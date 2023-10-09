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Машины на дровах — это не шутка. Это реалии Северной Кореи

Машины на дровах — это не шутка. Это реалии Северной Кореи

Автор:
09 октября 2023 08:22
Сообщество : Автомир
Метки: Жизнь   Северная Корея   авто   дрова   интересно   машина   факты   фото   
785
7

В стране довольно внушительный парк грузовиков, работающих на дровах вместо бензина или солярки. Это военные грузовики, сельскохозяйственные, транспорт на рудниках и так далее.

В Пхеньяне и других крупных городах подобный анахронизм практически не встретить. А вот если отправиться подальше в глубинку, в сельские районы, то там их можно частенько встретить на дороге: их видно издалека по приближающемуся облаку дыма, словно перед тобой паровоз.

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Причина такого нетривиального транспортного средства — проблемы в стране с бензином и дизтопливом из-за жестких торговых санкций и отсутствия собственной нефте- и газодобычи.

И активное развитие электромобилей по всему миру пока совсем никак не помогает Северной Корее. Мешают всё те же санкции.

В самой Северной Корее очень не любят, когда туристы обращают внимание на эти дымящие паровозы на колесах и начинают их неистово фотографировать.

Ведь на вопрос про такие машины накануне лично мне гид отвечала, что их уже не осталось, хотя раньше такие машины были. Сейчас, мол, в КНДР выпускают хорошие современные машины. Их то и правда выпускают, но чадящие чудища из сёл никуда не делись.

На самом деле, о масштабах распространения грузовиков на дровах совершенно точно можно судить по наличию таких машин в армии. Если уж в КНДР на армию не хватает топлива, то на деревню - тем более.

Как северокорейцам удалось воплотить мечту любого колхозника, чтобы экономить на бензине?

На самом деле, все относительно просто. Изначально самый обыкновенный грузовик с дизельным двигателем. У него в кузове установлена герметичная печь. И ее дымоход соединен с впускным коллектором вместо топливной магистрали из бака.

В общем, печь — это газогенератор, который топят щепой. Её специальный кочегар постоянно рубит здесь же, постоянно находясь в кузове рядом с печью во время поездки.

Щепа быстро превращается в древесный уголь. Он, в свою очередь, сгорая, выделяет монооксид углерода и водорода.

Дальше под давлением газ подается в циклон (на фото выше два циклона видны на месте, где обычно у грузовика располагается топливный бак). В циклоне происходит первичная очистка газа. Дальше под естественным давлением дым попадает в радиатор охлаждения, а затем через фильтр непосредственно в камеру сгорания двигателя вместо топлива.

Схематично это выглядит так:

Так что для управления северокорейского грузовика на дровах нужен не один водитель, а два человека: один крутит руль и жмет педали, а второй, как кочегар паровоза, рубит дрова на щепу и подбрасывает дрова в топку.

Нужно понимать, что у двигателя на дровах есть один большой побочный эффект. Его приходится довольно часто полностью перебирать и ремонтировать. Ведь горючий газ (по сути, дым) настолько грязный, что никакие фильтры мотор спасти от нагара не могут.

К тому же мотор часто перегревается, особенно летом. Поэтому картинка со стоящим на обочине дымящим грузовиком и прохлаждающимся рядом водителем - довольно частое явление в КНДР.

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Метки: Жизнь   Северная Корея   авто   дрова   интересно   машина   факты   фото   
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8  комментариев
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6k
V2.Smirnov Полчаса назад
Газогенераторы. Самый что ни на есть экологичный и возобновляемый источник энергии.
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33k
Юр21 10 минут назад
Автору бы изучить вопрос поплотнее, а то у него специальный кочегар постоянно на ходу кочегарит...
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4k
Горожанин 20 минут назад
"Машины на дровах это не шутка. Это реалии Северной Кореи".
-----------
И тут Северная Корея обогнала тупой Запад по части зелёной энергетики и биотоплива
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429
Алексей Бляйбтрой 23 минуты назад
и почем там литр дров?
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16k
ss 38 минут назад
А что же Россия не помогает? Или она поддерживает международные санкции?
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