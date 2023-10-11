Как Форд придумал ставить палатку на крышу автомобиля, но это оказалось никому не нужным

Это называлось "кнопочный кемпер" (pushbutton camper), поскольку всё это богатство раскрывалось после нажатия соответствующих кнопок. Алгоритм был такой: спустить лодку с крыши, разбить палатку и установить кухонный гарнитур, защищенный верхним тентом.

Одна кнопка поднимает лодку и перекидывает через борт, чтобы её можно было легко снять для спуска на воду.