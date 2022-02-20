Заброшенный бункер силовой станции береговой башенной батареи №10

Сегодня я расскажу про заброшенный на Арктическом острове Кильдин подземный двухэтажный силовой блок 180-мм отдельной береговой башенной артиллерийской батареи№10, построенный в 1939 г. в гранитной породе.
Продолжая тему комплекса подземных сооружений береговой батареи №10, о орудийных блоках мы уже рассказывали раньше в одной из статей, мы рассмотрим блок бывшей силовой станции с дизель-генераторами, питавшими весь комплекс разнесённых на местности блоков, соединённых глубокой скальной потерной длиной 1175 метров.
Ещё с 1935 г. силами 115-го строительного батальона и Управления Начальника Работ №97 началось строительство батареи, а в 1939 г. она заступила на боевое дежурство. Последние учебные стрельбы батареи были осуществлены в 1977 г., а спустя несколько лет её сооружения были законсервированы.
После распада СССР при выводе войск с острова батарея была заброшена и разграблена, не смотря на то, что находилась в пограничной зоне на острове в Баренцевом море.
Блок расположен в сотне метров от одной из орудийных башен.
Спуск в сквозник входа когда-то был накрыт маскировочным навесом.
Спускаемся к сквознику.
В проходе сквозника валяются ржавые карданные валы от дизелей.
Сам сквозник смыкается у входа в блок.
Где установлена бронедверь.
За ней располагался ряд тамбур-шлюзов.
Осмотрим помещения верхнего этажа.
Повсюду нам встречаются гермодвери.
Главный коридор с грузовой шахтой на нижний этаж.
Помещение с мощной фильтро-вентиляционной установкой.
В котором установлено около полусотни фильтров-поглотителей.
Снова гермодвери.
Был здесь и свой санузел.
А также радиаторы отопления от своей подземной котельной.
Мы выходим в закопчённый выжженный двухэтажный блок главного зала, где стояли дизель-генераторы.
Остатки от которых по сей день остались на своих местах.
Вид на балкон, с которого мы спустились.
Корпус второго дизеля.
А здесь раньше находился сам генератор, но его разобрали на медь.
Роторы от генераторов.
А на таких рамах они стояли.
Перейдём в блок помещений щитовой.
Здесь даже остались сами щиты.
Параллельно главному залу дизельной располагался ещё один зал.
В котором стояли умформеры.
Умформеры служат дял преобразования постоянного тока в переменный и наоборот. Если не ошибаемся, то в данном случае поступающую с генераторов электроэнергию постоянного тока они преобразовывали в переменный ток.
Заглянем за очередную гермодверь и пройдёмся по другим помещениям.
Одна из лестниц на верхний этаж.
Какие-то агрегаты, вероятно связанные с водой.
Вентиляционная.
А ещё на нижнем этаже располагался спуск в ствол.
Ведущий в потерну глубокого залегания, прорубленную в недрах гранитной горы и соединявшую все блоки комплекса между собой.
Вот собственно и всё, что осталось на сегодняшний день от силового блока этой батареи.
А на этом всё.
Источник:
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