Редкие и неизвестные «Запорожцы»

Эта, казалось бы, непрезентабельная машинка в прошлом году отметила юбилей – 60 лет с момента начала выпуска. Каким был и стал «Запорожец», и каким этому авто уже никогда не быть?
ЗАЗ-965 можно смело назвать народным автомобилем СССР. На них советские граждане ездили на заветные 6 соток, путешествовали по стране к родственникам. И, конечно, «Запор» стал неотъемлемым героем анекдотов советской поры. Между тем эти машины были разными. И в том числе редкими.
Изначально «Запорожец» должен был быть «Москвичом». И первый прототип даже носил название «Москвич-444». Но проектную документацию направили в Запорожье, где и начался выпуск модели.
Но НАМИ – научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт продолжал вести работу в этом направлении, предлагая разные модернизированные вариации бестселлера советского автопрома. Один из них – НАМИ-059 появился задолго до начала серийного производства.
Базой стал 444 «Москвич». Дизайном занимался Юрий Долматовский, а возглавлял проект Борис Фиттерман. Хотя визуальное сходство с «Жужиком» было очевидным, были и отличия. НАМИ-059 был снабжен двухцилиндровым мотором М-72. Тестовая модель была представлена в 1958 году, но серийное производство так и не было начато.
«Горбатого» производили довольно долго – с 1960 по 1969 год. Помимо классического исполнения модель была адаптирована для инвалидов (965АБ/965Б/965АР) и шла на экспорт (965АЭ). Но были и модели, недоступные для рядового потребителя.
Это как раз ЗАЗ-965С. Буква «С» в названии значит «связь». Модель выпускалась всего два года по госзаказу и была адаптирована именно для нужд Минсвязи. Машина была с правым рулем, что позволяло почтальону сразу выходить на тротуар для сбора корреспонденции из почтовых ящиков.
Для ее размещения предусматривалась специальная площадка на месте заднего сиденья. Она выдерживала нагрузку до 150 кг и была защищена от действия солнца глухими боковыми стенками. Что для бумаги, конечно, было серьезным плюсом.
К сожалению, до наших дней машина не дожила: их банально пустили на металлолом после завершения срока эксплуатации. Всего было выпущено около 600 таких экземпляров.
Практически любое автопредприятие Союза снабжалось пикапами. Эти автомобили использовались для доставки деталей к конвейерам, вывозили отходы и делали еще массу других работ. Запорожский автозавод не отстал в этом плане от ВАЗ и ГАЗ.
Сперва создали пикап на базе ЗАЗ-965. Он не отличался особой практичностью, но все же со своими задачами справлялся. Основой 965П выступали бракованные кузова 965-х. Хотя серийным их производство не было, а все машины использовались исключительно для внутренних нужд предприятия, все же несколько экземпляров успело укатить в мир за пределы завода.
Фактически это аналог ЗАЗ-965П, но базой стал дорестайловый вариант ЗАЗ-968. Рецепт приготовления прост и даже примитивен: бракованный кузов, частично удаленная крыша, вертикальная стенка. Информации об этой модификации не так много, поскольку ЗАЗ-968АП не предназначался для свободной продажи.
Хотя 965-я модель начала выпускаться в 1960 году, в это же время уже активно шла разработка достойного преемника. Таким увидели ЗАЗ-966 спустя год: резкие геометрические «бровки», сложная передняя часть, плавно спускающиеся вниз боковые окна. Но серийная модель всех этих элементов, увы, лишилась.
В 1961 году команда специалистов, возглавляемая Юрием Сорочкиным, разработала этот опытный экземпляр. Основой стал ЗАЗ-966. Грузовичок прозвали точилом.
Показатели грузоподъемности были смешными, всего 350 кг. Однако направление рассматривалось как перспективное. Тем более что в Германии подобные авто активно эксплуатировались (речь о Volkswagen Transporter). Но в массы, несмотря на жизнеутверждающие публикации в прессе, грузовичок так и не уехал.
Авто выступило в качестве базы для создания целого семейства. Речь о «Целине», в которую вошли грузовой фургон 970Б, грузопассажирский фургон 970В и пикап 970Г. В состав команды ведущих специалистов проекта входил Лев Мурашов.
В случае с этой разработкой необходима была жесткая несущая конструкция, так как автомобили предназначались для эксплуатации в условиях сложной проходимости и бездорожья. Следуя путем проб и ошибок, инженеры остановились на 0,7-миллиметровой стали, которую производили на «Запорожстали», чуть ли не на соседней улице. Впоследствии результаты всех исследований были отправлены на ВАЗ, где их применили при создании кузова «Нивы».
970Б и 970В были построены на базе ЗАЗ-966. Пассажирский вариант мог брать вышеуказанный груз в 350 кг как виде непосредственно груза, так и пассажиров. Сиденья были съемными, что позволяло быстро трансформировать машину в грузовик. Оба решения появились в 1962 году.
Этот же год был ознаменован выходом в свет ЗАЗ-970Г. Он отличался большей грузоподъемностью. Но значительная (полметра) погрузочная высота заставила отказаться от дальнейшей проработки проекта, казавшегося столь перспективным.
Перспективы этой модели оказались более радужными. Она стала продолжением модификации для армии: полный привод, лаконичные панели, брезентовая накидка кузова.
Пять прототипов в течение нескольких лет модернизировались и дорабатывались. Но результаты работы оказались неутешительными: перечень ошибок и их описаний занял несколько листов. Но проект не канул в Лету: впоследствии к нему вернулись при разработке ЗАЗ-969 (ЛуАЗ-969) и ТПК (ЛуАЗ-967).
Во время работы над «Москвичом»-444 сотрудники НИИ «расчленили» сразу несколько иностранных аналогов: Iso Isetta, Bond Minicar, Lloyd 600 и прочую малышню. Импортные решения представляли собой интерес и с технической, и с дизайнерской точки зрения. И поэтому выступили в виде базы для рестайлинга ЗАЗ-965.
Судя по фото, «Горбатый» планировалось снабдить более фундаментальным передом, характерным для машин Скандинавии того периода, и фальшрадиаторной решеткой с размашистой надписью «Запорожець». Но этот вариант отмели в связи с нецелесообразностью использования большого количества хромированных частей, что привело бы к серьезному удорожанию машины.
Что важно, специалистам не запрещалось создавать на досуге что-нибудь необычное и нестандартное. Именно таким образом появился один из самых интересных автомобилей того времени.
Основной машины стали агрегаты ЗАЗ-965. Но за счет стеклопластикового кузова она весила на целых 125 кг меньше оригинала. К сожалению, массового производства Спорта не случилось. А опытные образцы в количестве 6 штук были распределены среди участников инициативной группы авторов.
Это одно из последних решений по модернизации ЗАЗ-965. По сути, оно оказалось бесполезным, поскольку к 1960 году уже была завершена работа по созданию ЗАЗ-966. Но нужно отметить, что хитроватая заостренная мордочка смотрится интересно.
Пожалуй, две главных проблемы «Запорожца» – это довольно непредсказуемый двигатель, обожающий перегреваться в жару, и склонность и излишней поворачиваемости. Эта особенность обусловлена нюансами компоновки.
В теории НАМИ-0137 от них избавлялся. За счет модернизированного двигателя МеМЗ с жидкостным охлаждением и переднего привода, позволявшего в большей степени прогнозировать реакции авто.
Планировалось, что машина будет использоваться в качестве такси в крупных городах. Но реализации проект не получил, поскольку в то время уже шло производство ЗАЗ-966. А модернизация и ЗАЗ, и МеМЗ под новую идею оказалась бы неоправданно затратной.
Эта безумная заводная апельсинка, к сожалению, существует в единственном экземпляре и находится в музее Ретро-Юнион Санкт-Петербурга.
С «Запорожцами», несмотря на визуальное сходство, она не имеет ничего общего. База – стальной монокок, закрытый панелями из стеклопластика. 300 лошадок, две коробки передач, всего лишь 800 кг веса позволяют машинке разгоняться до 100 км/ч за 4 секунды.
Такими они были – особые, редкие и уникальные варианты «Запорожца» – первого относительно народного автомобиля СССР.
Источник:
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