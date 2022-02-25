Почему советские наушники ТДС все еще актуальны и даже популярны?

Качественная современная аппаратура – это не единственное условие для того, чтобы можно было слушать музыку в отличном качестве. Важны еще и условия для его эксплуатации. В многоквартирных высотных человейниках истые меломаны вполне могут нажить себе массу врагов из-за своего увлечения. Как быть? Запастись хорошими наушниками.
Производство качественной аудиоаппаратуры в СССР началось в 70-х. Те наушники, что начали выпускать в тот период времени, были рассчитаны на низкокачественные источники звука (ДВ-СВ приемники).
Своего рода флагманом стали наушники ТДС-1, запущенные в производство на Львовском заводе телеграфной аппаратуры в 1974 году. Стоила новинка, способная воспроизводить частоту в диапазоне 40-16000 Гц, 20 рублей.
Уже в следующей модели ТДС-2 этот показатель расширили до 20-20000 Гц. Оборудование действительно стало способно на воспроизведение такой широкой полосы. Но возникла проблема с равномерностью амплитудно-частотной характеристики.
Выпуск ТДС-2 начали на заводе «Октава» в Туле в 1975 году. Спустя два года эстафетную палочку перенял радиозавод в Рязани. ТДС-3 были уже другого дизайна: более вытянутыми, объемными и плотно прилегали к ушным раковинам, что препятствовало и выходу звука наружу, и попаданию посторонних шумов внутрь.
С 1979 года агрегатный завод в Саратове начал выпуск квардрофонических наушников «Электроника ТДК-3». Однако эта технология не нашла отклика у потребителей, и проект вскоре свернули.
Следующая модификация – ТДС-101, запущенная в производство в 1980 году, начала выпускаться на закрытом киевском предприятии а/я 649/1.
По всему миру началось внедрение и активное использование магнитопланаров – изодинамических излучателей. Союз в этом вопросе не остался в стороне, и у нас начали производить изодинамические наушники ТДС-7. На тот момент времени они обеспечивали максимально качественное звучание.
Хотя модель стоила довольно дорого – 49 рублей, она пользовалась среди покупателей высоким спросом. В связи с чем к производству были привлечены радиозаводы сразу в нескольких городах – Ленинграде, Качканаре, Кишиневе.
Немного видоизмененную модификацию ТДС-5 начал производить завод «Агрегат» в Саратове в 1982 году. Одновременно с этим первооткрыватель направления – Львовское ПО имени 50 лет Октября начало выпуск наушников «ТДС-8 Феникс».
Следующим этапом была новинка ТДС-9Б 1985 года, отличительной чертой которой стал рекордно маленький вес – практически в 10 раз меньший по сравнению с предыдущими моделями.
В последующем их использовали в качестве базы для следующих модификаций: ТДС-14, ТДС-17 и других. Что касается изодинамических наушников, то следующим этапом в этом направлении стали ТДС-15 с открытым корпусом и тонкой мембраной, которая позволила существенно повысить качество звука.
То есть при относительно невысокой цене наушники уже не уступали по качеству импортным аналогам. Следующими вехами стали модели ТДС-21 и «Амфитон Н-25С». Что интересно, на сайтах нередко можно встретить объявления от желающих приобрести такие.
Конечно, с учетом возраста внешний вид изделий оставляет желать лучшего. Но зато раритетные динамики остаются в хорошем состоянии даже по прошествии стольких лет. Впрочем, с этим согласны не все ценители звука в винтажных устройствах, отмечающие излишнее давление, переутомление от эксплуатации и ряд других проблем.
А как вы относитесь к винтажным наушникам?
Источник:
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Современные наушники гораздо "более лучшие" на любой вкус и под любые требования потребителя, в том числе рафинированных аудиофилов. Описываемые же в статье ценятся только любителями старины, раритетов и антиквариата. Ну, и теми, кто просто ностальгирует по конкретной вещи, которая у него была, или решает при помощи авито нереализованные комплексы юности, когда именно эти наушники очень хотелось купить, но по разным причинам такой возможности не было.
Любой ширпотреб-японец уделывал наш честный, сделанный по книжке кассетник, и уши тоже.
Это ж надо додуматься втюхать ГДШ с бумажным диффузором в уши.
[мат] в них и Пинк Флойд звучали, и Жан-Мишель Жарр, и Спэйс, и Зодиак
одна беда -- оголовье крошилось
обшил кожзамом -- класс
в 83-м я ушёл в армию, и младший брательник их благополучно ушатал
ТДС-16 "Эхо" весьма неплохи.
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слышь, школотрон ты е*б*а*н*у*т*ы*й, между ТДС-3 и ФИДО промежуток в 10-15 лет, ты ещё столько и на свете не прожил
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кто б уже п*и*з*д*Е*л
камзол поправь, з*а*л*у*п*у видно