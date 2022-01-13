Мода проходит, «Левайсы» остаются: в шахте нашли джинсы, сшитые 143 года назад

За короткое время фото облетели мир и стали вирусными: количество лайков приближается к 100 тысячам, а комментов под фотографиями уже почти 3 тысячи. Комментаторы на Reddit поражены тем, что брюки сохранились если не в безупречном, то, по крайней мере, в очень хорошем состоянии. Что с учетом возраста свидетельствует об отличном качестве продукции этой марки. Джинсы роскошные, смотрятся не хуже современных, да еще и представляют собой винтаж в полном смысле этого слова.