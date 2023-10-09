Машины на дровах — это не шутка. Это реалии Северной Кореи

Причина такого нетривиального транспортного средства — проблемы в стране с бензином и дизтопливом из-за жестких торговых санкций и отсутствия собственной нефте- и газодобычи.

И активное развитие электромобилей по всему миру пока совсем никак не помогает Северной Корее. Мешают всё те же санкции.

В самой Северной Корее очень не любят, когда туристы обращают внимание на эти дымящие паровозы на колесах и начинают их неистово фотографировать.