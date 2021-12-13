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Добро пожаловать в Больмен, больше чем туалетная щетка: как IKEA прославила Скандинавию на весь мир

Добро пожаловать в Больмен, больше чем туалетная щетка: как IKEA прославила Скандинавию на весь мир (33 фото)

Автор:
13 декабря 2021 20:44
Сообщество : Факты
Метки: Топонимы   икея   интересно   названия   скандинавия   товары   швеция   
1705
33

Каждый, кто хоть раз бывал в ИКЕЕ, может с гордостью сказать, что знает как минимум с десяток мест на карте Швеции и Норвегии.

Дело в том, что за странными названиями, товаров скрываются достопримечательности родины знаменитого магазина товаров для дома и не только.


Откуда же появилась идея давать странные названия своим товарам?

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Дело в том, что основатель ИКЕИ Ингвар Кампрад страдал дислексией. В отличие от чисел, с которыми у него были проблемы, словесные артикулы ему лучше запоминались. Сама IKEA ничто иное, как аббревиатура Ингвар (I - Ingvar), Камрад (K - Kamprad), Эльмтарид (E- Elmtaryd - ферма его семьи), Агуннарыд (A - Agunnaryd — деревня в Смоланде, где он вырос).

Кампрад создал ряд рекомендаций к названиям, которые до сих пор используются в компании.


Если вы хотите понять логику основателя ИКЕИ, то вот этот ряд правил:

Товары для ванной комнаты называются в честь шведских озер и водоемов.

Постельное белье - растения и цветы на шведском.

Кровати, шкафы и мебель для прихожей - норвежские топонимы.

Книжные шкафы - название профессий и мужские скандинавские имена.

Чаши, вазы, свечи и подсвечники - шведские топонимы, специи, травы, фрукты и годы.

Коробки, отделка стен, картины и рамы, часы - шведские сленговые выражения, шведские топонимы.

Детские товары - млекопитающие, птицы, прилагательные.

Письменные столы, стулья и вращающиеся стулья - скандинавские мужские имена.

Ткани, шторы - женские скандинавские имена.

Садовая мебель - скандинавские острова.

Кухонные принадлежности - рыба и грибы.

Освещение - единицы измерения, времена года, месяцы, дни, корабли и морские термины, шведские топонимы.

Коврики - датские топонимы.

Диваны, кресла, стулья и обеденные столы - шведские топонимы.

Как видите, далеко не всегда можно проследить логику в названиях.


Названия ИКЕИ сделали некоторые места в Скандинавии знаменитыми, например, Больмен, известное многим посетителям шведского магазина, как туалетная щетка, на самом деле озеро в южной Швеции, расположенное недалеко от некогда провинции Смоланд, откуда родом создатель ИКЕИ.

Рядом с этим озером даже есть табличка, на которой написано "Добро пожаловать в Больмен: больше чем туалетная щетка".

В местном муниципалитете признательны IKEA за то, что сделали их озеро знаменитым на весь мир, но хотели бы, чтобы у их местечка была иная слава. Поэтому местные жители рады пригласить всех клиентов ИКЕИ, чтобы те насладились прекрасными пейзажами озера.


Не все названия вызывают такую неоднозначную реакцию. Хотя, некоторые из них могут показаться не менее обидными.

Несмотря на то, что некоторые наименования товаров могут оскорбить местных жителей, скандинавы только выиграли от разработанной основателем ИКЕИ системы наименования товаров.

Посудите сами, теперь любой человек, который хоть раз бывал в одном из множества магазинов шведского ритейлера, по названиям может изучить язык и узнать много интересного о Скандинавии. А вы хотели бы, чтобы российские названия городов, рек, озер и других объектов природы были известны на весь мир? Если да, то какой товар вы бы назвали в честь своего самого любимого места в России?

Источник:

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Метки: Топонимы   икея   интересно   названия   скандинавия   товары   швеция   
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5  комментариев
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Мария Коненкова 2 часа назад
То есть анекдот про "выбрал редкое имя для ребенка, оказалось - стул из ИКЕИ" не такой уж стёб, а вполне возможный вариант))
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Вжик 16 минут назад
(что-то там в ИКЕИ)
========
Аж кровь из глаз.
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