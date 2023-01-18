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Эти 17 дизайнерских решений родились в головах истинных гениев

Эти 17 дизайнерских решений родились в головах истинных гениев

Автор:
18 января 2023 09:21
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в мире   дизайн   идея   креатив   фантазия   фото   
2236
18

Современные люди обожают всякие инновационные штучки, отличающиеся привлекательным дизайном. Если они имеют ещё и полезные функции — это вдвойне круче. Поэтому дизайнеры, шагающие в ногу со временем, стараются придумать и разработать вещи, которые будут вызывать эффект «вау» не только своим видом, но и набором полезностей.

Их своеобразное «творчество» затрагивает не только интерьер. Апгрейду подвергается буквально всё, до чего может дотянуться человеческая рука — техника, столовые приборы, торговые автоматы и многое другое.

Приготовьтесь наслаждаться, ведь фотографии, представленные ниже, станут для вас настоящей дизайн-терапией. Здесь собраны интересные примеры инновационных и внешне привлекательных штук, которые наверняка произведут на вас глубокое впечатление.


Лестница-шкаф. Отличная идея для коллекционера вин

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Современный кухонный смеситель


Парковочные ворота в национальной опере Эстонии


Портативные приборы, которые вставляются друг в друга

Такой наборчик наверняка удобно брать с собой в путешествие или на пикник. Все необходимые приборы всегда будут под рукой.


Банановая кровать для отдыха. Отличная альтернатива креслу-качалке


Стойка для велосипедов


Дизайн упаковки для сигарет. Всё понятно и без слов


Мост через озеро сделан на уровне воды. Такое чудо построили в Бельгии


Нижние ряды в автомате охлаждены больше, чем верхние

Каждый покупатель может выбрать воду той степени охлаждённости, которая ему требуется.


Кресло-качалка в виде тарелки НЛО

На таком кресле можно не только с удобством посидеть, но и полежать. К тому же оно отлично дополнит интерьер вашего дома. Друзья и знакомые обзавидуются!


Чтобы не двигать тяжёлые кастрюли туда-сюда, дизайнер сделал подвижный кран прямо над плитой


Насадка на мусорный бачок

Она позволяет не смешивать бутылки и жестянки с общим мусором. В дальнейшем их будет проще рассортировать и переработать.


Флешка, которая показывает степень своей заполненности


Пешеходный переход начинает подсвечиваться, как только к нему подходит человек


Можно сидеть за столом и играть в футбол. Отличный вариант, как провести время, дожидаясь свой заказ


В этом стаканчике есть специальный кармашек для печенья


Чемодан в виде кресла. Устал? Посиди, отдохни и отправляйся в дорогу дальше

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Метки: в мире   дизайн   идея   креатив   фантазия   фото   
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15  комментариев
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22k
SolomonA 41 минуту назад

Кран над плитой? Чтобы не таскать тяжелые кастрюли? Ну просто охренеть, какое гениальное решение... А еще надо кухонный стул сразу с унитазом. Ну чтобы тяжелую жопу не таскать туда-сюда.
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22k
sssss3 6 минут назад
Комментарий к фото
После пары ударов голенью об острый край этой "зависти соседей и знакомых" - пойдёшь в церковь и свечки за упокой дизайнерской мысли поставишь, и за дизайнера заодно...
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22k
sssss3 9 минут назад
Комментарий к фото
Надо было чётко над блоком розеток делать, вот тогда точно ДИЗАЙНЕР!
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22k
sssss3 12 минут назад
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Главное на забыть закрыть, когда оттуда 4-5 бутылку взял за вечер, а то будет сюрпрайз, с переломом конечностей...
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22k
sssss3 14 минут назад
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"дизайнер от бога" - а нож на 1 см короче религия не позволяет сделать, или умственная отсталость???
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21k
Сталкер 20 минут назад
Пост идиотизма.
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2k
Геннадьич 36 минут назад

Серьёзно?
А приготовленную пищу в "тяжёлых" кастрюлях как снимать? Уж не подъёмным ли краном?
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1k
roman-delisov 45 минут назад


Не самое умное решение -- масло при жарке брызгает и, естественно, испачкает кран, который затрахаешься каждый раз отмывать.
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1k
Лимонадный Джо 47 минут назад
Смеситель для кухни - просто отличная идея!
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24k
Егор 48 минут назад
У винного магазина
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