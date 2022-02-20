В России предложили разрешить мужчинам забирать свою фамилию у бывших жён после развода

С прорывной инициативой внезапно выступил зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров. Причём он подчеркнул, что это условие необходимо прописывать в брачном договоре перед заключением брака.
По мнению Петрова, существующая практика, когда женщина после развода продолжает носить фамилию мужа, ущемляет права мужчин: у них нет законодательных инструментов, чтобы повлиять на решение бывшей. А кому-то просто неприятно, что фамилией пользуется уже чужой человек, уверен Петров. Об этом сообщает телеграм-канал "Абзац".
В настоящее время ни один суд не может заставить женщину возвращать девичью фамилию.
Кстати, как пишет "Российская газета" со ссылкой на опрос социологов фонда «Общественное мнение», ещё 10 лет назад патриархальную традицию брать фамилию мужа половина россиян воспринимала как обязанность женщины. За прошедшие годы количество выступающих за смену своей фамилии на фамилию мужа заметно сократилось, а девушки стали чаще оставлять девичью.
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А вот у нас в Какнадах с 80х годов вообще нет возможности жене взять фамилию мужа. Когда я спросил об этом тётку в администрации, ответила: "А смысл менять? Всё-равно разводиться..."
Зинкин Николай женился на Николаевой Зинке.
Получилась Зинкина Зинка.
"зампред Общественной палаты Ленобласти"
а если 2 алкаша на кухне поспорят о фамилиях женщин, тоже выкладывать будете? Этот человек в масштабах страны никто и звать никак. Он болтать может что угодно.
МОЮ фамилию пущай вернёт !
Мне не приятно што она будет гулять с моей фамилией.