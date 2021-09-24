10 персонажей, чью судьбу зрителям так и не показали

Персонажи из известных фильмов и мультфильмов, чью сюжетную линию явно не довели до конца.
Наверняка все из вас натыкались на фильмы с открытыми финалами. Когда вы полтора-два часа пристально следили за рассказываемой историей, переживали за героев, ненавидели злодеев и ждали, чем же это всё закончится. А потом фильм вдруг раз — и заканчивался, не дав однозначного ответа на все взволновавшие вас по ходу просмотра вопросы. Обидно!
Существует и другая разновидность издевательства над зрителями с похожими свойствами. Это когда вам не показывают, какая судьба в итоге уготована каким-то важным персонажам. Погиб он или нет? Понёс ли заслуженное наказание или нет? Обрёл ли счастье или нет? Нам нужно больше деталей! Но создатели фильмов их не дают, считая, что судьба некоторых героев не так уж и важна для сюжета.
В итоге многие зрители, просмотрев фильм, чувствуют некомфортное послевкусие — будто бы им чего-то не додали, и потом они пишут об этом в своих отзывах и снижают оценки фильмам.
Ли Монтгомери из фильма «Доказательство смерти» (2007)
Под конец фильма героиню оставляют в залог за взятый автомобиль Dodge Challenger 1970 года, на котором её подруги уезжают расправляться с главным злодеем фильма. После этого зритель больше ни разу не увидит Ли.
Вероятным намёком на её судьбу является тот факт, что владелец авто, с которым она осталась один на один, это тот самый дальнобойщик-насильник Джаспер, появляющийся в «Убить Билла. Фильм 1». По крайней мере их обоих играет один и тот же актёр, а мы знаем, что все фильмы Квентина Тарантино взаимосвязаны.
Эльвира Хэнкок из фильма «Лицо со шрамом» (1983)
Жена главного героя Тони Монтаны, Эльви, играет важную роль в картине, однако ближе к концу истории она уходит от Монтаны после драки в ресторане и просто пропадает. Её точное местонахождение к концу фильма неизвестно — она могла вновь впасть в наркозависимость и умереть от передозировки, а могла начать новую и счастливую жизнь. Зритель этого так и не узнал.
Цезарь Фликерман из франшизы «Голодные игры» (2012-2015)
Бессменный ведущий Голодных игр, проводящий интервью с участниками, а во время восстания мятежников в финальной части франшизы выпускающий пропагандистские ролики на стороне Капитолия. Но после того, как президент Сноу сдался, и Капитолий был взят, Фликермана так ни разу и не показали.
Какая его ждала участь? Сбежал ли он из Капитолия, был убит во время штурма или позже был осуждён и казнён? Фильм ответа не даёт.
Джокер из фильма «Тёмный рыцарь» (2008)
Правильнее будет указать, что судьба персонажа неизвестна в контексте фильма «Бэтмен: Возрождение легенды». В конце «Тёмного рыцаря» злодея захватывает готэмский спецназ, после чего его наверняка отправили в Лечебницу Аркхем, где держат всех особо опасных и свихнувшихся жителей города.
Но в третьей части фильмов Кристофера Нолана про Бэтмена весь город оказывается захвачен Бэйном, который освобождает заключённых Аркхема. Очевидно, почему среди них не было Джокера — Хит Леджер умер в 2008 году, и Кристофер Нолан принял решение совершенно никак не упоминать Джокера в триквеле из уважения к актёру.
Зрителям остаётся только предполагать и фантазировать, что случилось с главным комиксовым злодеем всех времён во вселенной этой трилогии.
Пэгги Брандт из фильма «Маска» (1994)
Журналистка, которая по ходу фильма предаёт главного героя Стэнли Ипкиса, просто пропадает после сцены, где и показан её подлый поступок. Она передаёт волшебную маску главному злодею фильма и исчезает, что выглядит весьма странно, учитывая то, какую важную роль она играла в фильме до этого. По отношению к ней голливудский закон «злодей должен быть наказан» не работает, так как зритель до самых титров её так больше и не увидит.
Однако в интернете можно найти вырезанную сцену из фильма, которая объясняет эту пропажу. Оказывается, злодей Дориан просто убивает Пэгги, причём делает это на том же заводе, где она отдаёт ему маску. И способ её убийства выглядит настолько жутко, что становится очевидно, почему этот эпизод вырезали.
Английский сержант из фильма «Царство небесное» (2005)
Заметный и харизматичный персонаж в исполнении актёра Кевина Маккидда пропадает из сюжета фильма, когда главный герой, Балиан садится на корабль в Иерусалим. Возможно, это не было бы такой большой проблемой, если бы он был малоприметным второстепенным персонажем, но сержант был представлен зрителям как верный друг Балиана, поэтому его отсутствие не имеет смысла.
Некоторые фанаты предполагают, что он погиб при кораблекрушении, но у этой версии нет никаких доказательств, и его дальнейшая судьба остаётся неизвестной.
Пол Холт из фильма «Пятница, 13-е. Часть 2» (1981)
В конце фильма Пол и его подруга Джинни считают, что они наконец убили маньяка Джейсона, однако тот внезапно атакует девушку, прорвавшись через окно. После Джинни приходит в себя в окружении врачей, которые несут её в машину скорой помощи. Но где же Пол? На этом фильм просто заканчивается, не показав ни Джейсона или его тело, ни Пола или его тело. Недосказанная судьба героя + открытый финал, настоящее комбо!
Танелиир Тиван (Коллекционер) из фильмов киновселенной Marvel
Персонаж, впервые появляющийся в фильме «Стражи галактики» (2014), в последний раз был показан в фильме «Мстители: Война Бесконечности» (2018), где его пытал Танос, ищущий Камень Реальности. Злодей не успевает его убить из-за вмешательства героев, но после этого Коллекционер больше ни разу не появляется на экране. Что с ним случилось после попытки Мстителей исправить прошлое в фильме «Мстители: Финал» также неизвестно.
Ноулс из фильма «Нечто» (1982)
Последний раз, когда зрители видят этого персонажа, он решает бежать прочь, после того, как капитана полярной станции Гэрри убивает биолог Блэр, заражённый пришельцем. Ноулс больше не появляется в кадре, но никаких намёков на его смерть также не показано.
Однако в сети можно найти зарисовки заражённого пришельцем Ноулза, которые так и не перетекли в фильм из-за бюджетных ограничений фильма. То есть смерть этого персонажа планировалась создателями, но в итоге его судьба осталась неизвестной.
Мистер Миттенс (а точнее его душа) из мультфильма «Душа» (2020)
Щекастый терапевтический котик, в которого вселилась душа главного героя, радовал зрителей своим присутствием в середине фильма. Но что случилось с душой самого кота после того, как её место занял Джо Гарднер? Нам показали, что душа котика попала на тот свет, но вернулась ли она обратно в своё тело?
Последний раз мы видим Мистера Миттенса живым, кота забирает его неназванная хозяйка и, вероятно, вернёт его в госпиталь. Но остаётся неясным, что случилось с душой кота, так как по законам мультфильма она не могла просто так вернуться в тело после попадания на тот свет.
В итоге создателям пришлось отдельно разъяснять этот парадокс в соцсетях. Один из сценаристов написал о том, что душа Миттенса осталась в его теле, так как у котов, как известно, 9 жизней.
Сцена воссоединения души кота с его телом планировалась, но так и не попала в окончательную версию мультфильма, и тем самым создатели оставили без продолжения довольно мрачный момент с душой кота на конвейере загробного мира.
Источник:
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