Девочку с синдромом Аспергера привезла на выпускной банда байкеров

«Мы были потрясены, - говорит Рич Моррис. - Фелисити была в восторге, и было просто невероятно видеть такую поддержку байкеров».

Фелисити, страдающая дислексией, страдала от издевательств с начальной школы, когда жестокие дети ежедневно оскорбляли ее. «Она подвергалась жестокому обращению каждый день, и это ее подавляло, - говорит отец девушки. - Но теперь, после этого события, м опять видим нашу прекрасную игривую Фелисити, действительно наслаждающуюся собой. Увидеть, как она загорается радостью, было просто фантастикой».

По словам Морриса, он, наконец, почувствовал, «что к нему вернулась дочь», когда наблюдал, как она едет на свой выпускной бал на трайке в сопровождении сотен байкеров.