Оливье, Лодер и Пилатес: кто все эти люди, и почему их фамилиями называют вещи

Изучать историю фамилий всегда интересно, ведь какие-то из них произошли от рода занятий или черт характера человека, тогда как другие, наоборот, стали названиям вещей или именами нарицательными. О вторых и пойдет речь.
Каждый хоть раз ел сэндвич, имеющий, несмотря на свою простоту, аристократичную историю. Своему появлению он обязан Джону Монтегю IV графу Сэндвичу, который занимался подготовкой путешествия Джеймса Кука, а остальное время тратил на азартные игры.
На обед из трёх блюд отвлекаться не хотелось, поэтому он просил подавать ему кусок мяса между двумя ломтями хлеба.
Ещё одно блюдо с аристократическим прошлым – бефстроганов. Мясо, тушенное в сметане, получило название от французского повара, готовившего для Александра Григорьевича Строганова. То есть бефстроганов - это «говядина по-строгановски».
Легендарный салат оливье, присутствующий практически на каждом праздничном столе в России, имеет весьма необычную историю. Повар Люсьен Оливье придумал зимний салат, но его рецептуру хранил в секрете, из-за чего после его смерти никто так и не смог повторить блюдо. Тем не менее имя ему присвоили в честь кулинара. Так что человечество никогда не узнает, какой же истинный оливье на вкус. А нашим это салат считается потому, что господин Оливье придумал его, когда проживал в Российской империи.
Сегодня модно заниматься пилатесом для поддержки своего физического здоровья. Своему появлению эта система упражнений обязана Йозефу Пилатесу. А создавалась она для реабилитации людей с серьезными травмами. Примечательно, что сам создатель до 14 лет был далек от спорта, потому что был астматиком, страдал от рахита и ревматизма, что не помешало в дальнейшем стать профессиональным спортсменом.
Своему появлению слово бойкот обязано многолетнему конфликту между ирландцами и англичанами. Британец Чарльз Бойкотт занимал высокую должность у одного ирландского землевладельца и всячески боролся с забастовками работников лорда, требующих понизить арендную плату за землю. Тогда земельная лига Ирландии объявила Бойкотту бойкот. История попала в английские газеты, и именно благодаря широкому освещению этой истории в прессе фамилия Бойкотта стала нарицательной.
Ни для кого не секрет, что людей, устраивающих фотоохоту на знаменитостей, называют папарацци. В отличие от других примеров, это слово произошло от фамилии вымышленного героя Папараццо из фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь», где данный персонаж как раз занимался подобной фотографией.
Немецкий врач Христиан Иванович Лодер нередко предлагал своим пациентам такую процедуру, как быстрая ходьба. Лодер сам много ходил и ввёл на это моду у знати. Простые люди считали такое времяпрепровождение бесполезной тратой времени. Про праздногуляющих пациентов Лодера стали говорить «гоняют лодыря», а потом так стали называть всех ленивых людей, далеких от выполнения полезных действий.
Кого сегодня называют хулиганами? Не самых, мягко говоря, порядочных людей. Оно и неудивительно, ведь своему появлению это слово обязано ирландцу Патрику Хулигану, который из-за своего буйного нрава и презрения к законам регулярно попадал в полицейские отчеты и сводки газет. При такой популярности фамилия впоследствии стала нарицательной. По другой версии, слово произошло от фамилии вымышленной неспокойной ирландской семейки из популярной песенки конца XIX века.
В семье итальянцев по фамилии Якуцци случилось несчастье: один из малышей серьезно заболел ангиной, поэтому врач прописал в качестве лечения гидротерапию. Один из 7 братьев Якуцци по имени Кандидо, имевший на тот момент опыт в конструировании, быстро разобрался в насосной системе и соорудил ванну с пузырьками. Потом братья основали компанию по производству таких ванн. В народе новинку стали называть в честь компании-производителя Jacuzzi, только по-американски коверкали иностранную фамилию и говорили "джакузи".
Мало кто знает, но технологию Bluetooth (переводится как «синий зуб») назвали в честь короля викингов Харальда Синезубого. Он объединил враждующие племена Дании, Швеции и Норвегии, где позже и разрабатывалась функция беспроводной передачи данных. Но причём здесь синие зубы?
Известный воин любил отведать черники, из-за чего его зубы приобрели соответствующий оттенок. Так он и получил своё прозвище «Синезубый», или привычное для всех владельцев смартфонов Bluetooth.
Источник:
- Добро пожаловать в Больмен, больше чем туалетная щетка: как IKEA прославила Скандинавию на весь мир
- Торговые марки, неожиданно ставшие нарицательными словами*
- Так всё же вятскополя́нцы или вятичи? О неочевидных названиях жителей городов в России
- "Папа жарит, Юлькины булки": когда слегка перегнули палку, придумывая название
- Сосунок, писта и голый землекоп : 25 названий животных, которые можно превратить в мемы
Понравилось30