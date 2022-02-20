В России предложили разрешить мужчинам забирать свою фамилию у бывших жён после развода

По мнению Петрова, существующая практика, когда женщина после развода продолжает носить фамилию мужа, ущемляет права мужчин: у них нет законодательных инструментов, чтобы повлиять на решение бывшей. А кому-то просто неприятно, что фамилией пользуется уже чужой человек, уверен Петров. Об этом сообщает телеграм-канал "Абзац".

В настоящее время ни один суд не может заставить женщину возвращать девичью фамилию.

Кстати, как пишет "Российская газета" со ссылкой на опрос социологов фонда «Общественное мнение», ещё 10 лет назад патриархальную традицию брать фамилию мужа половина россиян воспринимала как обязанность женщины. За прошедшие годы количество выступающих за смену своей фамилии на фамилию мужа заметно сократилось, а девушки стали чаще оставлять девичью.