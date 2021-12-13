Добро пожаловать в Больмен, больше чем туалетная щетка: как IKEA прославила Скандинавию на весь мир

Дело в том, что основатель ИКЕИ Ингвар Кампрад страдал дислексией. В отличие от чисел, с которыми у него были проблемы, словесные артикулы ему лучше запоминались. Сама IKEA ничто иное, как аббревиатура Ингвар (I - Ingvar), Камрад (K - Kamprad), Эльмтарид (E- Elmtaryd - ферма его семьи), Агуннарыд (A - Agunnaryd — деревня в Смоланде, где он вырос).

Кампрад создал ряд рекомендаций к названиям, которые до сих пор используются в компании.

Если вы хотите понять логику основателя ИКЕИ, то вот этот ряд правил:

Товары для ванной комнаты называются в честь шведских озер и водоемов.