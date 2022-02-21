Гигиена в Индии: кружка в туалете и привилегия правой руки

Индия многим путешественникам кажется, пусть и духовно возвышенной, но очень неопрятной страной. Однако дело в том, что при желании грязь можно найти даже в операционном кабинете.

Тем не менее, если случайно оказаться в туалете в поезде подешевле или в недорогой гостинице, то можно обнаружить в туалетной комнате полное отсутствие туалетной бумаги или салфеток, зато наличие кружки или кувшина. Как связаны эти два предмета?

Индусы считают туалетную бумагу крайне неэффективной, в отличии от воды, конечно. Это следует и из многовековой привычки, и от того, что в Индии древесина, а вместе с ней и бумага всегда была дефицитом. Представьте, сколько тогда обходится бумага для туалетов. Именно поэтому в туалетах всегда есть чистая проточная вода, а все гигиенические процедуры проводятся левой рукой, которую затем тщательно моют правой, поливая из кружки.

Вследствие этой простой особенности, левая рука у индусов считается нечистой. В приличном обществе считается недопустимым трогать левой рукой других людей, подавать милостыню и, конечно, брать и передавать еду.

На рынке уличный торговец, конечно, примет деньги и из левой руки, однако внутренне поморщится, решив, что вы полный чурбан. Бизнес есть бизнес, деньги пахнут – это правило правомерно для всех стран.

Унитаз как Европейский стиль