10+ интересных подводных снимков со всего мира

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Подводный мир полон загадок. Фотоконкурс Underwater Photographer of the Year 2022 год за годом это доказывает, показывая нам самые захватывающие, красивые, а иногда и жуткие снимки под водой. На конкурс поступило более 4200 заявок со всего мира. Посмотрим на победителей.
Рыба под названием европейская мохоголовая собачка в озере Каррон, Великобритания. Фотограф Dan Bolt
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Затонувший корабль SS Tyrifjord в районе Гюлен, Норвегия. Это было грузовое судно, потопленное англичанами во время воздушного налета 1944 года. Фотограф Alex Dawson
USS Kittiwake - спасательное судно подводных лодок ВМС США. Оно находилось в эксплуатации с 1946 по 1994 год, а сейчас находится у берегов Каймановых островов. Фотограф Karlo Macas
Шокирующее фото в лагере ловли акул на острове Магдалена, Мексика. Фотограф Fabrice Dudenhofer
Эмбрионы рыб за несколько часов до "появления на свет". Индонезийский дайв-курорт и природоохранный центр Мисула. Фотограф David Alpert
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