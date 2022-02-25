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Почему советские наушники ТДС все еще актуальны и даже популярны?

Почему советские наушники ТДС все еще актуальны и даже популярны? (9 фото)

Автор:
25 февраля 2022 15:34
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   винтаж   диапазон   звук   качество   модель   наушники   
2269
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Качественная современная аппаратура – это не единственное условие для того, чтобы можно было слушать музыку в отличном качестве. Важны еще и условия для его эксплуатации. В многоквартирных высотных человейниках истые меломаны вполне могут нажить себе массу врагов из-за своего увлечения. Как быть? Запастись хорошими наушниками.

Производство качественной аудиоаппаратуры в СССР началось в 70-х. Те наушники, что начали выпускать в тот период времени, были рассчитаны на низкокачественные источники звука (ДВ-СВ приемники).

Своего рода флагманом стали наушники ТДС-1, запущенные в производство на Львовском  заводе телеграфной аппаратуры в 1974 году. Стоила новинка, способная воспроизводить частоту в диапазоне 40-16000 Гц, 20 рублей.


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Уже в следующей модели ТДС-2 этот показатель расширили до 20-20000 Гц. Оборудование действительно стало способно на воспроизведение такой широкой полосы. Но возникла проблема с равномерностью амплитудно-частотной характеристики.


Выпуск ТДС-2 начали на заводе «Октава» в Туле в 1975 году. Спустя два года эстафетную палочку перенял радиозавод в Рязани. ТДС-3 были уже другого дизайна: более вытянутыми, объемными и плотно прилегали к ушным раковинам, что препятствовало и выходу звука наружу, и попаданию посторонних шумов внутрь.

С 1979 года агрегатный завод в Саратове начал выпуск квардрофонических наушников «Электроника ТДК-3». Однако эта технология не нашла отклика у потребителей, и проект вскоре свернули.


Следующая модификация – ТДС-101, запущенная в производство в 1980 году, начала выпускаться на закрытом киевском предприятии а/я 649/1.


По всему миру началось внедрение и активное использование магнитопланаров – изодинамических излучателей. Союз в этом вопросе не остался в стороне, и у нас начали производить изодинамические наушники ТДС-7. На тот момент времени они обеспечивали максимально качественное звучание.

Хотя модель стоила довольно дорого – 49 рублей, она пользовалась среди покупателей высоким спросом. В связи с чем к производству были привлечены радиозаводы сразу в нескольких городах – Ленинграде, Качканаре, Кишиневе.


Немного видоизмененную модификацию ТДС-5 начал производить завод «Агрегат» в Саратове в 1982 году. Одновременно с этим первооткрыватель направления – Львовское ПО имени 50 лет Октября начало выпуск наушников «ТДС-8 Феникс».


Следующим этапом была новинка ТДС-9Б 1985 года, отличительной чертой которой стал рекордно маленький вес – практически  в 10 раз меньший по сравнению с предыдущими моделями.


В последующем их использовали в качестве базы для следующих модификаций: ТДС-14, ТДС-17 и других. Что касается изодинамических наушников, то следующим этапом в этом направлении стали ТДС-15 с открытым корпусом и тонкой мембраной, которая позволила существенно повысить качество звука.

То есть при относительно невысокой цене наушники уже не уступали по качеству импортным аналогам. Следующими вехами  стали модели ТДС-21 и «Амфитон Н-25С». Что интересно, на сайтах нередко можно встретить объявления от желающих приобрести такие.

Конечно, с учетом возраста внешний вид изделий оставляет желать лучшего. Но зато раритетные динамики остаются в хорошем состоянии даже по прошествии стольких лет. Впрочем, с этим согласны не все ценители звука в винтажных устройствах, отмечающие излишнее давление, переутомление от эксплуатации и ряд других проблем.

А как вы относитесь к винтажным наушникам?  

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Метки: СССР   винтаж   диапазон   звук   качество   модель   наушники   
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125k
Аааа 4 часа назад
"Все еще популярны" - это с натяжкой, а "даже актуальны" - это бурные фантазии.

Современные наушники гораздо "более лучшие" на любой вкус и под любые требования потребителя, в том числе рафинированных аудиофилов. Описываемые же в статье ценятся только любителями старины, раритетов и антиквариата. Ну, и теми, кто просто ностальгирует по конкретной вещи, которая у него была, или решает при помощи авито нереализованные комплексы юности, когда именно эти наушники очень хотелось купить, но по разным причинам такой возможности не было.
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75
zz 6 минут назад
Как и всё в мире-всё относительно и зависит только кто и какую линию гнет. На мой взгляд, если сравнивать ТДС с динамиками от проигрывателя аккорд-201 или радиоточки- то супер(но не все модели), с аппаратурой высшего класса -говно. Но то было другое время и всё расценивалось по другому и очень субъективно. До 90-х годов только изодинамические наушники ТДС-7 "Амфитон" по звуку в сравнениии с качественной техникой -звучание было на уровне.(тестировал разные-произведенные в Ленинграде, Качканаре, Кишиневе, но только кишиневские звучали достойно). Но они были ужасно не удобные, они открытого типа, на голове не держались и в комнате должно быть тихо, иначе всё слышно. По сегодняшним меркам всё дерьмо.
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1k
Алексей Matr 19 минут назад
Это по-ходу та же категория людей, которая утверждает, что лучшие колонки это с90. Обычно переубедить их невозможно.
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−167
deer Час назад
Ацтой. Наши выжимали честные 20-20000, а буржуи игрались с АЧХ. Разница как небо и земля.
Любой ширпотреб-японец уделывал наш честный, сделанный по книжке кассетник, и уши тоже.

Это ж надо додуматься втюхать ГДШ с бумажным диффузором в уши.
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6k
Думай о хорошем! Час назад
я не отношусь к винтажным наушникам вообще.
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11k
scorpio1965 Час назад
были у меня ТДС-3, у моих друзей тоже
[мат] в них и Пинк Флойд звучали, и Жан-Мишель Жарр, и Спэйс, и Зодиак

одна беда -- оголовье крошилось
обшил кожзамом -- класс

в 83-м я ушёл в армию, и младший брательник их благополучно ушатал
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1k
Romano Час назад
Мне очень нравится от почитателей старины слышать про "потеющие уши". Если вы такие старцы и умельцы, блть, купите на Али амбюшуры и присобачьте их к этому говну мамонта. И будет вам счастье.
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−31
Александр Гуревич 2 часа назад
купил ТДС 2 в 75, полстипендии угрохал, работают до сих пор! только уши в них потеют!
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6k
SR 2 часа назад
Наушники были откровенное дерьмо. Восторгались ими по одной простой причине - ничего другого не было. Ничего, скоро все "советское" снова будет актуальным. Газета вместо туалетной бумаги, пакеты, висящие на прищепках, хозяйственное мыло, колбаса по талонам, очереди за автомобилем на 10 лет. Хотели СССР? Вот, теперь наслаждайтесь, любители совка.
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34k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
ТДС-3 пригодны только для пыток.
ТДС-16 "Эхо" весьма неплохи.
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1k
Павел Христенко 3 часа назад
Лучше "Амфитона"ТДС-7 оказались только "Саньо" за 550$ и только по комфорту , по звуку примерно одинаковы. Примерно не потому, что лучше или хуже, а по нюансам заводской настройки. В наших для идеального звука приходилось руками слегка прижимать.
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304
makcim76 3 часа назад
тдс-16 с большим удовольствием послушал бы сейчас
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6k
Slowly 3 часа назад
Они популярны в очень узком кругу людей, которые до сих пор дрочат на "те времена", когда были BBS, FIDOnet и прочая ибала. Ещё большинство из них характерны своей заносчивостью и гордыней при полной неспособности исполнить что-либо.
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8k
ДядяТоля 3 часа назад
уши в них потеют, блютуса нет (само собой), как к ним относиться? для своего времени прорыв, а сейчас, ну понятно....
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8k
ДядяТоля 3 часа назад
к винтажным наушникам я отношусь как к винтажным наушникам
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1k
Максим Максимов 3 часа назад
Были у меня ТДС-1, "минус" которых заключался в том, что в них использовались, в качестве источника звука, обыкновенные широкополосные бумажные динамики, ЕМНИП 0,5 ГДШ. Я эти наушники "модернизировал", установив вместо динамиков микрофонные капсюли от микрофона МД-64. Большой уровень воспроизведения выставлять уже было нельзя, зато качество звучания, на мой взгляд, улучшилось.
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7k
Виталий Касандров 4 часа назад
Были у меня ТДС-6 с 1988 по 2005 год на них практически все слушал ,при переходе на импорт, естественно с переходником .Дольше всех проработали. Потом каких только не было в основном сони и панасоник но больше 4 лет не одни не жили.Даже с учетом перепайки коннектора Jack 3.5 раз в год .На 3-4 год все равно начинали разваливаться.
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103k
стас 4 часа назад
были тдс-5 - вещь!!!!!
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32k
Растрелли В.В. 4 часа назад
Советское древнее разложившееся говно.
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10k
Alex Djeff 4 часа назад
Были у меня ТДС-3. Уплотнительные резинки, мало того что учень сильно давили, но и начали уже на второй год разлагаться.
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