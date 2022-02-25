10+ интересных подводных снимков со всего мира

Подводный мир полон загадок. Фотоконкурс Underwater Photographer of the Year 2022 год за годом это доказывает, показывая нам самые захватывающие, красивые, а иногда и жуткие снимки под водой. На конкурс поступило более 4200 заявок со всего мира. Посмотрим на победителей.

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Рыба под названием европейская мохоголовая собачка в озере Каррон, Великобритания. Фотограф Dan Bolt 0 Источник:

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Зеленая черепаха на Галапагосских островах. Фотограф Daniele Comin 0 Источник:

Черепаха, запутавшаяся в сети в Ла-Пасе, Мексика. Фотограф Rafael Fernandez Caballero 0 Источник:

Акула у берегов островов Нептун, Южная Австралия. Фотограф Matty Smith 0 Источник:

Акулы на острове Атолл Ари, Мальдивы. Фотограф Rafael Fernandez Caballero 0 Источник:

Любовь лягушек в пруду города Вантаа, Финляндия. Фотограф Pekka Tuuri 0 Источник:

Затонувший корабль SS Tyrifjord в районе Гюлен, Норвегия. Это было грузовое судно, потопленное англичанами во время воздушного налета 1944 года. Фотограф Alex Dawson 0 Источник:

Полосатый марлин в мексиканском заливе Магдалена. Фотограф Damir Zurub 0 Источник:

Лягушка показывает "Всем мир!", Германия. Фотограф Enrico Somogyi 0 Источник:

USS Kittiwake - спасательное судно подводных лодок ВМС США. Оно находилось в эксплуатации с 1946 по 1994 год, а сейчас находится у берегов Каймановых островов. Фотограф Karlo Macas 0 Источник:

Шокирующее фото в лагере ловли акул на острове Магдалена, Мексика. Фотограф Fabrice Dudenhofer 0 Источник:

Счастливый тюлень у острова Ланди, Англия. Фотограф Henley Spiers 0 Источник:

Сибас обедает зелёным губаном, Испания. Фотограф Javier Murcia 0 Источник:

Эмбрионы рыб за несколько часов до "появления на свет". Индонезийский дайв-курорт и природоохранный центр Мисула. Фотограф David Alpert 0 Источник: