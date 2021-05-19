Торговые марки, неожиданно ставшие нарицательными словами*

До Второй мировой войны всё лёгкое водолазное снаряжение было основано на системе дыхания замкнутого цикла, что повышало риск кислородного отравления. Над системой дыхания с открытой схемой на сжатом воздухе активно работали два французских инженера: Жак-Ив Кусто и Эмиль Ганьян. Примечательно, что свою работу они закончили в 1943 году во Франции. Тогда страна находилась под оккупацией немецких войск.



Своё изобретение Жак-Ив Кусто и Эмиль Ганьян назвали аквалангом. Новое лёгкое водолазное снаряжение могло применяться для погружения на глубину до 60 метров без каких-либо последствий и угрозы отравления.



После войны оборудование фирмы "Акваланг" (Aqualung) стало пользоваться огромной популярностью в профессиональной среде. Примечательно, что только на территории постсовесткого пространства слово акваланг стало нарицательным. Во всех остальных странах оно обозначает торговую марку водолазных аппаратов.