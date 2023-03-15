Электромобили в СССР: почему они оказались никому не нужны

Первую партию машин сделали в 1976 году. Конструкция была откровенно неудачной, зато эти ошибки помогли инженерам доработать модель и сделать приемлемый электрокар к Олимпиаде-80. На нём возили судей. После этого стал не нужен.

Так почему электрокары не пошли в массовое производство? Тут целый комплекс причин: малая дальность хода, постоянные проблемы с аккумуляторами, дороговизна электрооборудования, а значит и самого авто. А стоимость горючего в СССР была, ну откровенно - сущие копейки, и никто всерьёз и не думал отказываться от машин с двигателем внутреннего сгорания.

Поэтому электромобили остались лишь инженерным экспериментом. Хоть и очень интересным и прорывным для своего времени.