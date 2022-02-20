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Заброшенный бункер силовой станции береговой башенной батареи №10

Заброшенный бункер силовой станции береговой башенной батареи №10 (46 фото)

Автор:
20 февраля 2022 10:24
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: бункер   в мире   заброшенный бункер   интересно   путешествие   фото   
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Сегодня я расскажу про заброшенный на Арктическом острове Кильдин подземный двухэтажный силовой блок 180-мм отдельной береговой башенной артиллерийской батареи№10, построенный в 1939 г. в гранитной породе.

Продолжая тему комплекса подземных сооружений береговой батареи №10, о орудийных блоках мы уже рассказывали раньше в одной из статей, мы рассмотрим блок бывшей силовой станции с дизель-генераторами, питавшими весь комплекс разнесённых на местности блоков, соединённых глубокой скальной потерной длиной 1175 метров.

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Ещё с 1935 г. силами 115-го строительного батальона и Управления Начальника Работ №97 началось строительство батареи, а в 1939 г. она заступила на боевое дежурство. Последние учебные стрельбы батареи были осуществлены в 1977 г., а спустя несколько лет её сооружения были законсервированы.

После распада СССР при выводе войск с острова батарея была заброшена и разграблена, не смотря на то, что находилась в пограничной зоне на острове в Баренцевом море.

Блок расположен в сотне метров от одной из орудийных башен.

Спуск в сквозник входа когда-то был накрыт маскировочным навесом.

Спускаемся к сквознику.

В проходе сквозника валяются ржавые карданные валы от дизелей.

Сам сквозник смыкается у входа в блок.

Где установлена бронедверь.

За ней располагался ряд тамбур-шлюзов.

Осмотрим помещения верхнего этажа.

Повсюду нам встречаются гермодвери.

Главный коридор с грузовой шахтой на нижний этаж.

Помещение с мощной фильтро-вентиляционной установкой.

В котором установлено около полусотни фильтров-поглотителей.

Снова гермодвери.

Был здесь и свой санузел.

А также радиаторы отопления от своей подземной котельной.

Мы выходим в закопчённый выжженный двухэтажный блок главного зала, где стояли дизель-генераторы.

Остатки от которых по сей день остались на своих местах.

Вид на балкон, с которого мы спустились.

Корпус второго дизеля.

А здесь раньше находился сам генератор, но его разобрали на медь.

Роторы от генераторов.

А на таких рамах они стояли.

Перейдём в блок помещений щитовой.

Здесь даже остались сами щиты.

Параллельно главному залу дизельной располагался ещё один зал.

В котором стояли умформеры.

Умформеры служат дял преобразования постоянного тока в переменный и наоборот. Если не ошибаемся, то в данном случае поступающую с генераторов электроэнергию постоянного тока они преобразовывали в переменный ток.

Заглянем за очередную гермодверь и пройдёмся по другим помещениям.

Одна из лестниц на верхний этаж.

Какие-то агрегаты, вероятно связанные с водой.

Вентиляционная.

А ещё на нижнем этаже располагался спуск в ствол.

Ведущий в потерну глубокого залегания, прорубленную в недрах гранитной горы и соединявшую все блоки комплекса между собой.

Вот собственно и всё, что осталось на сегодняшний день от силового блока этой батареи.

А на этом всё.


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Метки: бункер   в мире   заброшенный бункер   интересно   путешествие   фото   
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MihailoSerbiya 43 секунды назад
Прям как лаборатория Х -16 на Янтаре в Сталкере. Кровососов там встретили ?
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