Оливье, Лодер и Пилатес: кто все эти люди, и почему их фамилиями называют вещи

Легендарный салат оливье, присутствующий практически на каждом праздничном столе в России, имеет весьма необычную историю. Повар Люсьен Оливье придумал зимний салат, но его рецептуру хранил в секрете, из-за чего после его смерти никто так и не смог повторить блюдо. Тем не менее имя ему присвоили в честь кулинара. Так что человечество никогда не узнает, какой же истинный оливье на вкус. А нашим это салат считается потому, что господин Оливье придумал его, когда проживал в Российской империи.