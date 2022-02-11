Да кто это такой, ваш ХагиВаги: поясняем за синюю упоротую игрушку

Странный страшный персонаж, который захватил детские умы.
В данный момент многие школьники (да и взрослые) частенько покупают игрушку монстрика ХагиВаги (HagiVagi). Что это за персонаж, откуда он взялся, почему он популярен? Для того чтобы в этом разобраться, нам пришлось опуститься на самое ДНО интернета, залезть в социальную сеть TikTok, и даже смотреть разборы на YouTube.
Оказалось, ХагиВаги персонаж компьютерной игры, страшилки Poppy Playtime, в которой ваш герой бродит по заброшенному заводу игрушек. Весь персонал пропал и нужно найти их и разобраться, что вообще произошло на заводе.
ХагиВаги будет вам мешать перемещаться по локациям и всячески пугать (иногда даже успешно). Откуда мы это знаем? Да потому что автор ради новых знаний приобрел копию игры и сам погрузился в местное безумие.
Кстати, вот ролик, как он погружался в безумие:
В целом игра представляет собой незавершенную историю, а на протяжении всего прохождения вы занимаетесь изучением локаций и разгадыванием простеньких (иногда не очень) загадок.
ХагиВаги изначально выглядит как милая игрушка размером метра в три высоты, но потом показывает свою идеальную "улыбку", от которой вполне можно наложить в штаны.
Из интересных фишек хотим отметить специальный рюкзак с двумя механическими руками, которые способны передвигать предметы и выпускать электрические разряды из себя, с чем и связаны большинство загадок.
Обычная игра, которая может быть интересна подросткам, но не более. Однако игре, вышедшей в 2021 году, повезло завируситься на стримах у нескольких популярных ютуберов, и после этого началось.
Проекты по мотивам, разборы лора, часовые раздумья подростков на тему, что же случилось на заводе. Затем проект заглянул и в социальную сеть TikTok. Ролики там оказались максимально упоротыми, и тут мы их выкладывать не будем, ради вашего же блага.
После такой популярности было бы странно, если у Poppy Playtime не было бы никакого мерча. Естественно, он возник как грибы после дождя. Самой же популярной стала как раз плюшевая игрушка синего монстра, которую сейчас можно найти практически в любом магазине.
Кстати, хотим отметить, что у проекта нет возрастных ограничений, что довольно странно, учитывая наличие крови на стенах и нагнетающих сцен. Хотя, многие из нас играли подростками и в Silent Hill с Resident Evil, по сравнению с которыми Poppy – детский сад.
Источник:
- Странные вещи, простые объяснения
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