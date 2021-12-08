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Зачем водители советских автобусов перематывали руль пластиком

Зачем водители советских автобусов перематывали руль пластиком (10 фото)

Автор:
08 декабря 2021 09:40
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автобус   интересно   машина   пластик   руль   факты   фото   
2296
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Наверное многие из вас помнят советские автобусы нашего детства, в которых руль был перемотан какой-то пластиковой не то лентой, не то шнуром, не то молдингом.

То, что это был "колхозный тюнинг", не имеющий ничего общего с заводскими доработками, знали не многие. Некоторые полагали, что такие обмотанные непонятно чем рули уже выходили с конвейера. Однако как только они видели голый обод руля автобуса той же модели, в их головы закрадывались сомнения.

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И сегодня мы на примере советского городского автобуса ЛиАЗ 677 рассмотрим такие перемотанные рули, а также попытаемся разобраться: зачем водители наматывали всякий пластик на руль и даже оплетали его обод? А также где они его добывали?

Как вы уже успели понять из фотографий, в стоке с завода и безо всяких доработок рули ЛиАЗа шли "голые", т. е. безо всяких намоток и оплёток. И по этим двум фото видно, насколько же его обод тонкий по сравнению с тем, на который намотали то, что было под рукой водителя.

А под рукой у него было много чего. Не секрет, что советские автобусы внутри и снаружи отделывали так называемыми молдингами или кантами. Они изготавливались из алюминия и прикручивались шурупами. Так вод эти молдинги можно было разделить на два вида: те что с пластиковой вставкой, и те что без неё. На фото выше показан молдинг передней колёсной арки автобуса, и как можно видеть, там есть желобок для вставки из пластика. Однако сам молдинг прикручен, а вот пластиковая вставка ушла.

Для наглядности мы покажем, как должно было быть. Это уже ЛАЗ 699, и у него тоже есть алюминиевый молдинг, внутрь которого помещён кантик из поливинилхлорида (ПВХ):

Что же касается салона ЛиАЗа, то там было полно алюминиевых молдингов, которые просто прикручивались шурупами, и никаких пластиковых вставок внутри не было.

А вот что касается автобуса ПАЗ 672, то у него было то, что надо как раз под лобовым стеклом. И эта пластиковая вставка в молдинг здесь сохранилось.

Как вы уже догадались, именно эти пластиковые элементы декора водители извлекали из алюминиевых молдингов, чтобы намотать их на обод и на крестовину рулевого колеса.

Зачем наматывали?

Очевидно для того, чтобы руль был более ухватистым, т. е. чтобы удобнее сидел в руках, а также чтобы не скользил. Причём на производстве автобусов знали о том, что водители при появлении в парке нового автобуса тут же срывали все пластиковые вставки и перематывали ими руль. Знали, но даже не пытались сделать рули с более толстым, удобным или мягким ободом.

А здесь можно видеть внутренний молдинг около люка в крыше ПАЗа:

Вставка из ПВХ на нём тоже сохранилась непонятно каким чудом.

Идём смотреть третий ЛиАЗ. И у него руль перемотан просто шедеврально. Сразу три цвета вплетено: кремовый, чёрный и красный. И если светлые пластиковые канты были распространены, то вот достать чёрный было куда сложнее.

Идём в очередной ПАЗ и видим здесь внутренний молдинг со вставкой из чёрного цвета. А вот что касается красного пластика, то вообще непонятно, где они его взяли, потому что это была большая редкость.

И вот мы плавно подошли к Икарусу. Как можно видеть на фото, венгры делали рули для людей. Именно для водителей, а не вопреки и не назло. Руль Икаруса по понятным причинам ничем не перемотан, потому что его обод и спицы уже с завода толстые и мягкие. Никакой колхозный тюнинг здесь не требовался, и поэтому все молдинги у Икарусов были на месте.

И это отличный пример того, как руководство завода слышало мнение водителей и просто шло им навстречу, делая удобные рули.


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Метки: авто   автобус   интересно   машина   пластик   руль   факты   фото   
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8  комментариев
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177
Шурман 2 часа назад
В свое время у меня весь велосипед был перемотан , вечером бегали в троллейбусный и автобусный парк сдирали эту перемотку с боковин . Помню решили мы сделать каморку а ни чего лучше не придумали как полезть в трамвайное депо и поснимать сиденья , тот вечер я не забуду , так быстро я ни когда не бегал , сторож вызвал наряд мы как всегда в рассыпную , к слову за минут 5 я пробежал весь район , бежал так что ботинки стер .
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6k
Дмитрий Горчилин 7 минут назад
Да какие молдинги, что за глупости? Брался обычный многожильный провод, пластиковая оболочка провода разрезалась вдоль, из нее плели. Такие провода бывают разного цвета, любая композиция. Пластик из декоративных элементов несознательные пассажиры выдергивали.
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424
Андрей Сторожук 40 минут назад
Самый зачётный тюнинг у этих Лиазов был, когда для перехода на "нейтралку"
устанавливался бытовой клавишный выключатель:))

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19k
Юрий Владимирович Час назад
Как будто вернулся в своё детство. Любимые и беззаботные восьмидесятые. Стоишь рядом с водителем автобуса и смотришь в перёд.
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