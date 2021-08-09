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"Папа жарит, Юлькины булки": когда слегка перегнули палку, придумывая название

"Папа жарит, Юлькины булки": когда слегка перегнули палку, придумывая название (17 фото)

Автор:
09 августа 2021 09:44
Сообщество : Юмор
Метки: креатив   названия   нейминг   общепит   подборка   прикол   
1510
17

От булочных до шашлычных. И обратно ^_^. Пост посвящён забавным названиям преимущественно в сфере общепита. Видимо, удачное название является одним из главных факторов успеха в бизнесе. Ребята из поста подошли слишком ответственно к придумыванию имени для своего дела.

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Метки: креатив   названия   нейминг   общепит   подборка   прикол   
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Никифоридис Автор поста Минуту назад
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Вячеслав 2 минуты назад
Екатеринбург
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Андрей Ы. 11 минут назад
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Похабыч 20 минут назад
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Игорь Меншиков Полчаса назад
Хлебобулки нормальное название
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Никифоридис

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