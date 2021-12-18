В челябинской воинской части срочник зашил себе рот

В Чебаркуле (Челябинская область) 19-летний солдат-срочник после телефонного разговора со своей девушкой отправился в туалет, где при помощи швейной иглы и трикотажной нитки зашил себе рот. Через несколько часов на странное поведение недоношенного ребёнка войны обратил внимание дежурный роты - рядовой Шурмелёв ходил по казарме в медицинской маске и всё время молчал.

Дежурный снял с него маску и после увиденного сразу же отправил в медсанчасть. Там ему быстренько распороли рот и заставили говорить.