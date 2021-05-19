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Торговые марки, неожиданно ставшие нарицательными словами*

Торговые марки, неожиданно ставшие нарицательными словами* (39 фото)

Автор:
19 мая 2021 11:41
Сообщество : Факты
Метки: интересное   нарицательные слова   русский язык   торговые марки   филология   эпонимы   
1526
39

Самое интересное, что в русском языке часто есть не менее популярные аналоги. Но при этом слова-"торговые марки" продолжают активно подменять собой оригинальные слова и понятия.

*Такие слова называются эпонимами

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Метки: интересное   нарицательные слова   русский язык   торговые марки   филология   эпонимы   
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просто программист 48 минут назад
Вот про акваланг и целлофан реально никогда не слышал! Спасибо
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30k
KiploksAKS Полчаса назад
Пастой "гойя" называют любую полировальную пасту, а не только пасту ГОИ.
"Нейлоном" и "лавсаном" - любую тонкую синтетическую ткань.
"Щведиком" и "шведским ключом" - разводной ключ любой конструкции.
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824
Сергей 46 минут назад
про Пилот не слышал. Сланцы всегда назвал вьетнамками.
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