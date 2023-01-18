Эти 17 дизайнерских решений родились в головах истинных гениев

Их своеобразное «творчество» затрагивает не только интерьер. Апгрейду подвергается буквально всё, до чего может дотянуться человеческая рука — техника, столовые приборы, торговые автоматы и многое другое.

Приготовьтесь наслаждаться, ведь фотографии, представленные ниже, станут для вас настоящей дизайн-терапией. Здесь собраны интересные примеры инновационных и внешне привлекательных штук, которые наверняка произведут на вас глубокое впечатление.

Лестница-шкаф. Отличная идея для коллекционера вин