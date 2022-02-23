Недетский буллинг: третьеклассники избили свою одноклассницу до потери сознания

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В Челябинской области ученики школы №43 напали на девочку. Нешуточная драка закончилась заявлением в полицию.
Мать избитой девочки написала заявлению в полицию. В ответ на это родители пацанов написали встречное заявление, из-за того ,что девочка замахнулась на ребят сумкой со сменной обувью. Причина драки обескураживающая: по словам пострадавшей, одноклассники пустили слух, что она целовалась и имела интимные отношения с одноклассником. Ребята начали её травить за это, девочка в ответ показала средний палец. Один из мальчишек замахнулся и ударил девочку, второй подбежал помогать товарищу, но его оттащила в сторону другая девочка и попыталась удержать. Избитая девочка смогла встать и начала размахивать сумкой пытаясь дать отпор, когда на неё накинулся другой мальчик. После серии сильных ударов девочка перестала шевелиться. Дети взяли свои рюкзаки и спокойно ушли, некоторые оставили сумки на сугробе и сбежали. Школьница без сознания осталась лежать в снегу, пока её не нашёл преподаватель.
Мать девочки утверждает, что ребёнок пролежал в снегу 8 минут и возмущена тем, что учительница просто растормошила её и отправила домой. У ребёнка сотрясение мозга, сейчас она находится дома. Местное ведомство начало проверку.
Руководитель регионального управления Следственного комитета лично следит за ходом проверки. В обстоятельствах драки также сейчас разбирается полиция.
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