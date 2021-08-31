Секрет, благодаря которому в советских мультиках герои были такие реалистичные

Процесс фотоперекладки

В мультиках Диснея ротоскопирование применялось больше как вспомогательный метод - например, в "Белоснежке и семи гномах" Белоснежка ротоскопирована с актрисы, а гномы нарисованы "из головы". В итоге сама Белоснежка выглядит скучной и "деревянной" по сравнению с забавными гномами. В свое время мультфильму сильно досталось за это от критиков.

А вот советские художники переводили движения актеров гораздо более тщательно. В 50-е годы практически все человеческие персонажи наших мультфильмов были созданы с помощью ротоскопирования. В итоге не только в пластике, но и в целом во внешности многих героев просматриваются артисты, с которых они срисованы: