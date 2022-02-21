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Гигиена в Индии: кружка в туалете и привилегия правой руки

Гигиена в Индии: кружка в туалете и привилегия правой руки (4 фото)

Автор:
21 февраля 2022 11:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: Индия   в мире   гигиена   интресное   люди   факты   фото   
717
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Тема гигиены весьма двояка. То, что считается нормой в одной стране, может шокировать и сбить с толку в другой. Тем более, что индусы зачастую считают грязнулями именно русских.


Кружка в туалете

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Индия многим путешественникам кажется, пусть и духовно возвышенной, но очень неопрятной страной. Однако дело в том, что при желании грязь можно найти даже в операционном кабинете.

Тем не менее, если случайно оказаться в туалете в поезде подешевле или в недорогой гостинице, то можно обнаружить в туалетной комнате полное отсутствие туалетной бумаги или салфеток, зато наличие кружки или кувшина. Как связаны эти два предмета?

Индусы считают туалетную бумагу крайне неэффективной, в отличии от воды, конечно. Это следует и из многовековой привычки, и от того, что в Индии древесина, а вместе с ней и бумага всегда была дефицитом. Представьте, сколько тогда обходится бумага для туалетов. Именно поэтому в туалетах всегда есть чистая проточная вода, а все гигиенические процедуры проводятся левой рукой, которую затем тщательно моют правой, поливая из кружки.

Вследствие этой простой особенности, левая рука у индусов считается нечистой. В приличном обществе считается недопустимым трогать левой рукой других людей, подавать милостыню и, конечно, брать и передавать еду.

На рынке уличный торговец, конечно, примет деньги и из левой руки, однако внутренне поморщится, решив, что вы полный чурбан. Бизнес есть бизнес, деньги пахнут – это правило правомерно для всех стран.


Унитаз как Европейский стиль

Унитаз, кстати, по мнению индусов, вещь крайне непрактичная и неудобная. Именно поэтому их делают исключительно в заведениях, куда могут заглянуть эти избирательные европейцы.

Так, например, в поездах высокого класса или в звездных гостиницах можно увидеть двойные туалеты, обозначенные табличками: «Европейский стиль» и «Индийский/азиатский стиль». Поэтому любителям путешествий по трущобам придется осваиваться с не-Европейским стилем унитаза.

Кстати, еще в Индии можно встретить интересный гибрид унитаза и биде. Выглядит это чудо техники как обычный европейский унитаз, к сидушке которого сзади прикручена тоненькая трубка, у которой есть отдельный кран неподалеку.

Однако проверять напор в данной трубке туристы крайне не советуют. Дело в том, что индусы достаточно легкомысленно относятся к правильной регуляции напора в такой системе. Например, напор в воды может оказаться такой, что трёхметровая струя воды пересечет комнату и собьет зеркало, висящее на противоположной стене. Это возможно, потому что никого не волнует подключение от центрального магистрального водопровода.


Душевой вопрос

Ванн, как и унитазов, индусы предпочитают избегать. А в душе можно обнаружить только один кран – холодной воды. В Индии достаточно тепло, так что индусы не особо беспокоятся о том, чтобы подогревать воду и дают ей прогреваться самостоятельно.

Да и без того, воды в Индии найдется практически везде. Прошли те времена, когда воды в Индии был дефицит и местным приходилось мыться в грязной воде Ганга. Сегодня же правительство тратит колоссальные средства на водопроводы и очистку воды, чтобы обеспечить чистой водой местных жителей и туристов. Поэтому колонки, где люди набирают воды, моются, стирают и даже пьют, можно найти везде.

Вот только нетренированным желудком пить индийскую уличную воду крайне не рекомендуется. Всегда и везде. Даже в аэропорту или торговом центре. Для питья лучше выбрать бутилированную воду, которую также можно найти на каждом шагу.

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Метки: Индия   в мире   гигиена   интресное   люди   факты   фото   
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68k
Viktor 44 минуты назад
Ага, пусть расскажут как они в Ганге моются!

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1k
xannar 9 минут назад
Туалетная бумага в Индии везде продаётся, а в туристических местах и в платных туалетах как правило висит на месте, так что этот "обычай" видимо распространён только среди совсем нищих (может они потому и неприкасаемые?). Но вот кстати девчонки рассказывали, что прокладки не везде есть (даже в аптеке можно не найти).
В нормальных отелях стоят нормальные унитазы - так что это тоже просто вопрос денег. Но даже в современных гест-хаусах душ совмещён с туалетом и не будет ни занавески, ни бортика - короче всё вокруг в воде. Зато прилагается резиновая швабра для сгонки воды в слив.
В зависимости от цены, которую просят за проживание, вода может быть только холодная, либо с нагревом от солнца на крыше (горячая вода у вас будет только днём в ясную погоду), либо с электрическим бойлером (но кстати электричество часто отключается).
Отопления в домах не встречала даже в горах, а чем отдалённее место - тем хуже обстоят дела с постельным бельём (хотя бы простынку лучше иметь свою) и наличием хоть какой-то мебели в комнате. Иногда кроме голой кровати в "номере" больше не было ничего, даже стула.
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13k
Bill 9 минут назад
У арабов еще хуже. В деревнях подтираются камнем. Потом оставляют камни лежать на солнце, чтобы г-но осыпалось.
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10k
Олегbl4 15 минут назад
Чукча женился на француженке, а через полгода развелся. Его спрашивают:
-Почему развелся-то?
-Однако, шибко грязной была! Каждый день мылась!
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1k
Павел Христенко 18 минут назад
Русские очень грязные, каждый день моются.
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17k
Corvus Corax Полчаса назад
"в туалетах всегда есть чистая проточная вода, а все гигиенические процедуры проводятся левой рукой, которую затем тщательно моют правой, поливая из кружки. Вследствие этой простой особенности, левая рука у индусов считается нечистой. В приличном обществе считается недопустимым трогать левой рукой других людей, подавать милостыню и, конечно, брать и передавать еду"

Не только в Индии...
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967
Тарас Карпенко 37 минут назад
Вот только нетренированным желудком пить индийскую уличную воду крайне не рекомендуется.

Какой топорный перевод ...
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