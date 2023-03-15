Электромобили в СССР: почему они оказались никому не нужны

“Теслой” и “зелёной повесткой” ещё и не пахло, а в Союзе уже делали машины на электротяге.
Сейчас многие говорят, что будущее за электрокарами. А компании стараются застолбить долю рынка и наперегонки представляют модели, которые придут на смену бензиновым авто.
А в СССР об этом задумались ещё в далёком 1935 году.
ЛЭТ
Первой моделью стал ЛЭТ: с 13-киловаттным двигателем и 40 аккумуляторами, энергоёмкостью в 168 А·ч. Проехать на этом заряде она могла лишь 40 километров, с максимальной скоростью 24 км/час. Толку от авто было мало, поэтому какое-то время его использовали как мусоровоз, а потом списали.
НАМИ-750 и 751
Машины собрали в 1948 году. На 750-й модели было два 3,2-киловаттных электромотора, на 751-й - пара 6-киловаттных двигателей. В НАМИ сделали 6 опытных образцов, затем передали все наработки на ЛАЗ, там выпустили 20 машин. Потом проект прикрыли, у авто было уж слишком много недостатков.
ЗАЗ-968
Первая электролегковушка в СССР, её сделали в 1973 году. В машину установили электродвигатель в 4 кВт, максимальный пробег на одном заряде - 100 км.
Это был эксперимент, ставить такое авто на конвейер никто не собирался.
РАФ-2204
Первую партию машин сделали в 1976 году. Конструкция была откровенно неудачной, зато эти ошибки помогли инженерам доработать модель и сделать приемлемый электрокар к Олимпиаде-80. На нём возили судей. После этого стал не нужен.
Так почему электрокары не пошли в массовое производство? Тут целый комплекс причин: малая дальность хода, постоянные проблемы с аккумуляторами, дороговизна электрооборудования, а значит и самого авто. А стоимость горючего в СССР была, ну откровенно - сущие копейки, и никто всерьёз и не думал отказываться от машин с двигателем внутреннего сгорания.
Поэтому электромобили остались лишь инженерным экспериментом. Хоть и очень интересным и прорывным для своего времени.
Источник:
- 16 красноречивых снимков, какой была работа модели в СССР
- Редкие и неизвестные «Запорожцы»
- Как советские инженеры создали «мобильники» ещё в 1963 году
- Почему советские наушники ТДС все еще актуальны и даже популярны?
- Почему подлинность лунных фотографий СССР никто не оспаривал
В крупных городах появилась проблема с огромным количеством лошадей и навоза, не успевали чистить улицы от него (+ аромат), что стало большой проблемой.
Решением стали электро такси (побробнее-https://samsebeskazal.livejournal.com/173551.html)https://samsebeskazal.livejournal.com/173551.html).
Со временем, электротакси насчитывались тысячами, появились проблемы с правильной и безопасной зарядкой батарей. Инвесторы не подумали, что нужна хорошая инфраструктура для них (как и сегодня).
В итоге, таксопарки стали убыточными, их скупили люди Рокфеллеров...и ДВС надолго стал основным на радость нефтяникам.