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Да кто это такой, ваш ХагиВаги: поясняем за синюю упоротую игрушку

Да кто это такой, ваш ХагиВаги: поясняем за синюю упоротую игрушку (6 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 13:48
Сообщество : Игромир
Метки: живая игрушка   заводы   загадки   интересно   страшно   
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Странный страшный персонаж, который захватил детские умы.


В данный момент многие школьники (да и взрослые) частенько покупают игрушку монстрика ХагиВаги (HagiVagi). Что это за персонаж, откуда он взялся, почему он популярен? Для того чтобы в этом разобраться, нам пришлось опуститься на самое ДНО интернета, залезть в социальную сеть TikTok, и даже смотреть разборы на YouTube.

Оказалось, ХагиВаги персонаж компьютерной игры, страшилки Poppy Playtime, в которой ваш герой бродит по заброшенному заводу игрушек. Весь персонал пропал и нужно найти их и разобраться, что вообще произошло на заводе.

ХагиВаги будет вам мешать перемещаться по локациям и всячески пугать (иногда даже успешно). Откуда мы это знаем? Да потому что автор ради новых знаний приобрел копию игры и сам погрузился в местное безумие.

Кстати, вот ролик, как он погружался в безумие:



В целом игра представляет собой незавершенную историю, а на протяжении всего прохождения вы занимаетесь изучением локаций и разгадыванием простеньких (иногда не очень) загадок.


ХагиВаги изначально выглядит как милая игрушка размером метра в три высоты, но потом показывает свою идеальную "улыбку", от которой вполне можно наложить в штаны.

Из интересных фишек хотим отметить специальный рюкзак с двумя механическими руками, которые способны передвигать предметы и выпускать электрические разряды из себя, с чем и связаны большинство загадок.

Обычная игра, которая может быть интересна подросткам, но не более. Однако игре, вышедшей в 2021 году, повезло завируситься на стримах у нескольких популярных ютуберов, и после этого началось.

Проекты по мотивам, разборы лора, часовые раздумья подростков на тему, что же случилось на заводе. Затем проект заглянул и в социальную сеть TikTok. Ролики там оказались максимально упоротыми, и тут мы их выкладывать не будем, ради вашего же блага.

После такой популярности было бы странно, если у Poppy Playtime не было бы никакого мерча. Естественно, он возник как грибы после дождя. Самой же популярной стала как раз плюшевая игрушка синего монстра, которую сейчас можно найти практически в любом магазине.


Кстати, хотим отметить, что у проекта нет возрастных ограничений, что довольно странно, учитывая наличие крови на стенах и нагнетающих сцен. Хотя, многие из нас играли подростками и в Silent Hill с Resident Evil, по сравнению с которыми Poppy – детский сад.

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Метки: живая игрушка   заводы   загадки   интересно   страшно   
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8  комментариев
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1k
Аарон Чупа Час назад
Почему "за" а не "про" ?!!! Что с русским языком?!
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Влад Полчаса назад
за шкафом
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23k
Михаил Сметанкин 39 минут назад
Меня вот эта реакция на него больше всего убила )))
Ссылка youtu.be
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8k
Hunson Abadeer 41 минуту назад
забавный монстр
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5k
Наталья Час назад
у нас только его не хватает. сын уже попросил. все остальные уроды уже есть
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22k
Ego sum qui sum 2 часа назад
при таком количестве зубов подумал, что это какой то талисман стоматологов
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853
Hallo FreeSpace 2 часа назад
надо купить на работу )))
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