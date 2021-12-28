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В сети появился первый кадр мультфильма «Гремлины: тайны могвая»

В сети появился первый кадр мультфильма «Гремлины: тайны могвая» (16 фото)

Автор:
28 декабря 2021 19:55
Сообщество : Кино
Метки: гремлины   из фильма   интересно   кино   приквел   
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В 2022 году выйдет предыстория приключений ушастого зверька, который боится воды и не ест после полуночи.


22 декабря на просторах сети появился первый кадр из предстоящего анимационного сериала «Гремлины: тайны могвая», который станет приквелом для кинофраншизы.

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Мультфильм станет эксклюзивом площадки HBO Max и выйдет в 2022 году.

 

Пользователи социальных сетей не оценили стиль рисовки и отметили, что «Гремлины: тайны могвая» скорее напоминают мобильную игру, чем серьезный проект. Многие высказали мнение, что у сериала очень скудная графика.

Также комментаторы не совсем поняли, на какую аудиторию рассчитано данное творение, поскольку первый скриншот ассоциируется с сериалом для детей до пяти лет.

 

Впрочем, в данный момент какие-то выводы делать рано и стоит подождать полноценный трейлер.

Быть может, именно он внесет хоть какую-то ясность, чего стоит ждать от анимационного приквела.

 

 «Гремлины» - комедийный фильм ужасов, который был снят по сценарию Криса Коламбуса в 1984 году, исполнительным продюсером картины был знаменитый Стивен Спилберг, а режиссером стал Джо Данте.

Изначально фильм включал в себя несколько слишком жестоких сцен, которые пришлось вырезать для получения рейтинга для семейного просмотра.

Картина получила теплые отзывы как от критиков, так и от зрителей, что позволило сделать сиквел «Гремлины 2: Новенькая партия» в 1990 году.

Фильм повествует о существе могвае, чем-то отдаленно напоминающего смесь лемура, морской свиньи и лори, из которого появлялись малыши, если его намочить водой.

Но малыши могваи не так просты, если их покормить после полуночи, они становились страшными и опасными монстрами, способными сожрать вашу собаку.

Кстати, интересный факт. В дилогии не использовались спецэффекты и каждый могвай на самом деле являлся аниматроником, который стоил от $30 000 до $40 000.

Кинопроект был настолько популярен, что получил с 1984 по 2002 год 6 игровых адаптаций, которые были достаточно средние, но могли завлечь аудиторию визуальным рядом и интересными игровыми механиками.

Кстати, насчет названия зверька "могвай", в переводе с китайского оно означает "демон", что многое объясняет.


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Метки: гремлины   из фильма   интересно   кино   приквел   
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Александр Ломовицкий 54 минуты назад
снимать нечего видимо .
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