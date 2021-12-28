В сети появился первый кадр мультфильма «Гремлины: тайны могвая»

Также комментаторы не совсем поняли, на какую аудиторию рассчитано данное творение, поскольку первый скриншот ассоциируется с сериалом для детей до пяти лет.

Впрочем, в данный момент какие-то выводы делать рано и стоит подождать полноценный трейлер.



Быть может, именно он внесет хоть какую-то ясность, чего стоит ждать от анимационного приквела.

«Гремлины» - комедийный фильм ужасов, который был снят по сценарию Криса Коламбуса в 1984 году, исполнительным продюсером картины был знаменитый Стивен Спилберг, а режиссером стал Джо Данте.