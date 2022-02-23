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Недетский буллинг: третьеклассники избили свою одноклассницу до потери сознания

Недетский буллинг: третьеклассники избили свою одноклассницу до потери сознания (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 февраля 2022 00:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Драка школьников   Копейск   Челябинская область   буллинг   избили школьницу   третьеклассники   
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В Челябинской области ученики школы №43 напали на девочку. Нешуточная драка закончилась заявлением в полицию.
Мать избитой девочки написала заявлению в полицию. В ответ на это родители пацанов написали встречное заявление, из-за того ,что девочка замахнулась на ребят сумкой со сменной обувью. Причина драки обескураживающая: по словам пострадавшей, одноклассники пустили слух, что она целовалась и имела интимные отношения с одноклассником. Ребята начали её травить за это, девочка в ответ показала средний палец. Один из мальчишек замахнулся и ударил девочку, второй подбежал помогать товарищу, но его оттащила в сторону другая девочка и попыталась удержать. Избитая девочка смогла встать и начала размахивать сумкой пытаясь дать отпор, когда на неё накинулся другой мальчик. После серии сильных ударов девочка перестала шевелиться. Дети взяли свои рюкзаки и спокойно ушли, некоторые оставили сумки на сугробе и сбежали. Школьница без сознания осталась лежать в снегу, пока её не нашёл преподаватель.
Мать девочки утверждает, что ребёнок пролежал в снегу 8 минут и  возмущена тем, что учительница просто растормошила её и отправила домой. У ребёнка сотрясение мозга, сейчас она находится дома. Местное ведомство начало проверку.
Руководитель регионального управления Следственного комитета лично следит за ходом проверки. В обстоятельствах драки также сейчас разбирается полиция. 

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Метки: Драка школьников   Копейск   Челябинская область   буллинг   избили школьницу   третьеклассники   
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Димон Час назад
А потом в 18 лет она получит разрешение на огнестрел, купит дробовик, и придет с ним в школу. И по телеку обвинят во всем интернет и копьютерные игры.
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823
Олег Шишкин 11 минут назад
Мы видим драку, но не знаем её причины. Кто кого и как травил? В одной российской школе был случай - девочки травили одноклассницу и довели её до самоубийства. И ничего им за это не было. Так что не торопитесь с выводами. Здесь нужно полноценное расследование, а не тупое "девочек бить нельзя, а мальчиков бить можно". Подождём окончания расследования - наверняка много чего выяснится и про тех, и про других. А то все как-то сразу поверили на слово, мало ли что на фишках пишут.
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−100
ann 13 минут назад
Бьет как бывалый гопник из подворотни. Там видимо отец всю семь гоняет на глазах у этого «мальчика». Семью нужно проверять, мальчика изъять (тогда такие гоп семейки по все стране призадумаются-показывать свое нутро или нет)
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4k
Феликс Дзержинский 39 минут назад
Не ребята, а зверята и это только третий класс.
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3k
Frank Borman Час назад
Зверье растет. Если эти маленькие буллеры буллят герлу, то что с ними будет, когда они станут адалтами?
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931
игорь Час назад
Встречный иск.... интересно посмотреть что же это за мрази и недоноски. Они что не осознают что их малолетние У.БЛЮДК.И уже в таком возрасте избивают девочек да таким выродкам родителям нужно не встречный иск писать, а плакать что они родили уродцев. И таких гнид родителей я знаю они своих ублюдков будут всегда отмазывать от уголовных дел, даже если их чадо возьмут за убийство на горячем эти папашки и мамашки будут блеять, наш сыночек не виноват он этого не мог сделать он дома моет посуду и здоровается с соседями а жертва сама себе 10 раз ударила ножом в спину. Уже сейчас видно что из этих малолетних недоносков вырастут конченые мрази.
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4k
Дмитрий Час назад
Ногой в голову -На! Пацан- девчонке! Воспитание от слове: "где?" Ведь это ещё, как не крути, тот возраст, когда-"девочек бить нельзя! 8 лет...Что вырастит из этого пацана! Пох.ист? И, во первых, родители будут до соплей защищать своё чадо. А во вторых, сейчас и здесь набегут "родители" у которых "она сумкой замахнулась на него/них!". Замахнулась!!! Так не надо было лезть! Кто к кому полез то? Кто кого догнал то? Иногда откровенно жаль, что отменили в школе розги! Да и родителям мальчиков бы не мешало всыпать, а за одно и классному руководителю, допустившему такой микроклимат в классе.
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883
Алексей Час назад
Встречный иск конечно перспективнее.
В мешке наверняка были туфли с острыми шпильками или тяжелые берцы. Детей лучше надо воспитывать, чтобы они не занимались травлей.
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10k
ScorpionDS 2 часа назад
Девочка в розов будущая полицейская, только она пыталась разнять, но дела до конца не довела, видимо "договорились" ...
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