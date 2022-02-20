Заброшенный бункер силовой станции береговой башенной батареи №10

Ещё с 1935 г. силами 115-го строительного батальона и Управления Начальника Работ №97 началось строительство батареи, а в 1939 г. она заступила на боевое дежурство. Последние учебные стрельбы батареи были осуществлены в 1977 г., а спустя несколько лет её сооружения были законсервированы.

После распада СССР при выводе войск с острова батарея была заброшена и разграблена, не смотря на то, что находилась в пограничной зоне на острове в Баренцевом море.