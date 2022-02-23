16 полезных изобретений, которые выводят жизнь на новый уровень удобства

Казалось бы, в современном мире и так уже есть очень много приспособлений и идей, которые делают нашу жизнь удобнее. И всё же технологии развиваются, а изобретательные умы не устают придумывать такие решение, чтобы всем жилось ещё безопаснее и комфортнее!

В отеле, где я остановился, можно взять в аренду зонтик