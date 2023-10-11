Как Форд придумал ставить палатку на крышу автомобиля, но это оказалось никому не нужным

Туристический концепт "раскладного" универсала Ford Country Squire 1959 года выпуска был представлен в номере Washington Post от 3 июля 1958 года. Идея напоминает "швейцарский нож" – багажник на крыше автомобиля вмещает в себя лодку, палатку, навес, являясь при этом ещё и место для багажа.
Это называлось "кнопочный кемпер" (pushbutton camper), поскольку всё это богатство раскрывалось после нажатия соответствующих кнопок. Алгоритм был такой: спустить лодку с крыши, разбить палатку и установить кухонный гарнитур, защищенный верхним тентом.
Одна кнопка поднимает лодку и перекидывает через борт, чтобы её можно было легко снять для спуска на воду.
Другая – раскрывает тент с откидным верхом (по сути – палатка на крыше автомобиля), в котором установлена полноразмерное спальное место на двоих. Плюс лампа в изголовье "кровати".
Да, в специальном отсеке на крыше также находилась душевая кабина со шторкой.
Затем открывалась задняя дверь и нажималась третья кнопка, которая выдвигала из салона компактный кухонный гарнитур с электрическим холодильником и плитой на две конфорки, рабочим столом и разделочным блоком для мяса, а также раковиной с горячей и холодной водой.
Компания Ford после показа готового прототипа заявила, что готова предоставить дилерам любое количество таких Ford Country Squire, но...
Видимо, особо идеей никто не заинтересовался или дилеры решили, что покупать такое не будут. В итоге в серийный выпуск концепт не пошёл – и, кажется, вообще больше не было произведено ни одного экземпляра.
Источник:
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