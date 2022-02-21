Гигиена в Индии: кружка в туалете и привилегия правой руки

Тема гигиены весьма двояка. То, что считается нормой в одной стране, может шокировать и сбить с толку в другой. Тем более, что индусы зачастую считают грязнулями именно русских.
Кружка в туалете
Индия многим путешественникам кажется, пусть и духовно возвышенной, но очень неопрятной страной. Однако дело в том, что при желании грязь можно найти даже в операционном кабинете.
Тем не менее, если случайно оказаться в туалете в поезде подешевле или в недорогой гостинице, то можно обнаружить в туалетной комнате полное отсутствие туалетной бумаги или салфеток, зато наличие кружки или кувшина. Как связаны эти два предмета?
Индусы считают туалетную бумагу крайне неэффективной, в отличии от воды, конечно. Это следует и из многовековой привычки, и от того, что в Индии древесина, а вместе с ней и бумага всегда была дефицитом. Представьте, сколько тогда обходится бумага для туалетов. Именно поэтому в туалетах всегда есть чистая проточная вода, а все гигиенические процедуры проводятся левой рукой, которую затем тщательно моют правой, поливая из кружки.
Вследствие этой простой особенности, левая рука у индусов считается нечистой. В приличном обществе считается недопустимым трогать левой рукой других людей, подавать милостыню и, конечно, брать и передавать еду.
На рынке уличный торговец, конечно, примет деньги и из левой руки, однако внутренне поморщится, решив, что вы полный чурбан. Бизнес есть бизнес, деньги пахнут – это правило правомерно для всех стран.
Унитаз как Европейский стиль
Унитаз, кстати, по мнению индусов, вещь крайне непрактичная и неудобная. Именно поэтому их делают исключительно в заведениях, куда могут заглянуть эти избирательные европейцы.
Так, например, в поездах высокого класса или в звездных гостиницах можно увидеть двойные туалеты, обозначенные табличками: «Европейский стиль» и «Индийский/азиатский стиль». Поэтому любителям путешествий по трущобам придется осваиваться с не-Европейским стилем унитаза.
Кстати, еще в Индии можно встретить интересный гибрид унитаза и биде. Выглядит это чудо техники как обычный европейский унитаз, к сидушке которого сзади прикручена тоненькая трубка, у которой есть отдельный кран неподалеку.
Однако проверять напор в данной трубке туристы крайне не советуют. Дело в том, что индусы достаточно легкомысленно относятся к правильной регуляции напора в такой системе. Например, напор в воды может оказаться такой, что трёхметровая струя воды пересечет комнату и собьет зеркало, висящее на противоположной стене. Это возможно, потому что никого не волнует подключение от центрального магистрального водопровода.
Душевой вопрос
Ванн, как и унитазов, индусы предпочитают избегать. А в душе можно обнаружить только один кран – холодной воды. В Индии достаточно тепло, так что индусы не особо беспокоятся о том, чтобы подогревать воду и дают ей прогреваться самостоятельно.
Да и без того, воды в Индии найдется практически везде. Прошли те времена, когда воды в Индии был дефицит и местным приходилось мыться в грязной воде Ганга. Сегодня же правительство тратит колоссальные средства на водопроводы и очистку воды, чтобы обеспечить чистой водой местных жителей и туристов. Поэтому колонки, где люди набирают воды, моются, стирают и даже пьют, можно найти везде.
Вот только нетренированным желудком пить индийскую уличную воду крайне не рекомендуется. Всегда и везде. Даже в аэропорту или торговом центре. Для питья лучше выбрать бутилированную воду, которую также можно найти на каждом шагу.
Источник:
- 7 разновидностей брака в мире, о которых многие и не подозревали
- 9 отчаянных исследователей, которых ничто не могло остановить
- Исчезающий народ тофалары, добраться до которого можно только на вертолете
- Кто из гениев перестал есть в конце жизни и 7 других невообразимых фактов
- Как можно мыться жиром, с помощью спаржи или мухоморов: гигиена народов Сибири
Понравилось16
В нормальных отелях стоят нормальные унитазы - так что это тоже просто вопрос денег. Но даже в современных гест-хаусах душ совмещён с туалетом и не будет ни занавески, ни бортика - короче всё вокруг в воде. Зато прилагается резиновая швабра для сгонки воды в слив.
В зависимости от цены, которую просят за проживание, вода может быть только холодная, либо с нагревом от солнца на крыше (горячая вода у вас будет только днём в ясную погоду), либо с электрическим бойлером (но кстати электричество часто отключается).
Отопления в домах не встречала даже в горах, а чем отдалённее место - тем хуже обстоят дела с постельным бельём (хотя бы простынку лучше иметь свою) и наличием хоть какой-то мебели в комнате. Иногда кроме голой кровати в "номере" больше не было ничего, даже стула.
-Почему развелся-то?
-Однако, шибко грязной была! Каждый день мылась!
Не только в Индии...
Какой топорный перевод ...