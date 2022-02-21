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Снаряд, выпущенный с территории Украины, попал в погранпункт службы ФСБ

Снаряд, выпущенный с территории Украины, попал в погранпункт службы ФСБ (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 февраля 2022 16:12
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Россия   Украина   видео   люди   погранпункт   политика   фсб   
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Выпущенный с территории Украины снаряд разрушил одноэтажный пограничный пункт в Ростовской области, который находится в 150 метрах от границы. В результате происшествия никто не пострадал.
Инцидент произошёл сегодня, около 10 часов утра в районе села Щербаково в 150 метрах от государственной границы. Сейчас на месте ЧП работают сапёры.

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Метки: 360подмосковье   Россия   Украина   видео   люди   погранпункт   политика   фсб   
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893
And Kkk 16 минут назад
Больше на какой-то сортир похоже, чем на пограничный пункт.
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6k
Pashuta 44 секунды назад
Как то громко заявлено - погранпункт.
Больше на сарай в лесу похоже..
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112
DoctorBetruger 15 минут назад
Да уже весь мир поржал с этой жалкой пародии. Взорвали какой-то сарай, рядом ни тропинок, не говоря уже о дорогах. За что им только деньги платят?
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Mr.Adamson

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