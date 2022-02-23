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16 полезных изобретений, которые выводят жизнь на новый уровень удобства

16 полезных изобретений, которые выводят жизнь на новый уровень удобства (17 фото)

Автор:
23 февраля 2022 09:18
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   идея   изобретения   креатив   удобство   устройство   фантазия   фото   
1531
17

Это может быть и что-то связанное с гаджетами — например, удобная и необычная зарядка, или просто дизайнерское решение, за которое будут благодарны многие ожидающие в аэропорту. Посмотрите сами!

Казалось бы, в современном мире и так уже есть очень много приспособлений и идей, которые делают нашу жизнь удобнее. И всё же технологии развиваются, а изобретательные умы не устают придумывать такие решение, чтобы всем жилось ещё безопаснее и комфортнее!


В отеле, где я остановился, можно взять в аренду зонтик

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Устройство, которое подойдёт для 3 разных видов розеток

Таким приспособлением хватать сахар проще, чем ложкой

Раковина в ресторане «3 в 1»: вода, мыло и сушилка

Вставьте наушники прямо в пульт, чтобы не мешать остальным домочадцам

Всё гениальное просто

Сидения в аэропорту, которые позволяют свободно лечь.


Крути педали, чтобы зарядить свой гаджет!

Питьевой фонтанчик для людей, а внизу есть и поилка для животных

В этом самолёте можно разместить телефон сразу двумя способами

Знаки, по которым сразу понятно, занято или нет

Батарейки, которые можно заряжать через USB

У меня есть такие, и беспроводная мышка работает с ними уже целую вечность.


Удобство в мелочах: розетки перевёрнуты, чтобы не повреждался кабель

У этой мерной чаши есть электронная шкала

Рядом с супермаркетом установили специальные будки, где собаки ждут в комфорте и безопасности

Чтобы не терять шурупы во время ремонта, жена подарила мне специальный браслет

Теперь не придётся трогать дверь после того, как помыл руки

Вот так креатив инженеров и дизайнеров делает нашу жизнь удобнее!

Источник:

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Метки: в мире   идея   изобретения   креатив   удобство   устройство   фантазия   фото   
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8k
Ф Ив 2 часа назад
В России с розетками всё куда проще.
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10k
Максим 8 минут назад
Помня любовь китайцев занимать по 2-3 сидения, убрать подлокотники не очень хорошая идея.
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661
perekrestok 10 минут назад
Браслет с магнитом это классно! Как сам не догадался? Вечто или шурупы падают или биты для отвертки или шуруповерта. Спасибо!
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6k
Administrator Полчаса назад
"Теперь не придётся трогать дверь после того, как помыл руки"
В идеале, если нужно просто толкнуть дверь чтобы выйти
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325
Сергей Ляхов Полчаса назад
Не понял гениальности отсутствия ручек на креслах в аэропорту... В российских аэропортах НАМЕРЕННО устанавливают ручки, чтобы пассажиры не могли лечь. Пользуйтесь платными комнатами отдыха!
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325
Сергей Ляхов Полчаса назад
...или имеется ввиду, что можно ноги вытянуть в фиолетовой зоне пола?
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322
WORLD Час назад
Это мерный стакан и весы 2в1

https://m.aliexpress.ru/item/1005002505702846.html?aff_short_key=_eNJs8N&albagn=mbag&albch=search&albcp=66569115&isdl=y&src=yandexmghttps://m.aliexpress.ru/item/1005002505702846.html?aff_short_key=_eNJs8N&albagn=mbag&albch=search&albcp=66569115&isdl=y&src=yandexmg

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