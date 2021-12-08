Зачем водители советских автобусов перематывали руль пластиком

Наверное многие из вас помнят советские автобусы нашего детства, в которых руль был перемотан какой-то пластиковой не то лентой, не то шнуром, не то молдингом.
То, что это был "колхозный тюнинг", не имеющий ничего общего с заводскими доработками, знали не многие. Некоторые полагали, что такие обмотанные непонятно чем рули уже выходили с конвейера. Однако как только они видели голый обод руля автобуса той же модели, в их головы закрадывались сомнения.
И сегодня мы на примере советского городского автобуса ЛиАЗ 677 рассмотрим такие перемотанные рули, а также попытаемся разобраться: зачем водители наматывали всякий пластик на руль и даже оплетали его обод? А также где они его добывали?
Как вы уже успели понять из фотографий, в стоке с завода и безо всяких доработок рули ЛиАЗа шли "голые", т. е. безо всяких намоток и оплёток. И по этим двум фото видно, насколько же его обод тонкий по сравнению с тем, на который намотали то, что было под рукой водителя.
А под рукой у него было много чего. Не секрет, что советские автобусы внутри и снаружи отделывали так называемыми молдингами или кантами. Они изготавливались из алюминия и прикручивались шурупами. Так вод эти молдинги можно было разделить на два вида: те что с пластиковой вставкой, и те что без неё. На фото выше показан молдинг передней колёсной арки автобуса, и как можно видеть, там есть желобок для вставки из пластика. Однако сам молдинг прикручен, а вот пластиковая вставка ушла.
Для наглядности мы покажем, как должно было быть. Это уже ЛАЗ 699, и у него тоже есть алюминиевый молдинг, внутрь которого помещён кантик из поливинилхлорида (ПВХ):
Что же касается салона ЛиАЗа, то там было полно алюминиевых молдингов, которые просто прикручивались шурупами, и никаких пластиковых вставок внутри не было.
А вот что касается автобуса ПАЗ 672, то у него было то, что надо как раз под лобовым стеклом. И эта пластиковая вставка в молдинг здесь сохранилось.
Как вы уже догадались, именно эти пластиковые элементы декора водители извлекали из алюминиевых молдингов, чтобы намотать их на обод и на крестовину рулевого колеса.
Зачем наматывали?
Очевидно для того, чтобы руль был более ухватистым, т. е. чтобы удобнее сидел в руках, а также чтобы не скользил. Причём на производстве автобусов знали о том, что водители при появлении в парке нового автобуса тут же срывали все пластиковые вставки и перематывали ими руль. Знали, но даже не пытались сделать рули с более толстым, удобным или мягким ободом.
А здесь можно видеть внутренний молдинг около люка в крыше ПАЗа:
Вставка из ПВХ на нём тоже сохранилась непонятно каким чудом.
Идём смотреть третий ЛиАЗ. И у него руль перемотан просто шедеврально. Сразу три цвета вплетено: кремовый, чёрный и красный. И если светлые пластиковые канты были распространены, то вот достать чёрный было куда сложнее.
Идём в очередной ПАЗ и видим здесь внутренний молдинг со вставкой из чёрного цвета. А вот что касается красного пластика, то вообще непонятно, где они его взяли, потому что это была большая редкость.
И вот мы плавно подошли к Икарусу. Как можно видеть на фото, венгры делали рули для людей. Именно для водителей, а не вопреки и не назло. Руль Икаруса по понятным причинам ничем не перемотан, потому что его обод и спицы уже с завода толстые и мягкие. Никакой колхозный тюнинг здесь не требовался, и поэтому все молдинги у Икарусов были на месте.
И это отличный пример того, как руководство завода слышало мнение водителей и просто шло им навстречу, делая удобные рули.
Источник:
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устанавливался бытовой клавишный выключатель:))