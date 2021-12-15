Трубы, пламя и огромные поезда: немного о дизельпанке

Причем обе из них являются представителями жанра Immersive sim, суть которого, преодоление препятствия множеством способностей.

Чтобы было понятно речь идет об играх, возьмем обычную комнату, в нее вы можете влезть через окно, войти через дверь, взорвать стену, или вообще не входить в нее. Все варианты будут верными, именно в этом суть Immersive sim.

Обе игры получили хорошие оценки в прессе, а также имеют множество фанатов по всему миру.

В фильмах же дизельпанк как жанр сильно размыт и в большинстве случаев, просматривая ленту, можно даже не осознать того, что она относится к данному направлению.