Машины на дровах — это не шутка. Это реалии Северной Кореи

В стране довольно внушительный парк грузовиков, работающих на дровах вместо бензина или солярки. Это военные грузовики, сельскохозяйственные, транспорт на рудниках и так далее.
В Пхеньяне и других крупных городах подобный анахронизм практически не встретить. А вот если отправиться подальше в глубинку, в сельские районы, то там их можно частенько встретить на дороге: их видно издалека по приближающемуся облаку дыма, словно перед тобой паровоз.
Причина такого нетривиального транспортного средства — проблемы в стране с бензином и дизтопливом из-за жестких торговых санкций и отсутствия собственной нефте- и газодобычи.
И активное развитие электромобилей по всему миру пока совсем никак не помогает Северной Корее. Мешают всё те же санкции.
В самой Северной Корее очень не любят, когда туристы обращают внимание на эти дымящие паровозы на колесах и начинают их неистово фотографировать.
Ведь на вопрос про такие машины накануне лично мне гид отвечала, что их уже не осталось, хотя раньше такие машины были. Сейчас, мол, в КНДР выпускают хорошие современные машины. Их то и правда выпускают, но чадящие чудища из сёл никуда не делись.
На самом деле, о масштабах распространения грузовиков на дровах совершенно точно можно судить по наличию таких машин в армии. Если уж в КНДР на армию не хватает топлива, то на деревню - тем более.
Как северокорейцам удалось воплотить мечту любого колхозника, чтобы экономить на бензине?
На самом деле, все относительно просто. Изначально самый обыкновенный грузовик с дизельным двигателем. У него в кузове установлена герметичная печь. И ее дымоход соединен с впускным коллектором вместо топливной магистрали из бака.
В общем, печь — это газогенератор, который топят щепой. Её специальный кочегар постоянно рубит здесь же, постоянно находясь в кузове рядом с печью во время поездки.
Щепа быстро превращается в древесный уголь. Он, в свою очередь, сгорая, выделяет монооксид углерода и водорода.
Дальше под давлением газ подается в циклон (на фото выше два циклона видны на месте, где обычно у грузовика располагается топливный бак). В циклоне происходит первичная очистка газа. Дальше под естественным давлением дым попадает в радиатор охлаждения, а затем через фильтр непосредственно в камеру сгорания двигателя вместо топлива.
Схематично это выглядит так:
Так что для управления северокорейского грузовика на дровах нужен не один водитель, а два человека: один крутит руль и жмет педали, а второй, как кочегар паровоза, рубит дрова на щепу и подбрасывает дрова в топку.
Нужно понимать, что у двигателя на дровах есть один большой побочный эффект. Его приходится довольно часто полностью перебирать и ремонтировать. Ведь горючий газ (по сути, дым) настолько грязный, что никакие фильтры мотор спасти от нагара не могут.
К тому же мотор часто перегревается, особенно летом. Поэтому картинка со стоящим на обочине дымящим грузовиком и прохлаждающимся рядом водителем - довольно частое явление в КНДР.
Источник:
- Зачем водители советских автобусов перематывали руль пластиком
- Почему кубинцы вот уже 70 лет не покупают новые машины: жизнь автолюбителей на Острове Свободы
- Северная Корея, какой вы еще ее не видели
- Автобус, который мог заменить аэропорт
- 5 гигантских машин времён СССР
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И тут Северная Корея обогнала тупой Запад по части зелёной энергетики и биотоплива