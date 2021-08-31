Секрет, благодаря которому в советских мультиках герои были такие реалистичные

Всё дело в эклере. Правда, в данном случае речь не о пирожном.
Замрите на секунду. Попытайтесь вызвать в памяти кадр из "Золотой антилопы". Или "Снежной королевы". Или "Ночи перед Рождеством". Вспомнили? А теперь обратите внимание, как говорят и двигаются персонажи. Какая у них красивая, живая пластика, какая реалистичная мимика.
Как советским мультипликаторам удавалось добиться такого фантастического правдоподобия?
"Эклером" создатели наших любимых мультиков окрестили технологию фотоперекладки, или ротоскопирования. Изобрел её ещё в 1914 году один из пионеров анимации Макс Флейшнер. Правда, широко применяться в мультипликации этот метод стал только в 1940-х годах.
Заключалась технология в следующем: сначала на кинокамеру снималась игра живых актёров, а потом плёнка покадрово "переводилась" на бумагу. Это позволяло не только сделать движения персонажа реалистичными, но и передать правильный светотеневой рисунок.
Процесс фотоперекладки
В мультиках Диснея ротоскопирование применялось больше как вспомогательный метод - например, в "Белоснежке и семи гномах" Белоснежка ротоскопирована с актрисы, а гномы нарисованы "из головы". В итоге сама Белоснежка выглядит скучной и "деревянной" по сравнению с забавными гномами. В свое время мультфильму сильно досталось за это от критиков.
А вот советские художники переводили движения актеров гораздо более тщательно. В 50-е годы практически все человеческие персонажи наших мультфильмов были созданы с помощью ротоскопирования. В итоге не только в пластике, но и в целом во внешности многих героев просматриваются артисты, с которых они срисованы:
У метода были не только чисто эстетические преимущества, но и практические: в то время создание мультфильмов было очень объемной и кропотливой работой. Над каждым мультиком трудилась большая команда мультипликаторов. Не у всех хватало навыков, чтобы правильно изобразить светотеневой рисунок или реалистично передать мимику персонажа "из головы". А ротоскопирование позволяло привлекать к работе над мультфильмом даже начинающих художников - под руководством более опытного "шефа" они вполне успешно справлялись с задачей.
А почему всё-таки "эклер"? Объясняет историк анимации Сергей Капков:
"Как мне рассказывали сами мультипликаторы, в то время в коридоре «Союзмультфильма» стоял старый токарный станок. На нем была металлическая бирка фирмы Eclair. Вроде бы этот станок перекочевал с завода, который был во дворе киностудии. Изобретательные художники нашли ему применение. С одной стороны длинной станины закрепляли проектор, а с другой вешали экран, на него прикрепляли лист, и художник переносил на бумагу ключевые моменты снятого материала. По названию марки станка и возник термин «эклер»".
Источник:
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Всё равно они - лучшие.