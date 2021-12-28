В сети появился первый кадр мультфильма «Гремлины: тайны могвая»

В 2022 году выйдет предыстория приключений ушастого зверька, который боится воды и не ест после полуночи.
22 декабря на просторах сети появился первый кадр из предстоящего анимационного сериала «Гремлины: тайны могвая», который станет приквелом для кинофраншизы.
Мультфильм станет эксклюзивом площадки HBO Max и выйдет в 2022 году.
Пользователи социальных сетей не оценили стиль рисовки и отметили, что «Гремлины: тайны могвая» скорее напоминают мобильную игру, чем серьезный проект. Многие высказали мнение, что у сериала очень скудная графика.
Также комментаторы не совсем поняли, на какую аудиторию рассчитано данное творение, поскольку первый скриншот ассоциируется с сериалом для детей до пяти лет.
Впрочем, в данный момент какие-то выводы делать рано и стоит подождать полноценный трейлер.
Быть может, именно он внесет хоть какую-то ясность, чего стоит ждать от анимационного приквела.
«Гремлины» - комедийный фильм ужасов, который был снят по сценарию Криса Коламбуса в 1984 году, исполнительным продюсером картины был знаменитый Стивен Спилберг, а режиссером стал Джо Данте.
Изначально фильм включал в себя несколько слишком жестоких сцен, которые пришлось вырезать для получения рейтинга для семейного просмотра.
Картина получила теплые отзывы как от критиков, так и от зрителей, что позволило сделать сиквел «Гремлины 2: Новенькая партия» в 1990 году.
Фильм повествует о существе могвае, чем-то отдаленно напоминающего смесь лемура, морской свиньи и лори, из которого появлялись малыши, если его намочить водой.
Но малыши могваи не так просты, если их покормить после полуночи, они становились страшными и опасными монстрами, способными сожрать вашу собаку.
Кстати, интересный факт. В дилогии не использовались спецэффекты и каждый могвай на самом деле являлся аниматроником, который стоил от $30 000 до $40 000.
Кинопроект был настолько популярен, что получил с 1984 по 2002 год 6 игровых адаптаций, которые были достаточно средние, но могли завлечь аудиторию визуальным рядом и интересными игровыми механиками.
Кстати, насчет названия зверька "могвай", в переводе с китайского оно означает "демон", что многое объясняет.
Источник:
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