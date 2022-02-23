16 полезных изобретений, которые выводят жизнь на новый уровень удобства

Это может быть и что-то связанное с гаджетами — например, удобная и необычная зарядка, или просто дизайнерское решение, за которое будут благодарны многие ожидающие в аэропорту. Посмотрите сами!
Казалось бы, в современном мире и так уже есть очень много приспособлений и идей, которые делают нашу жизнь удобнее. И всё же технологии развиваются, а изобретательные умы не устают придумывать такие решение, чтобы всем жилось ещё безопаснее и комфортнее!
В отеле, где я остановился, можно взять в аренду зонтик
Устройство, которое подойдёт для 3 разных видов розеток
Таким приспособлением хватать сахар проще, чем ложкой
Раковина в ресторане «3 в 1»: вода, мыло и сушилка
Вставьте наушники прямо в пульт, чтобы не мешать остальным домочадцам
Всё гениальное просто
Сидения в аэропорту, которые позволяют свободно лечь.
Крути педали, чтобы зарядить свой гаджет!
Питьевой фонтанчик для людей, а внизу есть и поилка для животных
В этом самолёте можно разместить телефон сразу двумя способами
Знаки, по которым сразу понятно, занято или нет
Батарейки, которые можно заряжать через USB
У меня есть такие, и беспроводная мышка работает с ними уже целую вечность.
Удобство в мелочах: розетки перевёрнуты, чтобы не повреждался кабель
У этой мерной чаши есть электронная шкала
Рядом с супермаркетом установили специальные будки, где собаки ждут в комфорте и безопасности
Чтобы не терять шурупы во время ремонта, жена подарила мне специальный браслет
Теперь не придётся трогать дверь после того, как помыл руки
Вот так креатив инженеров и дизайнеров делает нашу жизнь удобнее!
Источник:
- Крутые дизайнерские решения привычных предметов и вещей
- Мини-изобретения, которые делают жизнь легче
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- Изобретения, которые не прошли проверку временем
- Девушка ищет на пляже материалы для творчества и показывает находки
Понравилось34
В идеале, если нужно просто толкнуть дверь чтобы выйти
главное чтобы не ручку поворачивать не нужно было
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