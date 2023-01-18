Страшно притягательно: персонажи советских фильмов, пугавшие больших и маленьких зрителей 

Ни для кого не секрет, что советское кино очень разностороннее. Взять хотя бы детские фильмы, которые не только позволяют весело провести время, но и воспитывали подрастающее поколение. К слову о сказках…
Несмотря на то, что советским «хоррором» принято считать экранизацию «Вий», в детских фильмах хватало образов нечистой силы. Конечно, многие из них не вызывали ничего, кроме умиления, однако были действительно пугающие, и одновременно притягательные персонажи.
Например, Баба Яга Валентины Кособуцкой из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Безусловно, стоит похвалить работу гримёров, однако без таланта актрисы образ явно вышел бы менее правдоподобным.
Однако сложно переплюнуть Бабу Ягу Георгия Милляра из сказки «Морозко», ставшую одним из самых ярких персонажей. Самое интересное, что актёр часто играл различную нечисть, но всегда умудрялся сделать это настолько по-разному, что узнать его сразу было довольно трудно.
Например, Кащей Бессмертный в его исполнении. Если Баба Яга где-то и выглядела забавной, то вот этот персонаж действительно наводил страх.
Какие же ещё роли Милляра хотелось бы отметить? Конечно, Чудо-Юдо из сказки «Варвара-краса, длинная коса». Хотя здесь его персонаж хоть и представлял тёмные силы, на деле оказался не таким уж плохим.
Нельзя не отметить из Черта из «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Очевидно, что фильм потерял бы многое, не окажись там этого персонажа в исполнении столь талантливого актёра.
А вот Домовой Шишок Ролана Быкова из сказки «Деревня Утка» хоть и выглядел пугающим, как персонаж оказался забавным и по-домашнему уютным.
Экранизация «Руслана и Людмилы» имела мощный успех во многом благодаря гигантской голове, беседовавшей с главным героем. Её, к слову, играл Виктор Шульгин. И это удивительно, как в отсутствии современных технологий создатели картины сумели создать столь впечатляющие эффекты.
Ну, и немного о взрослом кино.
Раз уж зашло упоминание о «Вий», нельзя не отметить Панночку в исполнении Натальи Варлей. Ведь это удивительно, как актриса, сыгравшая перед этим в комедии Гайдая, эффектно исполнила роль мёртвой ведьмы.
Ну и закончим экранизацией «Мастера и Маргариты», покорившей сердца многих. Здесь хотелось бы отметить Воланда в исполнении Олега Басилашвили. Несмотря на то, что его герой не делал ничего особенно страшного, от него всё же веяло какой-то опасностью и тревогой. И это неудивительно, ведь Воланд, если кто забыл, был дьяволом.
Пугали ли вас какие-либо персонажи из советских кинокартин?
Источник:
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