Страшно притягательно: персонажи советских фильмов, пугавшие больших и маленьких зрителей 

Несмотря на то, что советским «хоррором» принято считать экранизацию «Вий», в детских фильмах хватало образов нечистой силы. Конечно, многие из них не вызывали ничего, кроме умиления, однако были действительно пугающие, и одновременно притягательные персонажи.

Например, Баба Яга Валентины Кособуцкой из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Безусловно, стоит похвалить работу гримёров, однако без таланта актрисы образ явно вышел бы менее правдоподобным.