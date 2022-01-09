Аксессуары для виртуальной реальности, способные подарить новые эмоции





В прошлых статьях мы не раз касались вопросов виртуальной реальности: можно ли почувствовать запахи, ощутить вкус, получить пулю под ребро.



И да, устройства, которые могут подарить такой опыт существуют, но, скорее, как концепт, нежели доступный всем и каждому девайс. Ну или просто слишком дороги, как специальные жилеты, имитирующие попадание в вас снаряда или ножа.



Сейчас же поговорим о разработках, которые уже существуют и доступны для покупки, пусть цены на некоторые вещи все еще и остаются кусачими.