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Секрет, благодаря которому в советских мультиках герои были такие реалистичные

Секрет, благодаря которому в советских мультиках герои были такие реалистичные (4 фото + 1 гиф)

Автор:
31 августа 2021 09:25
Сообщество : Кино
Метки: интересно   мультфильм   реализм   советский мультик   факты   фото   
818
5

Всё дело в эклере. Правда, в данном случае речь не о пирожном.


Замрите на секунду. Попытайтесь вызвать в памяти кадр из "Золотой антилопы". Или "Снежной королевы". Или "Ночи перед Рождеством". Вспомнили? А теперь обратите внимание, как говорят и двигаются персонажи. Какая у них красивая, живая пластика, какая реалистичная мимика.

Как советским мультипликаторам удавалось добиться такого фантастического правдоподобия?


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"Эклером" создатели наших любимых мультиков окрестили технологию фотоперекладки, или ротоскопирования. Изобрел её ещё в 1914 году один из пионеров анимации Макс Флейшнер. Правда, широко применяться в мультипликации этот метод стал только в 1940-х годах.


Заключалась технология в следующем: сначала на кинокамеру снималась игра живых актёров, а потом плёнка покадрово "переводилась" на бумагу. Это позволяло не только сделать движения персонажа реалистичными, но и передать правильный светотеневой рисунок.

Процесс фотоперекладки


В мультиках Диснея ротоскопирование применялось больше как вспомогательный метод - например, в "Белоснежке и семи гномах" Белоснежка ротоскопирована с актрисы, а гномы нарисованы "из головы". В итоге сама Белоснежка выглядит скучной и "деревянной" по сравнению с забавными гномами. В свое время мультфильму сильно досталось за это от критиков.


А вот советские художники переводили движения актеров гораздо более тщательно. В 50-е годы практически все человеческие персонажи наших мультфильмов были созданы с помощью ротоскопирования. В итоге не только в пластике, но и в целом во внешности многих героев просматриваются артисты, с которых они срисованы:



У метода были не только чисто эстетические преимущества, но и практические: в то время создание мультфильмов было очень объемной и кропотливой работой. Над каждым мультиком трудилась большая команда мультипликаторов. Не у всех хватало навыков, чтобы правильно изобразить светотеневой рисунок или реалистично передать мимику персонажа "из головы". А ротоскопирование позволяло привлекать к работе над мультфильмом даже начинающих художников - под руководством более опытного "шефа" они вполне успешно справлялись с задачей.


А почему всё-таки "эклер"? Объясняет историк анимации Сергей Капков:

"Как мне рассказывали сами мультипликаторы, в то время в коридоре «Союзмультфильма» стоял старый токарный станок. На нем была металлическая бирка фирмы Eclair. Вроде бы этот станок перекочевал с завода, который был во дворе киностудии. Изобретательные художники нашли ему применение. С одной стороны длинной станины закрепляли проектор, а с другой вешали экран, на него прикрепляли лист, и художник переносил на бумагу ключевые моменты снятого материала. По названию марки станка и возник термин «эклер»".

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Метки: интересно   мультфильм   реализм   советский мультик   факты   фото   
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6  комментариев
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25k
Е-Лена Полчаса назад
Не думаю, что это обесценивает труд советских создателей мультфильмов.
Всё равно они - лучшие.
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16k
Serg2001 22 минуты назад
Плохо, что эти старые добрые мультики сейчас практически не крутят на ТВ. Если не ошибаюсь, то в начале 90-х, когда распродавалось всё и вся за копейки, права на эти мультфильмы при посредничестве Олега Видова были проданы американцам. Сейчас вроде бы обратно выкупили, но не факт.
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3k
Джордж. Вашингтон. 23 минуты назад
Так вот как японцы аниме снимают
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11k
Хью́берт Полчаса назад
Атаманшу из Бременских так рисовали вроде.
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7k
vitenok Час назад
Вроде американский мульт "огонь и лёд" в такой технике сделан, полностью. Правда, то было в восьмидесятых.
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