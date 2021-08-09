"Папа жарит, Юлькины булки": когда слегка перегнули палку, придумывая название

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От булочных до шашлычных. И обратно ^_^. Пост посвящён забавным названиям преимущественно в сфере общепита. Видимо, удачное название является одним из главных факторов успеха в бизнесе. Ребята из поста подошли слишком ответственно к придумыванию имени для своего дела.
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