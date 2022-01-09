Аксессуары для виртуальной реальности, способные подарить новые эмоции

В прошлых статьях мы не раз касались вопросов виртуальной реальности: можно ли почувствовать запахи, ощутить вкус, получить пулю под ребро.
И да, устройства, которые могут подарить такой опыт существуют, но, скорее, как концепт, нежели доступный всем и каждому девайс. Ну или просто слишком дороги, как специальные жилеты, имитирующие попадание в вас снаряда или ножа.
Сейчас же поговорим о разработках, которые уже существуют и доступны для покупки, пусть цены на некоторые вещи все еще и остаются кусачими.
Как вам, например, идея оснастить ваш шлем дробовиком или автоматом? Бесполезная приблуда, но в определенных играх может предоставить эффект дополнительного погружения.
Причем подобные устройства существуют давно, чуть ли не со времен NES.
Там световой пистолет использовался для игры Duck Hunt, в котором вы в роли охотника пытались подстрелить утку.
Однако при игре с гаджетами виртуальной реальности кусок пластика дарит совершенно новые ощущения и дает поверить, что у вас в руках натуральный ствол.
Также есть интересные дополнения для музыкальной игры Beat Saber. В ней вы с помощью двух световых сабель разрубаете в такт музыки разноцветные кубики.
Естественно, в интернете сразу стали появляться вариации на данную тему, в виде ручек для мечей из фильмов «Звездных войн».
Ну, точнее, напоминающих их, но в целом полностью удовлетворяющих фанатов и вышеупомянутого фильма, и игры. Есть даже вариация меча-сабли, которым пользовался Дарт Мол в первом эпизоде.
На просторах сети можно встретить и более продвинутые устройства, например, Cybershoes, который выглядит как пластиковые стельки поверх ботинок. Это специальный девайс, который можно использовать только на вращающемся вокруг своей оси стуле.
В Cybershoes есть колеса. Работает система так: сидя на стуле вы одеваете устройство и шлем и в игре ходите с помощью этих стелек (на деле же вы просто передвигаете ногами по специальному коврику). Зачем нужна такая штука?
Ну, предполагается, что она избавит владельца шлема от тошноты при передвижении в виртуальной реальности.
Есть интересные варианты и для Nintendo Switch, а именно Labo VR.
Например, вариант с накладкой на глаза, который просто дает представление о том, что такое виртуальная реальность (причем довольно посредственный, ведь разрешение Switch низкое).
Существует штука намного интереснее — пушка из картона и резинок, которая очень круто передает эффект стрельбы.
Если вышеупомянутые пушки из пластика не имеют каких-либо подвижных частей, то тут вы натурально нажимаете на курок и получаете отдачу. И хотя эта бесполезная штука надоест через 30 минут, но новые эмоции вы определенно получите.
Также есть парочка концептов, которые появятся в продаже в будущем, но сейчас находятся в активной разработке.
Например, перчатка от Meta (Facebook), которая сможет передавать тактильные ощущения от предметов в виртуальной реальности.
Когда устройство попадет на рынок, вероятно, оно станет достаточно популярным, ведь игроки давно хотят получать ощущения от захвата объекта или при прикосновении к поверхности стены или пола.
В данный момент Meta уже представляет наработки, которые уже впечатляют и выход перчаток лишь вопрос времени.
Самое же странное устройство на сегодняшний день – VR кроссовки, которые транслируют аудиосигнал из ваших наушников в сами ботинки.
Звук трансформируется в вибрации, что в теории должно дарить новый игровой опыт, но не пользовавшись данным девайсом, сложно сказать, так это или нет.
Источник:
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