Мода проходит, «Левайсы» остаются: в шахте нашли джинсы, сшитые 143 года назад

Во время спуска в шахту были найдены голубые джинсы известного бренда, изготовленные в 1879 году. По сообщению Reddit, это самые старые в истории брюки Levi's.
Потертые голубые штаны обнаружили шахтеры, начавшие работу по добыче золота. Если верить ярлыку, то это самые старые «Левайсы», чей возраст официально подтвержден, из ныне существующих.
За короткое время фото облетели мир и стали вирусными: количество лайков приближается к 100 тысячам, а комментов под фотографиями уже почти 3 тысячи. Комментаторы на Reddit поражены тем, что брюки сохранились если не в безупречном, то, по крайней мере, в очень хорошем состоянии. Что с учетом возраста свидетельствует об отличном качестве продукции этой марки. Джинсы роскошные, смотрятся не хуже современных, да еще и представляют собой винтаж в полном смысле этого слова.
«Если верить Бренту из Ghost Town Living на YouTube, эта пара джинсов, вероятно, стоит сотни тысяч долларов»
«Интересно, удивились бы люди, жившие 136 лет назад, увидев совершенно неизменную моду своего времени, которую носят сегодня»
«Они, вероятно, удивились бы, почему так много людей небрежно ходят по улицам в шахтерском снаряжении»
«Они хранят самые старые синие джинсы в мире в несгораемом сейфе в своем архиве. В нескольких местах есть следы на коленях, что говорит о том, что их носили несколько человек»
«Я смотрел это видео на YouTube, в котором говорилось, что джинсы были настолько дорогими, что они были собственностью горнодобывающей компании, поэтому их нашли в шахте. Когда приходит новая смена, они отдают свои джинсы новой бригаде»
Компанию Levi Strauss & Co основал в Калифорнии предприниматель Ливай Страусс. В настоящее время штаб-квартира бренда находится в Сан-Франциско. Им владеют наследники Страусса, а пост президента занимает Джон Андерсон.
За время существования компания, начинавшая с производства износостойкой одежды для рабочих, ковбоев, шахтеров и перешедшая на выпуск модного и практичного гардероба для бунтарей, неформалов и романтиков, продемонстрировала стремление к безукоризненному качеству. И, как показывает пример с обнаруженными в шахте джинсами, команда продолжает следовать сложившимся традициям.
Источник:
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