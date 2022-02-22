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Шольц ответил на детский вопрос: считает ли Путина убийцей

Шольц ответил на детский вопрос: считает ли Путина убийцей (4 фото + 2 видео)

Автор:
22 февраля 2022 19:49
Сообщество : Политика
Метки: Германия   Россия   Украина   Шольц   донбасс   политика   путин   убийца   
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Что нужно делать, чтобы урегулировать конфликт на Украине? Очевидно, предпринимать все попытки для продолжения диалога между лидерами западных стран и Владимиром Путиным.

Что делает новый канцлер Германии Олаф Шольц? Правильно, в эфире национального телеканала отвечает на "провокационные политические вопросы", которые задают школьники.

Казалось бы, что в этом такого? Но почему-то мальчику интересен ответ на вопрос "Убийца ли Путин?"

Канцлер Германии ответил так: "Путин несёт ответственность за жизнь тех людей, которым угрожает опасность. Было бы, конечно, лучше, если бы в России действовали законы и правила, как у нас в стране. Но это государство, в котором нельзя чувствовать себя в безопасности. Особенно если ты не согласен с властью".

Также Шольц привел в качестве примера историю с Алексеем Навальным, которого, как заявил канцлер детям, немецким врачам "в последнюю минуту удалось спасти жизнь". При этом немецкие врачи так и не предоставили доступа к истории болезни "берлинского пациента", несмотря на многочисленные запросы российской стороны.

Ранее в середине февраля канцлер ФРГ встречался с Владимиром Путиным в Москве, где обсуждались многие вопросы, в том числе и Донбасса.

В Москве Олаф Шольц неоднократно заявлял, что безопасность в Европе не может быть построена против России, а только совместно с нашей страной.

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Метки: Германия   Россия   Украина   Шольц   донбасс   политика   путин   убийца   
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35k
Нанук Паналык 2 часа назад
Вам псинам пригожинским целые антифишки под сортир выделили,а вы все равно срете где попало... Или там уже выше подбородка насрали?
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19k
KOSTELLO 52 минуты назад
"Было бы, конечно, лучше, если бы в России действовали законы и правила, как у нас в стране."

Это законы, легализующие 36 гендеров и разрешающие детей учить педерастии?
Нет уж, оставьте их себе
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13k
Михалыч Час назад
Давно фатерланд его не делили...
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12k
K7OO Час назад
Серое ничто. Даже не интересно, что он там говорит, потому как у него на лбу написано "говорящая голова". Прежние европейские политики тоже не отличались самостоятельностью, но они хоть были похожи на живых людей. А откуда и для чего вытащили это унылое недоразумение - совершенно непонятно. Мне кажется, он долго там не просидит, все-таки Германия - не самая последняя страна в этом мире.
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8k
Мистер Фикс Час назад
Шольц объявил о заморозке СП-2.
Медведев пообещал гейропейцам газ по 2000€.
Ждем-с реакции сплоченной гейропы
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4k
Tuskub Час назад
...хорошо хоть без "смешариков" и "мисс Пигги"
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5k
Divergent?!? Час назад
У меня давно выросли дети, и они задавали вопросы как подобного плана, так и проще, и сложнее. Этот вопрос я бы ответил так: только суд может решить, человек убийца или нет. Простой человек, типа нас с вами, дети, может только иметь мнение, предполагать. Но никого нельзя называть убийцей до решения суда.

Канцлер же стал детям объяснять так, как объясняют молодежи хотя-бы 15-25 лет.
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68k
Максим 2 часа назад
Шольц этот тот петушок надетый на руку америкосов жопой, который утром говорит
Я запретил сертификацию СП-2
А вечером говорит - СП-2 будет завершен, но это будет сделано с печальью!!!
Видимо бизнес круги ему объяснили, что РФ свои 4 ярда отбил и с процентами (а если не запустить трубу отобьёт в 10 кратном размере) А бизнес ЕС свои 20 ярдов потеряет, если СП-2 незапустить.
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9k
MihailoSerbiya 2 часа назад
Гитлер застрелилса когда руские били на 300 метров от бункера а етот 3,14дорас Шулц застрелитса когда руские заидут в Полшу ещё.
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9k
Alexander 2 часа назад
Простая проамериканская мразь. Zеля № 0...
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12k
Хью́берт 2 часа назад
А, точно Шольц именно это говорит, дайте ссылку на оригинал?
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