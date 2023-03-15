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Электромобили в СССР: почему они оказались никому не нужны

Электромобили в СССР: почему они оказались никому не нужны

Автор:
15 марта 2023 00:38
Сообщество : RealFishki
Метки: НАМИ   СССР   инженеры   модель   образец   эксперимент   электромобиль   
1163
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“Теслой” и “зелёной повесткой” ещё и не пахло, а в Союзе уже делали машины на электротяге.

Сейчас многие говорят, что будущее за электрокарами. А компании стараются застолбить долю рынка и наперегонки представляют модели, которые придут на смену бензиновым авто.

А в СССР об этом задумались ещё в далёком 1935 году.

ЛЭТ

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Первой моделью стал ЛЭТ: с 13-киловаттным двигателем и 40 аккумуляторами, энергоёмкостью в 168 А·ч. Проехать на этом заряде она могла лишь 40 километров, с максимальной скоростью 24 км/час. Толку от авто было мало, поэтому какое-то время его использовали как мусоровоз, а потом списали.

НАМИ-750 и 751

Машины собрали в 1948 году. На 750-й модели было два 3,2-киловаттных электромотора, на 751-й - пара 6-киловаттных двигателей. В НАМИ сделали 6 опытных образцов, затем передали все наработки на ЛАЗ, там выпустили 20 машин. Потом проект прикрыли, у авто было уж слишком много недостатков.

ЗАЗ-968

Первая электролегковушка в СССР, её сделали в 1973 году. В машину установили электродвигатель в 4 кВт, максимальный пробег на одном заряде - 100 км.

Это был эксперимент, ставить такое авто на конвейер никто не собирался.

РАФ-2204

Первую партию машин сделали в 1976 году. Конструкция была откровенно неудачной, зато эти ошибки помогли инженерам доработать модель и сделать приемлемый электрокар к Олимпиаде-80. На нём возили судей. После этого стал не нужен.

Так почему электрокары не пошли в массовое производство? Тут целый комплекс причин: малая дальность хода, постоянные проблемы с аккумуляторами, дороговизна электрооборудования, а значит и самого авто. А стоимость горючего в СССР была, ну откровенно - сущие копейки, и никто всерьёз и не думал отказываться от машин с двигателем внутреннего сгорания.

Поэтому электромобили остались лишь инженерным экспериментом. Хоть и очень интересным и прорывным для своего времени.

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Метки: НАМИ   СССР   инженеры   модель   образец   эксперимент   электромобиль   
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5  комментариев
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Seryi_spb Час назад
Очень куцая статья. Электромобили появились раньше двигателей внутреннего сгорания. И в царской России было несколько образцов, и в СССР моделей было побольше, да и мировой автопром не переставал экспериментировать.
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5k
Frank Borman 44 минуты назад
Горючее в СССР стоило копейки. Писали, что шоферы-профессионалы продавали бензин налево частникам, или даже сливали его в овраги перед концом смены, чтобы показать, что израсходовали его полностью. А самое главное - в СССР не было конкуренции. Когда компании стараются придумать что то новое, чтобы заработать побольше прибыли. Поэтому, кроме военки и космоса, СССР отставал от Запада во всех остальных областях. Электромобили были попросту не нужны.
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5k
Ал Ри Час назад
История с электромобилями началась в конце 19 века.
В крупных городах появилась проблема с огромным количеством лошадей и навоза, не успевали чистить улицы от него (+ аромат), что стало большой проблемой.
Решением стали электро такси (побробнее-https://samsebeskazal.livejournal.com/173551.html)https://samsebeskazal.livejournal.com/173551.html).
Со временем, электротакси насчитывались тысячами, появились проблемы с правильной и безопасной зарядкой батарей. Инвесторы не подумали, что нужна хорошая инфраструктура для них (как и сегодня).
В итоге, таксопарки стали убыточными, их скупили люди Рокфеллеров...и ДВС надолго стал основным на радость нефтяникам.
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545
Лёха Лёха 2 часа назад
Щас у гибридов приплюсовали мощность эл.двигателя к основному и пересчитали налог... Если взять за причину то, что для работы эл.тяги нужно зарядить батареи основным двигателем, то нужно было приплюсовать и дворники со стеклоподъëмниками... Интересно, когда обложат налогом электрокары?
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