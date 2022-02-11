Да кто это такой, ваш ХагиВаги: поясняем за синюю упоротую игрушку





В целом игра представляет собой незавершенную историю, а на протяжении всего прохождения вы занимаетесь изучением локаций и разгадыванием простеньких (иногда не очень) загадок.

ХагиВаги изначально выглядит как милая игрушка размером метра в три высоты, но потом показывает свою идеальную "улыбку", от которой вполне можно наложить в штаны.