Недетский буллинг: третьеклассники избили свою одноклассницу до потери сознания

Мать избитой девочки написала заявлению в полицию. В ответ на это родители пацанов написали встречное заявление, из-за того ,что девочка замахнулась на ребят сумкой со сменной обувью. Причина драки обескураживающая: по словам пострадавшей, одноклассники пустили слух, что она целовалась и имела интимные отношения с одноклассником. Ребята начали её травить за это, девочка в ответ показала средний палец. Один из мальчишек замахнулся и ударил девочку, второй подбежал помогать товарищу, но его оттащила в сторону другая девочка и попыталась удержать. Избитая девочка смогла встать и начала размахивать сумкой пытаясь дать отпор, когда на неё накинулся другой мальчик. После серии сильных ударов девочка перестала шевелиться. Дети взяли свои рюкзаки и спокойно ушли, некоторые оставили сумки на сугробе и сбежали. Школьница без сознания осталась лежать в снегу, пока её не нашёл преподаватель.