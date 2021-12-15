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Трубы, пламя и огромные поезда: немного о дизельпанке

Трубы, пламя и огромные поезда: немного о дизельпанке (16 фото)

Автор:
15 декабря 2021 01:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: дизельпанк   жанр   игры   интересно   корабли   роботы   
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Что такое дизельпанк: игры, фильмы и книги в данном жанре.

Помимо таких известных направлений, как киберпанк и стимпанк существует и третье - дизельпанк.

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Что же это такое? В отличие от киберпанка, который отражает упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса, или стимпанка, который базируется на представлениях о паровой энергии и эстетике IX века, дизельпанк основан на периоде 1920 – 1950 годов, а именно на альтернативных технологиях двух мировых войн.

Но не все так просто. Сам дизельпанк делится еще на два направления: «piecraftian», основанный на идеях бессмысленности военных конфликтов, вредящих развитию культуры и зеркальное направление «Ottensian», основоположники которого не считали войны и кризисы преградой для развития технологий.

Многие считают ролевую игру «Children of the Sun» Льюиса Поллака первым произведением этого стиля, который в дальнейшем можно наблюдать в фильмах, книгах, а также других играх.

Например, среди игр это достаточно известные серии как BioShock от дизайнера Кена Левина и Dishonored от Arkane Studios.

Причем обе из них являются представителями жанра Immersive sim, суть которого, преодоление препятствия множеством способностей.

Чтобы было понятно речь идет об играх, возьмем обычную комнату, в нее вы можете влезть через окно, войти через дверь, взорвать стену, или вообще не входить в нее. Все варианты будут верными, именно в этом суть Immersive sim.

Обе игры получили хорошие оценки в прессе, а также имеют множество фанатов по всему миру.

В фильмах же дизельпанк как жанр сильно размыт и в большинстве случаев, просматривая ленту, можно даже не осознать того, что она относится к данному направлению.

Как пример можно рассмотреть фильм «Ракетчик» 1991 года или кинокомикс от Marvel «Первый мститель» про супергероя Стива Роджерса.

В Ракетчике из дизельпанка только обмундирование: ракетный ранец, специальный шлем и цеппелины. А вот "Первый мститель" - наполнен всеми сопутствующими признаками дизельпанка. В нем есть и альтернативная история, которая лишь отчасти перекликается с реальной, и военные технологии сыворотка суперсолдата, а также другие элементы, характерные данному жанру.

С книгами все сложнее, там нет каких-то прям известных произведений, но "Радио Хоспис" и "Тень ингениума" достойны внимания.

Кстати, к жанру в каком-то смысле можно отнести творчество Говарда Лавкрафта, поскольку жуткие монстры часто переплетаются с «дизельным» сеттингом. Несмотря на визуальное сходство это утверждение достаточно спорно.

Непосвященному человеку крайне сложно распознать в творчестве примеры "дизельпанка"

В данной статье были приведены популярные и очевидные примеры работ в стиле "дизельпанк". Это очень специфический жанр, который связан с относительно недавними событиями. Кто знает, может через 50 лет жанр будет более популярным.

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Метки: дизельпанк   жанр   игры   интересно   корабли   роботы   
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3  комментария
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21k
Андрей Иванов 2 часа назад
Стимпанк - мир пара, то есть технологии не выше паровоза (сильно навороченного, но и только) и социализации по типу викторианской эпохи
Дизельпанк - мир дизеля. Та же хрень - не выше двигателей внутреннего сгорания. Радио ламповое, в крайнем случае на транзисторах. Никаких компьютеров и ракетных движков. Сами ракеты - самые примитивные. Общество застыло в 40-х - 60-х годах.
Киберпанк - мир кибернетики. Очень развитой. Здесь скорее описывается общество будущего намертво повязанного на компы.
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121k
DeOrio 2 часа назад
Всё смешалось, кони... танки...
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