Девочку с синдромом Аспергера привезла на выпускной банда байкеров

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15-летняя Фелисити Уорбертон страдает синдромом Аспергера, и с первых лет в школе она стала для одноклассников мишенью для издевательств. Когда подошло время выпускного, Фелисити очень боялась идти туда одна, и ее мать обратилась за помощью к байкерам. В результате, в день выпускного у порога дома Фелисити стояли около 300 парней в коже и на мотоциклах.
Школьница, которая уже не раз задумывалась о самоубийстве из-за издевательств одноклассников, пришла на выпускной в сопровождении почти 300 байкеров. Так она показала хулиганам, что они «больше не могут причинить ей вред».
15-летняя Фелисити Уорбертон, страдающая синдромом Аспергера, с семи лет была жертвой буллинга одноклассников и из-за этого чувствовала себя «никчемной». Когда подошло время ее выпускного бала, она была очень напугана: ей не с кем было пойти на бал, и она боялась, что там над ней вновь будут издеваться.
Мать Фелисити, Кэтрин Уорбертон, в прошлом месяце разместила в фейсбуке обращение с просьбой, чтобы члены местного байкерского клуба посетили выпускной бал на стадионе Worcester Warriors и поддержали ее дочь. Фелисити была ошеломлена, когда сотни байкеров пришли сопровождать ее и ее подругу Эмили на выпускной бал, рыча двигателями под аплодисменты одноклассников и учителей Фелисити.
В письме матери Фелисити, на которое откликнулись байкеры, говорилось: «Фелисити с нетерпением ждет своего выпускного вечера, поскольку она чувствует, что это будет момент, когда она сможет показать школьным хулиганам, что они больше не могут причинить ей вред. Они так издевались над ней, что она даже задумывалась о самоубийстве в прошлом году. Поэтому я хочу, чтобы ее выпускной бал стал для нее тем самым моментом, о котором она мечтает и в котором нуждается».
Почти 300 человек из местного клуба, а также байкеры из других районов по всей Великобритании приехали поддержать девушку-подростка.
Отец Фелисити, Рич Моррис, сказал, что они надеялись на появление десятка байкеров, и были ошеломлены, когда их собралось несколько сотен.
"Они продолжали появляться группа за группой, пока байкеров не стало так много, что в их толпе было сложно разглядеть Фелисити, - говорит он. - Их даже сопровождала группа бывших полицейских и тюремных охранников".
«Мы были потрясены, - говорит Рич Моррис. - Фелисити была в восторге, и было просто невероятно видеть такую поддержку байкеров».
Фелисити, страдающая дислексией, страдала от издевательств с начальной школы, когда жестокие дети ежедневно оскорбляли ее. «Она подвергалась жестокому обращению каждый день, и это ее подавляло, - говорит отец девушки. - Но теперь, после этого события, м опять видим нашу прекрасную игривую Фелисити, действительно наслаждающуюся собой. Увидеть, как она загорается радостью, было просто фантастикой».
По словам Морриса, он, наконец, почувствовал, «что к нему вернулась дочь», когда наблюдал, как она едет на свой выпускной бал на трайке в сопровождении сотен байкеров.
Фелисити, страдающая дислексией, страдала от издевательств с начальной школы, когда жестокие дети ежедневно оскорбляли ее. «Она подвергалась жестокому обращению каждый день, и это ее подавляло, - говорит отец девушки. - Но теперь, после этого события, м опять видим нашу прекрасную игривую Фелисити, действительно наслаждающуюся собой. Увидеть, как она загорается радостью, было просто фантастикой».
По словам Морриса, он, наконец, почувствовал, «что к нему вернулась дочь», когда наблюдал, как она едет на свой выпускной бал на трайке в сопровождении сотен байкеров.
«Видеть улыбку на ее лице было счастьем, - говорит отец девушки. - Уверенность, которую ребята вселили в Фелисити, просто поражает».
Фелисити потребовалось целых 30 минут, чтобы проехать пять миль от дома до бального зала из-за огромного количества байкеров, которые огромной колонной провожали ее.
Фелисити потребовалось целых 30 минут, чтобы проехать пять миль от дома до бального зала из-за огромного количества байкеров, которые огромной колонной провожали ее.
Дон Томас из местного мотоклуба сказала: «Первоначально, когда с нами связалась мама Фелисити Кэтрин, она спросила, может ли несколько человек на байках сопроводить ее на выпускной бал. Но в итоге мы получили более 200 мотоциклов, сопровождавших Фелисити в поездке, которую она наверняка запомнит на всю жизнь!»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Фелисити Уорбертон байкеры буллинг выпускной история неожиданная поддержка синдром Аспергера школа
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как хорошо, что всё понятно. ведь все знают, что такое "синдром Аспергера"
А если вкратце, то просто плохо социально адаптированны. А ещё у них (на западе) есть СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность), у меня такое чувство, что некоторые психические расстройства по их описанию многие люди могут заметить в себе, так почему именно у них есть это и на это обращают внимание и пытаются лечить или же это всего лишь "видимость"?
Если это она на фотках в белом платье то нифига себе 15-летняя !