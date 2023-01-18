FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11396 постов • 1210 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
Страшно притягательно: персонажи советских фильмов, пугавшие больших и маленьких зрителей&nbsp;

Страшно притягательно: персонажи советских фильмов, пугавшие больших и маленьких зрителей 

Автор:
18 января 2023 23:35
Сообщество : Кино
Метки: Советские актёры   зрители   кино   персонажи   сказки СССР   советские фильмы   
1084
10

Ни для кого не секрет, что советское кино очень разностороннее. Взять хотя бы детские фильмы, которые не только позволяют весело провести время, но и воспитывали подрастающее поколение. К слову о сказках…

Несмотря на то, что советским «хоррором» принято считать экранизацию «Вий», в детских фильмах хватало образов нечистой силы. Конечно, многие из них не вызывали ничего, кроме умиления, однако были действительно пугающие, и одновременно притягательные персонажи.


Например, Баба Яга Валентины Кособуцкой из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Безусловно, стоит похвалить работу гримёров, однако без таланта актрисы образ явно вышел бы менее правдоподобным.

×
×

Однако сложно переплюнуть Бабу Ягу Георгия Милляра из сказки «Морозко», ставшую одним из самых ярких персонажей. Самое интересное, что актёр часто играл различную нечисть, но всегда умудрялся сделать это настолько по-разному, что узнать его сразу было довольно трудно.

Например, Кащей Бессмертный в его исполнении. Если Баба Яга где-то и выглядела забавной, то вот этот персонаж действительно наводил страх.

Какие же ещё роли Милляра хотелось бы отметить? Конечно, Чудо-Юдо из сказки «Варвара-краса, длинная коса». Хотя здесь его персонаж хоть и представлял тёмные силы, на деле оказался не таким уж плохим.

Нельзя не отметить из Черта из «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Очевидно, что фильм потерял бы многое, не окажись там этого персонажа в исполнении столь талантливого актёра.

А вот Домовой Шишок Ролана Быкова из сказки «Деревня Утка» хоть и выглядел пугающим, как персонаж оказался забавным и по-домашнему уютным.

Экранизация «Руслана и Людмилы» имела мощный успех во многом благодаря гигантской голове, беседовавшей с главным героем. Её, к слову, играл Виктор Шульгин. И это удивительно, как в отсутствии современных технологий создатели картины сумели создать столь впечатляющие эффекты.

Ну, и немного о взрослом кино.


Раз уж зашло упоминание о «Вий», нельзя не отметить Панночку в исполнении Натальи Варлей. Ведь это удивительно, как актриса, сыгравшая перед этим в комедии Гайдая, эффектно исполнила роль мёртвой ведьмы.

Ну и закончим экранизацией «Мастера и Маргариты», покорившей сердца многих. Здесь хотелось бы отметить Воланда в исполнении Олега Басилашвили. Несмотря на то, что его герой не делал ничего особенно страшного, от него всё же веяло какой-то опасностью и тревогой. И это неудивительно, ведь Воланд, если кто забыл, был дьяволом.

Пугали ли вас какие-либо персонажи из советских кинокартин?


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Советские актёры   зрители   кино   персонажи   сказки СССР   советские фильмы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Froll 44 минуты назад
Для меня самый страшный фильм был "Легенда о динозавре".Посмотрел в кинотеатре.А вот после "Солярис " Тарковского я вообще несколько ночей не мог спокойно уснуть.Мой детский мозг никак не мог переварить информацию.Постоянно какая-то тревога была.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
40
Iris Shafran Полчаса назад
Кстати, ведьма из ВИЯ вообще гениально сыграна- страшно до сих пор на это смотреть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40
Iris Shafran Полчаса назад
ВИЙ был очень страшным на то время. А после просмотра в кинотеатре "Пираты 20-го века" я так переволновалась, что не могла встать с кресла, чтобы выйти со всеми.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Алексей Теуш Полчаса назад
Вот где буквально за пару секунд можно было обделаться!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Барклай 53 минуты назад
самый страшный фильм, это американский про атомную, атомный взрыв, в 80 каком то году лежал в ночевке в детсаде, нянечка смотрела телек, и мы подсматривали.Ну у нас шпионская хрень была, Моссад отдыхает . Ну увидел пару сисек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
au3 2 часа назад
Кощей бессмертный - эт не страшно .... Вот чахлик невмирущий - сразу понятно шо песец зараза ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

59327



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 января
Это вам не ракушки! Фантастические гаражи Мельникова, о которых мечтает каждый автолюбитель
Это вам не ракушки! Фантастические гаражи Мельникова, о которых мечтает каждый...
Набирающие популярность в сообществах
Несколько продолжений знаменитой «Карнавальной ночи», которые не смогли повторить успех оригинала
Несколько продолжений знаменитой «Карнавальной ночи», которые не смогли повторить...
Саечка за испуг: дорожный инцидент в окрестностях Тюмени
Саечка за испуг: дорожный инцидент в окрестностях Тюмени
«Мясоед, козерог и семьянин»: нейросеть нарисовала портреты покупателей «Пятëрочки» и «Перекрëстка»
«Мясоед, козерог и семьянин»: нейросеть нарисовала портреты покупателей «Пятëрочки» и...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Неловко вышло

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#подборка#забавно#аварии#позитив#США#в мире#Ynews#картинки
#Юмор#животные#интересное#автомобили#кино#автомир#авто аварии#Прошлое#сво#Приколы
#Прикол#интересно#дтп#история#люди#Украина#Россия#СССР#везение#своими руками
Xiaomi Nandme NX 7000: один раз зарядил, год чистишь Xiaomi Nandme NX 7000: один раз зарядил, год чистишь Брак Владимира Коренева на съёмках "Человека-амфибии" подвергся серьёзному испытанию Брак Владимира Коренева на съёмках "Человека-амфибии" подвергся серьёзному испытанию «Раздетые» Гайдаем: актрисы, согласившиеся на смелые образом в советском кино «Раздетые» Гайдаем: актрисы, согласившиеся на смелые образом в советском кино Топ лучших персонажей из сериалов от HBO Топ лучших персонажей из сериалов от HBO Всё ради зрителя: советские актёры, согласившиеся на многое ради впечатлительной роли Всё ради зрителя: советские актёры, согласившиеся на многое ради впечатлительной роли Евгений Моргунов пытался снять свой собственный комедийный фильм Евгений Моргунов пытался снять свой собственный комедийный фильм

На что жалуетесь?

Вернуться