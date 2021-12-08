Зачем водители советских автобусов перематывали руль пластиком

И сегодня мы на примере советского городского автобуса ЛиАЗ 677 рассмотрим такие перемотанные рули, а также попытаемся разобраться: зачем водители наматывали всякий пластик на руль и даже оплетали его обод? А также где они его добывали?

Как вы уже успели понять из фотографий, в стоке с завода и безо всяких доработок рули ЛиАЗа шли "голые", т. е. безо всяких намоток и оплёток. И по этим двум фото видно, насколько же его обод тонкий по сравнению с тем, на который намотали то, что было под рукой водителя.