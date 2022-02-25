Почему советские наушники ТДС все еще актуальны и даже популярны?

В последующем их использовали в качестве базы для следующих модификаций: ТДС-14, ТДС-17 и других. Что касается изодинамических наушников, то следующим этапом в этом направлении стали ТДС-15 с открытым корпусом и тонкой мембраной, которая позволила существенно повысить качество звука.

То есть при относительно невысокой цене наушники уже не уступали по качеству импортным аналогам. Следующими вехами стали модели ТДС-21 и «Амфитон Н-25С». Что интересно, на сайтах нередко можно встретить объявления от желающих приобрести такие.

Конечно, с учетом возраста внешний вид изделий оставляет желать лучшего. Но зато раритетные динамики остаются в хорошем состоянии даже по прошествии стольких лет. Впрочем, с этим согласны не все ценители звука в винтажных устройствах, отмечающие излишнее давление, переутомление от эксплуатации и ряд других проблем.

А как вы относитесь к винтажным наушникам?