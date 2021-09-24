10 персонажей, чью судьбу зрителям так и не показали

Наверняка все из вас натыкались на фильмы с открытыми финалами. Когда вы полтора-два часа пристально следили за рассказываемой историей, переживали за героев, ненавидели злодеев и ждали, чем же это всё закончится. А потом фильм вдруг раз — и заканчивался, не дав однозначного ответа на все взволновавшие вас по ходу просмотра вопросы. Обидно!

Существует и другая разновидность издевательства над зрителями с похожими свойствами. Это когда вам не показывают, какая судьба в итоге уготована каким-то важным персонажам. Погиб он или нет? Понёс ли заслуженное наказание или нет? Обрёл ли счастье или нет? Нам нужно больше деталей! Но создатели фильмов их не дают, считая, что судьба некоторых героев не так уж и важна для сюжета.

В итоге многие зрители, просмотрев фильм, чувствуют некомфортное послевкусие — будто бы им чего-то не додали, и потом они пишут об этом в своих отзывах и снижают оценки фильмам.

Ли Монтгомери из фильма «Доказательство смерти» (2007)