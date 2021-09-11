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Девочку с синдромом Аспергера привезла на выпускной банда байкеров

Девочку с синдромом Аспергера привезла на выпускной банда байкеров (10 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2021 13:29
Сообщество : Истории
Метки: Фелисити Уорбертон   байкеры   буллинг   выпускной   история   неожиданная поддержка   синдром Аспергера   школа   
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15-летняя Фелисити Уорбертон страдает синдромом Аспергера, и с первых лет в школе она стала для одноклассников мишенью для издевательств. Когда подошло время выпускного, Фелисити очень боялась идти туда одна, и ее мать обратилась за помощью к байкерам. В результате, в день выпускного у порога дома Фелисити стояли около 300 парней в коже и на мотоциклах.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фелисити Уорбертон   байкеры   буллинг   выпускной   история   неожиданная поддержка   синдром Аспергера   школа   
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20  комментариев
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9k
kaboza 50 минут назад
Это ситуация показывает чем Байкер от хруста бестолкового отличается.
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8k
Михаил 3 минуты назад
А сколько лет этой истории уже?
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1k
Denis 13 минут назад
Ну показывай, кто тебя обежал ...
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5k
hhwost 23 минуты назад
"Девочку с синдромом Аспергера"...
как хорошо, что всё понятно. ведь все знают, что такое "синдром Аспергера"
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763
олег Полчаса назад
суровая у неё школа ,постарела к выпускному.
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31k
Mamin Sibiriak 37 минут назад
На все синдромы байкеров не напасёшься.
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340
Мурчелло 44 минуты назад
А если бы она с коза нострой приехала.пришлось бы вызывать ассенизатора.
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3k
Еркен 53 минуты назад
Синдро м Аспергера общее нарушение психического развития, характеризующееся серьёзными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий. От детского аутизма (синдрома Каннера) он отличается прежде всего тем, что речевые и когнитивные способности в целом сохраняются. Синдром часто характеризуется также выраженной неуклюжестью.
А если вкратце, то просто плохо социально адаптированны. А ещё у них (на западе) есть СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность), у меня такое чувство, что некоторые психические расстройства по их описанию многие люди могут заметить в себе, так почему именно у них есть это и на это обращают внимание и пытаются лечить или же это всего лишь "видимость"?
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4k
tamin 59 минут назад
Хороши!
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3k
Виктор Штурмаревич Час назад
Хватило бы одного лысого из Бразерс.
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12k
Anthonyus 2 часа назад
"15-летняя Фелисити Уорбертон..."
Если это она на фотках в белом платье то нифига себе 15-летняя !
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13k
Алан 2 часа назад
15 лет....
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