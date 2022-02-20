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В России предложили разрешить мужчинам забирать свою фамилию у бывших жён после развода

В России предложили разрешить мужчинам забирать свою фамилию у бывших жён после развода (1 фото)

Автор:
20 февраля 2022 21:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Владимир Петров   девичья фамилия   муж   общественная палата   развод   фамилия   
1592
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С прорывной инициативой внезапно выступил зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров. Причём он подчеркнул, что это условие необходимо прописывать в брачном договоре перед заключением брака.

По мнению Петрова, существующая практика, когда женщина после развода продолжает носить фамилию мужа, ущемляет права мужчин: у них нет законодательных инструментов, чтобы повлиять на решение бывшей. А кому-то просто неприятно, что фамилией пользуется уже чужой человек, уверен Петров. Об этом сообщает телеграм-канал "Абзац".

В настоящее время ни один суд не может заставить женщину возвращать девичью фамилию.

Кстати, как пишет "Российская газета" со ссылкой на опрос социологов фонда «Общественное мнение», ещё 10 лет назад патриархальную традицию брать фамилию мужа половина россиян воспринимала как обязанность женщины. За прошедшие годы количество выступающих за смену своей фамилии на фамилию мужа заметно сократилось, а девушки стали чаще оставлять девичью.

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Метки: Владимир Петров   девичья фамилия   муж   общественная палата   развод   фамилия   
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37  комментариев
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1k
Алексей Попов 2 часа назад
А вообще у нас больше проблем нет.... Предлагаю этого ........ называть всегда женским именем и отправить осваиваить остров где-нить в арктике...
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4k
Rubiroid_47 3 минуты назад
Эх, заживем!
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8k
Barachek_Obachek 18 минут назад
Садись Петров - два!
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1k
Rabie Liz 24 минуты назад
О народе думают...
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10k
Максимка Полчаса назад
Ну отобрали фамилию у бывшей жены, а она пошла и легально поменяла свою девичью фамилию на фамилию бывшего. Делов то.. Было бы желание.

А вот у нас в Какнадах с 80х годов вообще нет возможности жене взять фамилию мужа. Когда я спросил об этом тётку в администрации, ответила: "А смысл менять? Всё-равно разводиться..."
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1k
Bogdan Krasota Полчаса назад
Блин, Шереметьевы и Трубецкие кругом. Бери какую хочешь фамилию и не люби мозги.
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10k
Максимка Полчаса назад
У меня была знакомая пара
Зинкин Николай женился на Николаевой Зинке.
Получилась Зинкина Зинка.
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444
комнатный сибиряк 40 минут назад
Две уже носят мою фамилию, после развода и меня это вообще никак не ущемляет, вообще по.х
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17k
SpoiltNail 42 минуты назад
А если до свадьбы были однофамильцами? Как понять жена сменила свою фамилию на фамилию мужа, или осталась с девичьей?
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19k
sanchesS80 45 минут назад
"В России предложили"
"зампред Общественной палаты Ленобласти"
а если 2 алкаша на кухне поспорят о фамилиях женщин, тоже выкладывать будете? Этот человек в масштабах страны никто и звать никак. Он болтать может что угодно.
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13k
Аристарх Похер 49 минут назад
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2k
americos 54 минуты назад
В таком случае женщины могут требовать оплаты операции по восстановлении девствености.
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195
Странник Виртуальный Час назад
А разве фамилия является собственностью какого либо человека? Как тогда с однофамильцами быть? Кто из них больше прав на фамилию имеет?
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8k
Аргуша Час назад
Клякса, и сколько платят за такой дешевый вброс? В России любой гражданин может взять почти любую фамилию (ограничения установлены законом) не спрашивая разрешения! Прикинь, можешь стать даже Путин-Байден!
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2k
Алксандр Шевченко Час назад
Что помешает ей потом сменить фамилию ? Ничего,.
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9k
GRuslan Час назад
На фоне откровенных антимужских законов решили нам подсластить, идите в ж.пу со своими бестолковыми идеями. Хотите сильную Россию, должны быть сильными мужчины. А власти дали карт бланш феминистическим законам, втоптали мужчин ниже плинтуса, получили идеальный электорат в виде потреб.ядей без критического мышления и упиваются властью и деньгами. Твари продажные.
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15k
Дядюшка Ау Час назад
Глупость несусветная. Сейчас можно брать любую фамилию.
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3k
Protivogaz 2 часа назад
А как муж будет доказывать в суде, что это его фамилия? Бывшая притащит в суд любого другого и скажет, что это его))
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6k
Bartello 2 часа назад
А что мешает потом опять любую на выбор фамилию взять и взять именно прежнюю. Фамилии то вообще не уникальны.
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960
Denis Fedotov 2 часа назад
Где только таких деятелей откапывают, что такие инициативы предлагают, по закону можно сменить фамилию в любое время, хоть до, хоть во время, хоть после развода, препятствий нет.
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4k
Собака-улыбака! 2 часа назад
Вообще по закону можно поменять хоть полностью Фамилию Имя Отчество на любое другое. Так что чушь все это.
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