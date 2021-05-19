Торговые марки, неожиданно ставшие нарицательными словами*

Самое интересное, что в русском языке часто есть не менее популярные аналоги. Но при этом слова-"торговые марки" продолжают активно подменять собой оригинальные слова и понятия.
*Такие слова называются эпонимами
До Второй мировой войны всё лёгкое водолазное снаряжение было основано на системе дыхания замкнутого цикла, что повышало риск кислородного отравления. Над системой дыхания с открытой схемой на сжатом воздухе активно работали два французских инженера: Жак-Ив Кусто и Эмиль Ганьян. Примечательно, что свою работу они закончили в 1943 году во Франции. Тогда страна находилась под оккупацией немецких войск.
Своё изобретение Жак-Ив Кусто и Эмиль Ганьян назвали аквалангом. Новое лёгкое водолазное снаряжение могло применяться для погружения на глубину до 60 метров без каких-либо последствий и угрозы отравления.
После войны оборудование фирмы "Акваланг" (Aqualung) стало пользоваться огромной популярностью в профессиональной среде. Примечательно, что только на территории постсовесткого пространства слово акваланг стало нарицательным. Во всех остальных странах оно обозначает торговую марку водолазных аппаратов.
Во французском языке есть словосочетание Scaphandre autonome (буквально: "Костюм для подводного плавания"), в английском языке используется словосочетание Scuba set (self-contained underwater breathing apparatus "автономный аппарат для дыхания под водой"), а в испанском применяется выражение Escafandra autónoma ("Автономный водолазный костюм").
В России 2-ацетилоксибензойную кислоту (ацетилсалициловую кислоту) продают под названием аспирин (со всевозможными суффиксами и сочетаниями). Примечательно, что само слово "аспирин" являлось торговой маркой фирмы Bayer AG.
Впервые стабильную форму салициловой кислоты получил химик Рафаэль Пириа в 1838 году. Рафаэль выделил кислоту из коры ивы, которая применялась в качестве болеутоляющего средства. Но только в 1897 году Феликс Хоффман (специалист компании Bayer AG) смог получить ацетилсалициловую кислоту в форме, пригодной для медицинского использования.
Компания зарегистрировала лекарственное средство под торговой маркой аспирин.
В настоящее время компания Bayer уже не обладает правами на торговую марку аспирин. Bayer потеряло исключительное право на торговый знак из-за политики компании в период с 1918 по 1921 году.
Мазеобразная белая жидкость без запаха и вкуса, состоящая из смеси минерального масла и твёрдых парафинов, стала называться вазелином не только в русском языке. Мазь вазелин имеет такое же название и в прочих языках, поскольку первоначально мазь вазелин представляла собой зарегистрированную торговую марку, которую выпускал Роберт Чесброу. Чесброу в 1872 году получил патент на вазелин, а позже основал компанию Chesebrough Manufacturing Co. Chesebrough Manufacturing Co. владела торговой маркой вплоть до 1987 года, пока её не выкупил гигант Unilever.
В настоящее время вазелин стал отрытой торговой маркой, доступной для производства любой фармацевтической компанией.
Кстати, вазелин не появился в лаборатории случайно. Ещё в XIX веке так называемый "стержневой воск" (побочный продукт, удаляемый из нефтяных насосов) нефтяники применяли для лечения порезов.
(5α,6α)-7,8-дидегидро-4,5-эпокси-17-метилморфинан-3,6-диол диацетат продать бы не удалось (как и "диаморфин" — второе название вещества), а вот героин — запросто!
Героин был синтезирован в 1874 году британским химиком Чарльзом Ромли Элдером Райтом. А вот практическое применение героину нашли в компании Bayer AG в 1898 году. Тогда же вещество получило название героин. Позже оно стало общеупотребительным. Героин позиционировали в качестве замены морфина. Новым лекарством лечили кашель, головную боль и простуду вплоть до 1924 году. В качестве лечебного средства его производили аж до 1971 года. В настоящее время производство героина запрещено в любых целях.
Кстати, Bayer потеряла права на товарный знак героин в 1919 году после поражения Германии в Первой мировой войне.
Видоизменённый фонограф, получивший название граммофон, был запатентован Эмилем Берлинером 26 сентября 1887 года. Все подобные устройства назывались граммофонами. Так торговая марка стала именем нарицательным.
Интересно само появление слова джакузи. Слово является неправильным произношением итальянской фамилии Якуцци (Jacuzzi).
Фирма Jacuzzi была основана в 1915 году братьями, эмигрировавшими из Италии. Только в 1956 году фирма стала выпускать гидромассажные ванны. Фирма постоянно улучшала своё изобретение, получив в общей сложности более 250 патентов на гидромассажные ванны. Их продукция задала тон всей отрасли. А само слово стало нарицательным сначала в английском языке, а потом и в остальных. В России любую гидромассажную ванну называют "джакузи".
Слово диктофон изначально являлось названием торговой марки записывающих устройств, которые в 1907 году начала выпускать американская компания Columbia Phonograph.
В настоящее время в русском языке все внедорожники именуют джипами, хотя на самом деле это торговая марка автомобиля, которую в 1940-м году стали выпускать фирмы Ford Motor Co. и Willys-Overland по заказу армии США.
В общем за военные годы было выпущено более 600 000 джипов.
Новое словосочетание жидкий гвоздь (liquid nails), которое активно стало использоваться в строительной сфере, на самом деле является названием торговой фирмы, выпускающей самые разные виды строительного клея.
Прообразом йо-йо были игрушки, изготовленные из верёвочки, крепившейся на специальным мостик между двух дисков. Такие игрушки были популярны в Древней Греции, Индии и Восточной Азии.
Слово йо-йо имеет филиппинские корни и прочно закрепилось во всех языках в качестве обозначения игрушки.
В 1928 году филиппинский иммигрант Педро Флорес основал в США компанию Yo-Yo Manufacturing Company в Санта—Барбаре, штат Калифорния.
Первоначально это был небольшой бизнес, который специализировался на изготовлении и продаже игрушек ручной работы. Бизнес пошёл в гору и уже в 1929 году были открыты дополнительные фабрики.
Педро Флорес продал свой бизнес. И уже следующий владелец (Сэм Дубинер) в 1932 году зарегистрировал торговую марку Йо-йо. С тех пор игрушку стали производить в самых разных уголках планеты по патенту 1932 года.
В 1916 году на рынок попала необычная обувь из парусины на резиновой подошве под торговым названием keds (кеды). Кеды выпускала компания U. S. Rubber.
И если в английском языке такая обувь называется "песочной", то в русском, белорусском и украинском языках её именуют кедами по названию первой торговой марки.
Процесс получения керосина открыл канадский геолог Абрахам Пинео Геснер в 1846 году. Он также придумал название керосин. Слово keroselaion обозначало восковое масло. В 1854 году Авраамом Геснером было зарегистрирована торговая марка керосин. С тех пор горючую смесь жидких углеводородов (от C8 до C15) с температурой кипения от 150 до 250 °C называют керосином.
В русский язык слово киви попало из английского.
Примечательно, что крупнейшим поставщиком в США и Канаду являлась Новая Зеландия. В 1962 году новозеландские производители использовали торговое название киви. В США до сих пор слово киви в первую очередь используется по отношению к китайскому крыжовнику, во вторую очередь в качестве сленгового названия новозеландцев и только в третью очередь в качестве названия птиц.
В русском языке все копировальные аппараты называют ксероксами по названию компании, которая первая наладила коммерчески успешный офисный копир Xerox 914.
Xerox 914 был произведён в 1959 году. Автоматические копировальные аппараты стали давать компании основную долю в выручке.
Часто одежду, изготовленную из самых разных видов полиуретановой нити, именуют лайкрой, что является ошибкой. На самом деле лайкра представляет собой торговую марку одежды, изначально изготавливаемой компанией DuPont.
Впервые лейкопластырь был изготовлен в 1901 году и позже популяризирован Оскаром Тропловицем, немецким евреем из города Гливице, хотя идея была впервые придумана в 1880 году немцами Полом Карлом Байерсдорфом и Полем Герсоном Унна (Гамбург).
Продукция под торговой маркой Leukoplast появилась на торговых прилавках в 1921 году. Производился лейкопластырь фирмой Beiersdorf.
В настоящее время слова пластырь, медицинский пластырь и лейкопластырь являются синонимами.
Изобретателем линолеума является британец Фредерик Уолтон. В 1855 году Уолтон заметил, что у льняного масла образовалась на поверхности эластичная плёнка. Ему пришла в голову замечательная идея, что такая плёнка может стать заменой каучуку. Он ускорил процесс образования плёнки при помощи нагревания льняного масла с ацетатом свинца и сульфатом цинка.
В 1860 году он зарегистрировал торговую марку линолеум.
Чуть позже Уолтон потерял эксклюзивное право на название линолеум, поскольку слишком большое число производителей в короткий промежуток времени стали выпускать напольные покрытия под этим названием.
Запись на магнитной ленте в том виде, в каком мы её знаем сегодня, была разработана в Германии в 1930-х годах в компаниях BASF и AEG в сотрудничестве с государственным радио RRG.
Первым практичным магнитофоном от AEG стал Magnetophon K1. Именно эта немецкая марка и дала своё название прочим устройствам, осуществляющим запись и воспроизведение звука на магнитную ленту.
Магнитофоны стали называть по названию немецкой торговой марки во Франции, Испании, СССР и Югославии. А вот в английском и португальском языках такое название не прижилось.
Подземная железная дорога во многих странах называется метрополитеном. Примечательно, что изначально метрополитеном называлась компания, осуществившая первую постройку такого вида общественного транспорта. Компания именовалась Metropolitan Railway ("столичная железная дорога").
В Германии метрополитен именуется U-Bahn, в Норвегии — T-bane, а в самой Британии — Underground).
В настоящее время метрополитены представляют собой гибридный вид транспорта.
Изначально одеколон являлся названием марки духов, изготовленных итальянским парфюмером Иоганном Фариной в 1709 году. Его фабрика располагалась в Кёльне, а название произошло из-за географического расположения (Eau de Cologne).
С XVIII века слово одеколон стало синонимом парфюмерии и духов.
В русском языке слово памперс практически заменило название подгузник. Памперс стал первой торговой маркой, появившейся на рынке. Выпустили подгузники компания Procter & Gamble.
Все парктроники являются парковочными радарами, но не все парковочные радары — парктроники. Оригинальный Parktronic используется только на автомобилях компании Mercedes Benz. В русском языке эти слова стали синонимами.
Пинг-понг часто используется в качестве второго названия настольного тенниса. На самом же деле Ping-Pong — это название торговой марки, которая принадлежит фирме J. Jaques & Son.
Сетевые фильтры в 90-х годах стали называть удлинителями, двойниками, тройниками, пилотами. В настоящее время слова пилот и сетевой фильтр являются синонимами, хотя на самом деле пилот представляет собой название торговой марки, принадлежащей компании ZIS.
Эластичный пенополиуретан на территории бывшего СССР стали называть поролоном из-за названия фирмы, экспортировавшей материал в Советский Союз. Слово поролон прижилось и стало нарицательным.
Компактные нагревательные приборы во многих языках (английском, русском, испанском, французском, немецком) стали называть примусами по названию фирмы Primus AB, которую в 1892 году основал швед Франц Вильгельм Линдквист.
Кстати, компания Primus AB до сих пор производит нагревательное оборудование.
Завод "Полимер", расположенный в городе Сланцы (Ленингардской области) во времена СССР наладил выпуск вьетнамок. Название сланцы стало нарицательным для такого вида обуви. В настоящее время также является синонимом слова "шлёпанцы".
Синонимом клейкой ленты в русском языке стало название скотч. Слово было образовано от названия товарного знака Scotch tape клейкой ленты, выпускаемой фирмой 3M.
Пионером в производстве вакуумных контейнеров стала компания Thermos GmbH.
Торговая марка немецкой компании Thermos GmbH, которая первой освоила промышленный выпуск вакуумных контейнеров в 1904 году.
В настоящее время бренд термос принадлежит японской корпорации Тhermos L.L.C.
Во многих языках название бренда стало нарицательным. Русский язык не стал исключением.
Слово образовано от греческого therme, что означает "горячий".
Советская марка антифриза тосол стала нарицительной для антифризов.
Слово тосол является видоизменённым словом и образовано от аббревиатуры ТОС, что означает "технология органического синтеза". Название было образовано по названию института, который занимался разработкой антифризов в СССР. Суффикс "ол" в слове тосол указывает на основу антифриза – органических спиртов: метанола и этанола.
Первый тосол представлял собой собой смесь воды, этиленгликоля, а также композиции антикоррозионных и противопенных присадок.
Существует несколько версий происхождения слова унитаз.
Наиболее вероятной является версия, указанная в толковом словаре Б. Н. Ушакова. Считается, что слово стало нарицательным от названия фирмы Unitas, наладившей выпуск изделий для уборных.
Инструмент для письма и рисования происходит от названия торговой марки Flo-Master, которую в 1951 году выпускала компания "Cushman & Denison".
Маркеры Flo-Master были изготовлены для письма на стекле.
Название фломастер стало нарицательным почти во всех славянских (русском, украинском, болгарском, боснийском, польском, словенском, сербском, хорватском), балтийских языках (латышском и литовском). а также в египетском диалекте арабского языка.
В русском языке прочно закрепилось слово "фотошопить". Слово фотошопить означает ретушь/фотомонтаж изображения при помощи любой из графических программ. Название пошло от самой популярной графической растровой программы, выпущенной компанией Adobe.
Целлофан был изобретён в 1911 году. Швейцарский инженер Жак Эдвин Бранденбергер получил первую в мире устойчивую к влаге гибкую упаковку. И хотя сейчас многие полиэтиленовые пакеты продолжают называть целлофаном (который на самом деле получают из ксантогената целлюлозы), но это два совершенно разных материала. В Британии название целофан до сих пор является зарегистрированным товарным знаком, тогда как в США и России слово является нарицательным.
В Британии название целлофан принадлежит компании Futamura Chemical UK Ltd.
В русском языке слово чупа-чупс стало использоваться в качестве синонима любого леденца на палочке. В настоящее время бренд принадлежит корпорации Perfetti Van Melle.
В начале 1950-х испанец Энрик Бернат работал на заводе по производству яблочного варенья Granja Asturias. В 1958 году он основал компанию Chupa Chups. Фирма специализировалась на продаже полосатых леденцов на палочках. Леденцы стали очень хорошо продаваться, поскольку реализовывались по одной песете за штуку.
Логотип для этого вида леденцов придумал Сальвадор Дали.
Эскалатор
Вплоть до 1950 года название элеватор принадлежало американской компании Otis Elevator. В русский язык название попало из французского (escalade).
Слово стало нарицательным используется для обозначения всех движущихся лестниц не только в русском языке.
Слово эскимо является нарицательным в русском и французском языках, обозначая вид мороженого на палочке, облитого шоколадной или другой глазурью. В Чехии эскимо является до сих пор является торговым знаком.
Изобретателем эскимо является датский иммигрант Кристиан Кент Нельсон. Он придумал мороженое, состоящее из непосредственно самого мороженого и шоколада, когда стал свидетелем необычной сцены, разыгравшейся в кондитерском магазине. Мальчик не мог решить, что же купить: плитку шоколада или мороженое. Нельсон решил объединить эти два лакомства и назвал новый вид мороженого эскимосским пирогом (эскимо пай). Мороженое быстро завоевало популярность и уже в 1922 году только в США продавалось более 1 000 000 эскимо в день.
На этой сладкой ноте заканчивается пост, но не сама традиция использования торговых названий в качестве имён нарицательных.
Источник:
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"Нейлоном" и "лавсаном" - любую тонкую синтетическую ткань.
"Щведиком" и "шведским ключом" - разводной ключ любой конструкции.