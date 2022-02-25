Веганы на Марсе: марсианским колонистам придется придерживаться веганской диеты

Маск основал SpaceX в 2002 году, преследуя цель сделать человечество многопланетным видом с помощью ракет, которые позволят создать устойчивую колонию на Марсе. Миллиардер подробно описал будущее марсианское поселение, в том числе «стеклянные купола», которые выступят в качестве временных жилищ на время терраформирования планеты, и использование гидропонных ферм для производства фруктов и овощей для поселенцев.

Поскольку марсианская ракета Starship, похоже, совершит свой первый орбитальный испытательный полет в этом году, а уже в 2024 году планируется беспилотный полет на Красную планету, эксперты начинают задумываться над тем, что именно потребуется людям, чтобы поселиться на Марсе.

Джон К. Стрикленд из Национального космического общества (NSS) написал эссе для Space Review, в котором исследовал этот вопрос. Эксперт полагает, что купола выдержат вдвое меньше людей, если те будут потреблять мясо и рыбу, а не придерживаться веганской диеты. Стрикленд считает, что колонию из примерно 5000 человек, питающихся растительной пищей, может поддерживать четырехуровневая ферма площадью один квадратный километр.