затоплен, но давайте сначала поднимемся наверх.

У входа на верхнем этаже располагалась каптёрка.

С какими-то ящиками.

Движемся дальше по коридору.

Перед входом в спальное помещение располагалась комната отдыха начальника дежурной смены.

В ней абсолютная пустота.

Кстати двери в комнаты здесь сдвижные для экономии пространства.

Заканчивается верхний этаж спальным помещением.

Которое активно поедает густая белая плесень.

Возвращаемся назад.

На первый этаж.

И спускаемся в затопленную часть.

Первым у входа располагалось дежурное помещение пункта управления связью.

Где сохранились щиты на стенах.

И раздолбанный пульт стоящий в воде.

За следующими сдвижными дверями располагался аппаратный зал.

Здесь также осталось немного оборудования.

А заканчивается этаж проёмом с гермодверью.

Которая ведёт в насосную.

Из этого помещения также есть лестница выше.

Которая ведёт в небольшое помещение фильтро-вентиляционной установки и аварийный выход через вентиляционную шахту.

Ну а на этом всё.

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Метки: бункер   в мире   заброшка   й бункер узла связи   факты   фото   
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Vadim Час назад
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ых 2 часа назад
В чем заключается необычность?
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