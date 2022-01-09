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Аксессуары для виртуальной реальности, способные подарить новые эмоции

Аксессуары для виртуальной реальности, способные подарить новые эмоции (16 фото)

Автор:
09 января 2022 15:54
Сообщество : Игромир
Метки: виртуальная реальность   девайс   игры   интересно   устройства   
1550
16


В прошлых статьях мы не раз касались вопросов виртуальной реальности: можно ли почувствовать запахи, ощутить вкус, получить пулю под ребро.

И да, устройства, которые могут подарить такой опыт существуют, но, скорее, как концепт, нежели доступный всем и каждому девайс. Ну или просто слишком дороги, как специальные жилеты, имитирующие попадание в вас снаряда или ножа.

Сейчас же поговорим о разработках, которые уже существуют и доступны для покупки, пусть цены на некоторые вещи все еще и остаются кусачими.

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Как вам, например, идея оснастить ваш шлем дробовиком или автоматом? Бесполезная приблуда, но в определенных играх может предоставить эффект дополнительного погружения.

Причем подобные устройства существуют давно, чуть ли не со времен NES.

Там световой пистолет использовался для игры Duck Hunt, в котором вы в роли охотника пытались подстрелить утку.

Однако при игре с гаджетами виртуальной реальности кусок пластика дарит совершенно новые ощущения и дает поверить, что у вас в руках натуральный ствол.

Также есть интересные дополнения для музыкальной игры Beat Saber. В ней вы с помощью двух световых сабель разрубаете в такт музыки разноцветные кубики.

Естественно, в интернете сразу стали появляться вариации на данную тему, в виде ручек для мечей из фильмов «Звездных войн».

Ну, точнее, напоминающих их, но в целом полностью удовлетворяющих фанатов и вышеупомянутого фильма, и игры. Есть даже вариация меча-сабли, которым пользовался Дарт Мол в первом эпизоде.

На просторах сети можно встретить и более продвинутые устройства, например, Cybershoes, который выглядит как пластиковые стельки поверх ботинок. Это специальный девайс, который можно использовать только на вращающемся вокруг своей оси стуле.

В Cybershoes есть колеса. Работает система так: сидя на стуле вы одеваете устройство и шлем и в игре ходите с помощью этих стелек (на деле же вы просто передвигаете ногами по специальному коврику). Зачем нужна такая штука?

Ну, предполагается, что она избавит владельца шлема от тошноты при передвижении в виртуальной реальности.

Есть интересные варианты и для Nintendo Switch, а именно Labo VR.

Например, вариант с накладкой на глаза, который просто дает представление о том, что такое виртуальная реальность (причем довольно посредственный, ведь разрешение Switch низкое).

Существует штука намного интереснее — пушка из картона и резинок, которая очень круто передает эффект стрельбы.

Если вышеупомянутые пушки из пластика не имеют каких-либо подвижных частей, то тут вы натурально нажимаете на курок и получаете отдачу. И хотя эта бесполезная штука надоест через 30 минут, но новые эмоции вы определенно получите.

Также есть парочка концептов, которые появятся в продаже в будущем, но сейчас находятся в активной разработке.


Например, перчатка от Meta (Facebook), которая сможет передавать тактильные ощущения от предметов в виртуальной реальности.

Когда устройство попадет на рынок, вероятно, оно станет достаточно популярным, ведь игроки давно хотят получать ощущения от захвата объекта или при прикосновении к поверхности стены или пола.

В данный момент Meta уже представляет наработки, которые уже впечатляют и выход перчаток лишь вопрос времени.


Самое же странное устройство на сегодняшний день – VR кроссовки, которые транслируют аудиосигнал из ваших наушников в сами ботинки.

Звук трансформируется в вибрации, что в теории должно дарить новый игровой опыт, но не пользовавшись данным девайсом, сложно сказать, так это или нет.

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Метки: виртуальная реальность   девайс   игры   интересно   устройства   
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7  комментариев
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741k
NAZARETH 2 часа назад
А я всё думал, что внукам к НГ подарить. Надо было пару недель назад сей пост выставить.
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27k
Notan Blaine 7 минут назад
Как ни странно, но, чтобы подобные технологии сделали огромный прорыв в развитии и стали дешёвом, нужно, чтобы их начали использовать в порно. В свое время именно это стало поводом для развития интернет технологий, скорости, видно и т.д.
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735
sos1960sos Полчаса назад
Да что там тапочки... Вот девайс, так девайс:
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40
Stekr Час назад
Бесполезное.
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