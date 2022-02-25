Веганы на Марсе: марсианским колонистам придется придерживаться веганской диеты

Изучив планы Илона Маска по созданию колонии на Красной планете, эксперт из Национального космического общества пришел к выводу, что будущим марсианским колонистам придется придерживаться веганской диеты из-за ограниченных ресурсов.
Маск основал SpaceX в 2002 году, преследуя цель сделать человечество многопланетным видом с помощью ракет, которые позволят создать устойчивую колонию на Марсе. Миллиардер подробно описал будущее марсианское поселение, в том числе «стеклянные купола», которые выступят в качестве временных жилищ на время терраформирования планеты, и использование гидропонных ферм для производства фруктов и овощей для поселенцев.
Поскольку марсианская ракета Starship, похоже, совершит свой первый орбитальный испытательный полет в этом году, а уже в 2024 году планируется беспилотный полет на Красную планету, эксперты начинают задумываться над тем, что именно потребуется людям, чтобы поселиться на Марсе.
Джон К. Стрикленд из Национального космического общества (NSS) написал эссе для Space Review, в котором исследовал этот вопрос. Эксперт полагает, что купола выдержат вдвое меньше людей, если те будут потреблять мясо и рыбу, а не придерживаться веганской диеты. Стрикленд считает, что колонию из примерно 5000 человек, питающихся растительной пищей, может поддерживать четырехуровневая ферма площадью один квадратный километр.
SpaceX — не единственное агентство, нацеленное на высадку людей на Марс: Китай и США надеются достичь Красной планеты к концу 2030-х годов. Объединенные Арабские Эмираты также планируют в долгосрочной перспективе создать свою цивилизацию на Марсе, но SpaceX движется в гораздо более быстром темпе.
Ранее Маск изложил планы по отправке на Марс первого Starship без экипажа с грузовыми и автономными транспортными средствами к 2024 году и первого экипажа к 2026 году. Его долгосрочная цель — построить полностью самодостаточный город на Марсе к 2050 году.
«Если мы сможем сделать жизнь на Марсе самоподдерживающейся, мы пройдем один из величайших фильтров. Затем это позволит нам стать межзвездными», — написал Маск в Twitter. «Земле около 4,5 млрд лет, но жизнь все еще не является многопланетной, и крайне неясно, сколько времени ей осталось, чтобы стать таковой», — добавил он.
Великий фильтр — это одно из предложенных решений парадокса Ферми, который ставит вопрос об отсутствии видимых следов инопланетной разумной жизни во Вселенной, учитывая высокую вероятность ее существования. Гипотеза Великого фильтра гласит, что разумные формы жизни должны пройти ряд важных шагов, от формирования до разработки передовых технологий и в итоге колонизации другого мира, прежде чем они смогут быть обнаружены другими видами. Человечество в настоящее время находится на стадии передовых технологий, но нам еще предстоит колонизировать еще одну планету в Солнечной системе, не говоря уже о других звездных системах.
Маск говорит, что Марс — первая ступенька к этой конечной цели, и его первоначальное видение включает в себя купола. Множество куполов, соединенных друг с другом. На этом первом этапе колонизации люди, живущие на Марсе, должны будут привыкнуть к веганской диете, но «следующая действительно важная задача — построить самоподдерживающийся город на Марсе и переселить туда животных и земных существ». Об этом Маск рассказал Time. «Что-то вроде футуристического Ноева ковчега. Но мы возьмем больше, чем по паре — будет немного странно, если их будет только по двое».
Стрикленд пишет, что для достижения цели Маску потребуется около 5000 рейсов на Starship, каждый из которых должен будет перевезти 200 тонн груза, прежде чем можно будет начать производство продуктов питания. Стрикленд считает, что для выращивания продуктов на одного человека понадобится 200 квадратных метров и 100 кВт электроэнергии. Это означает, что первой строительной бригаде из примерно 100 человек потребуется 10 мегаватт электроэнергии и площадь для выращивания продуктов в 20 000 квадратных метров. Таким образом, фермы площадью один квадратный километр, расположенной на четырех одинаковых уровнях, будет достаточно, чтобы накормить до 5000 человек.
«Масса конструкции для поддержания герметичности в этом месте, освещения и правильной температуры будет исчисляться многими тысячами тонн, поэтому по мере роста базы и поселения довольно быстро потребуется производство конструкционных металлов и пластмасс из местных марсианских материалов», — объяснил Стрикленд в своем эссе.
Он добавил, что для поддержки 5000 человек потребуется значительное количество энергии — где-то в районе 500 мегаватт. На одной Земле электростанции мощностью 500 мегаватт хватило бы, чтобы обеспечить электричеством как минимум 50 000 домов. Однако это не включает промышленность и производство продуктов питания, которые должен поддерживать любой завод на Марсе.
«Для производства топлива также потребуется большое количество энергии», — сказал Стрикленд, имея в виду необходимость производства энергии для транспортных средств и обратных рейсов. — Энергия должна исходить от деления, синтеза или космических солнечных батарей, поскольку на Марсе нет ископаемого топлива, а возведение огромных наземных солнечных батарей на Марсе, где солнечный свет более слабый, будет крайне затруднительно».
Однако часть этой энергии можно было бы использовать для поддержки геологов, ищущих месторождения полезных ископаемых, которые в свою очередь можно было бы использовать для производства строительных материалов. «Геологи смогут исследовать огромную территорию вокруг базы или поселения с помощью герметичных марсоходов и, возможно, обнаружить месторождения полезных ископаемых, которые очень пригодятся поселению», — написал Стрикленд.
«Поскольку Марс — это планета с естественным холодным нарастанием, с грунтовыми водами и вулканической активностью на протяжении большей части своей геологической истории, на нем будет большинство обычных породообразующих минералов, которые есть на Земле, но не так много месторождений концентрированной руды, и обнаружить их может быть нелегко», — добавил Стрикленд.
Он предполагает, что вместо того, чтобы действовать в одиночку, NASA должно сотрудничать с усилиями SpaceX, поскольку это позволит им объединить ресурсы вокруг одного и того же места.
Стрикленд пишет, что по мере роста поселения на Марсе оно будет приобретать все большее значение в умах людей на Земле, постепенно становясь вторым домом для человечества. «У поселенцев будет очень веская причина для терраформирования Марса, поскольку тогда их потомки действительно могли бы выходить на улицу, даже не надевая кислородную маску», — сказал он.
Терраформирование — это процесс изменения геологии планеты, чтобы привести ее в соответствие с земной и сделать ее средой, в которой люди могут выжить. Ранее Маск предлагал отправить ядерное оружие на Марс, чтобы вызвать парниковый эффект и помочь сформировать более плотную атмосферу. Однако он не верит, что в краткосрочной перспективе это жизнеспособно, поскольку для создания экосистемы, подобной Земле, потребуются сотни или тысячи лет. Вот почему существует цель построить купольные города, которые позволят людям безопасно жить на поверхности другого мира.
«Жизнь на Земле имеет неизмеримую ценность, поэтому хорошее запасное место на открытом воздухе на Марсе, безусловно, является великой целью для человечества», — говорит Стрикленд.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Так жизни на Марсе все-таки нет?
- Шесть причин, по которым Марс наиболее перспективен для колонизации
- Опубликованны загадочные фото с поверхности Марса
- NASA ищет добровольцев, готовых к "жизни на Марсе"
- Ученые создали четвероногий марсоход
Понравилось10
Иначе ну никак.