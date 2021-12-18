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В челябинской воинской части срочник зашил себе рот

В челябинской воинской части срочник зашил себе рот (3 фото)

Автор:
18 декабря 2021 12:42
Сообщество : Военное
Метки: Чебаркуль   Челябинская область   глупость   психологи   рот   солдат   ссора   
1660
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Никакой дедовщины - солдат-членовредитель сам придумал и исполнил наказание.

В Чебаркуле (Челябинская область) 19-летний солдат-срочник после телефонного разговора со своей девушкой отправился в туалет, где при помощи швейной иглы и трикотажной нитки зашил себе рот. Через несколько часов на странное поведение недоношенного ребёнка войны обратил внимание дежурный роты - рядовой Шурмелёв ходил по казарме в медицинской маске и всё время молчал.


Дежурный снял с него маску и после увиденного сразу же отправил в медсанчасть. Там ему быстренько распороли рот и заставили говорить.

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Шурмелёв рассказал, что таким образом хотел себя наказать за грубость с возлюбленной - он приревновал девушку и общался с ней неподобающим для доблестного воина образом.

Инцидент произошёл 15 декабря. Сейчас с рядовым, который любит наносить себе увечья, работают психологи. Хотя гауптвахта или наряды вне очереди были бы полезнее для его здоровья и благополучия.

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Метки: Чебаркуль   Челябинская область   глупость   психологи   рот   солдат   ссора   
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1k
Алексей Попов Час назад
Вопрос к медкомиссии... Они еще работают и пенсию получат?
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6k
Marlboro Минуту назад
Если, как утверждают, это не дедовщина, то на лицо психическое расстройство. Сегодня он рот зашил, а завтра будет статья о том, что он из автомата расстрелял своих сослуживцев? Не пора ли принять своевременные меры?
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22
zz 5 минут назад
Раньше таких сразу в психушку на принудительное лечение. Ну хорошо что хоть не застрелил никого из сослуживцев и ничего не взорвал. Плохо что зашил только рот, надо было бы еще и жопу-вот рвануло бы.
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11k
Василий Сургайло 6 минут назад
А точно он с девушкой общался? Может со своим парнем? Что-то морда лица педиковатая какая то...
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12k
Великий Кормчий 14 минут назад
Жервы демократии, свободы и ЕГЭ подросли!
То ли ещё будет!

Кто в армии, кто блохер. Ура!
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61
Шоу :-) продолжается Великий Кормчий 7 минут назад
это лучше чем быть жертвой аборта!
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6k
Сергей Ко 15 минут назад
Ссылка youtu.be
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8k
Василенко Татьяна 15 минут назад
Больной придурок. Явно нездоровая психика. Почему его призвали? А потом у него в очередной раз кукушку сорвет, и он начнет стрелять по своим же ребятам.
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7k
Serjio 15 минут назад
Ничего, подлечат и будет жить. Слабоумие не смертельно для носителя.
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3k
Митхун Чакрабортенков 19 минут назад
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472
Чумной Доктор Полчаса назад
Господа это его личное дело. захотел по выпендриться перед бабой и добавить романтику и экшен в любовную жизнь- слава богу. это нас не касается .
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472
Чумной Доктор Полчаса назад
нечего страшного. эмоции и меланхолия. зашил и зашил. не велика трагедия.
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775
Nick 55 минут назад
Ну а кто за него теперь будет мошонку гвоздями на плацу прибивать ?
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340
Andrey 57 минут назад
Ничего страшного, баба его натрахае...т..ся пока он в армии,он вернётся и заживут счастливо!
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439
Олег Час назад
Вот ведь Д.О.Л.Б.А.Ё.Б.!!!
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11k
Kucher Час назад
Ну так всё-таки лучше, чем застрелиться. Дурня не жалко, но какой головняк потом у командиров после этого начинается, не передать словами. В обато помню боец из-за девки застрелился в 2001 (кажется), так их проверками задолбалли после этого.
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293
СергейБернатович Час назад
"На Руси слава Богу дураков лет на 100 припасено" (с) Кузьмич. ОНР
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61
Шоу :-) продолжается СергейБернатович 6 минут назад
думаешь в их число не входишь?
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3k
Феликс Дзержинский Час назад
Пусть теперь }I{опу себе заклеит суперклеем.
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16k
koleos72 Час назад
Сперва год отслужи, потом можешь в дурку ехать!
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1k
сеньор Леонсио Час назад
А яйца к полковому знамени никто не прибивал?
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76
Denis Час назад
Дааа, дебил нынче крепчает...
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15
BETEP Час назад
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