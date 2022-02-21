Снаряд, выпущенный с территории Украины, попал в погранпункт службы ФСБ

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Выпущенный с территории Украины снаряд разрушил одноэтажный пограничный пункт в Ростовской области, который находится в 150 метрах от границы. В результате происшествия никто не пострадал.
Инцидент произошёл сегодня, около 10 часов утра в районе села Щербаково в 150 метрах от государственной границы. Сейчас на месте ЧП работают сапёры.
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