Редкие и неизвестные «Запорожцы»

Изначально «Запорожец» должен был быть «Москвичом». И первый прототип даже носил название «Москвич-444». Но проектную документацию направили в Запорожье, где и начался выпуск модели.

Но НАМИ – научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт продолжал вести работу в этом направлении, предлагая разные модернизированные вариации бестселлера советского автопрома. Один из них – НАМИ-059 появился задолго до начала серийного производства.

Базой стал 444 «Москвич». Дизайном занимался Юрий Долматовский, а возглавлял проект Борис Фиттерман. Хотя визуальное сходство с «Жужиком» было очевидным, были и отличия. НАМИ-059 был снабжен двухцилиндровым мотором М-72. Тестовая модель была представлена в 1958 году, но серийное производство так и не было начато.