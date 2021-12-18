В челябинской воинской части срочник зашил себе рот

Никакой дедовщины - солдат-членовредитель сам придумал и исполнил наказание.
В Чебаркуле (Челябинская область) 19-летний солдат-срочник после телефонного разговора со своей девушкой отправился в туалет, где при помощи швейной иглы и трикотажной нитки зашил себе рот. Через несколько часов на странное поведение недоношенного ребёнка войны обратил внимание дежурный роты - рядовой Шурмелёв ходил по казарме в медицинской маске и всё время молчал.
Дежурный снял с него маску и после увиденного сразу же отправил в медсанчасть. Там ему быстренько распороли рот и заставили говорить.
Шурмелёв рассказал, что таким образом хотел себя наказать за грубость с возлюбленной - он приревновал девушку и общался с ней неподобающим для доблестного воина образом.
Инцидент произошёл 15 декабря. Сейчас с рядовым, который любит наносить себе увечья, работают психологи. Хотя гауптвахта или наряды вне очереди были бы полезнее для его здоровья и благополучия.
Источник:
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То ли ещё будет!
Кто в армии, кто блохер. Ура!