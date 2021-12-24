Единственная проигранная битва Суворова — это сражение за семейное счастье

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Почему великий полководец стыдился своей супруги, но никак не мог с ней развестись?
Неожиданное благополучие
О великих ратных подвигах полководца Александра Суворова знают все. К сожалению, в семейной жизни он не был столь же успешен. Хотя, женившись в 43 года на 23-летней представительнице знатного дворянского рода, поначалу считал свой брак «неожиданным благополучием».
Варвара была дочерью князя Ивана Прозоровского. Девушка отличалась самобытной русской красотой, но, по меркам того времени, засиделась в девках. Отец к тому времени растерял свое богатство в постоянных широких кутежах. Но отдавать дочь за человека не знатных кровей не хотел.
Суворов же на тот момент был уже генерал-майором, кавалером нескольких боевых наград, и весьма перспективным военачальником. Знакомство Александра Васильевича и Варвары Ивановны было организовано отцами двух семейств 16 декабря 1773 года, а 16 января 1774 года уже сыграли свадьбу.
Варвара была дочерью князя Ивана Прозоровского. Девушка отличалась самобытной русской красотой, но, по меркам того времени, засиделась в девках. Отец к тому времени растерял свое богатство в постоянных широких кутежах. Но отдавать дочь за человека не знатных кровей не хотел.
Суворов же на тот момент был уже генерал-майором, кавалером нескольких боевых наград, и весьма перспективным военачальником. Знакомство Александра Васильевича и Варвары Ивановны было организовано отцами двух семейств 16 декабря 1773 года, а 16 января 1774 года уже сыграли свадьбу.
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Делила с супругом тяготы военного быта
В середине февраля Суворов возвратился в армию, Варвара едет с ним. Из-за постоянных переездов, тряски по российским дорогам, у нее два раза случались выкидыши. Перенесла и тяжелую лихорадку.
1 августа 1775 года она родила дочку Наталью. Впрочем, счастливый Александр Васильевич ласково называл ее Суворочкой.
1 августа 1775 года она родила дочку Наталью. Впрочем, счастливый Александр Васильевич ласково называл ее Суворочкой.
Искушения и прегрешения
Дальше жене надо было заниматься воспитанием дочери. Супруги не виделись по полгода, что стало для молодой и необремененной моральными тормозами Варвары серьезным испытанием.
Суворов сражался с турецкими войсками, остановив их высадку в Крыму в августе 1778 года. Жену он неосторожно оставил на попечение своего племянника, Николая Сергеевича Суворова. Сам полководец и князь Григорий Потемкин протежировали молодого человека, хотя и видели, сколь скромны его воинские способности. Кончилось все тем, что однажды Суворов-дядя застал Суворова-племянника в постели со своей супругой.
Суворов сражался с турецкими войсками, остановив их высадку в Крыму в августе 1778 года. Жену он неосторожно оставил на попечение своего племянника, Николая Сергеевича Суворова. Сам полководец и князь Григорий Потемкин протежировали молодого человека, хотя и видели, сколь скромны его воинские способности. Кончилось все тем, что однажды Суворов-дядя застал Суворова-племянника в постели со своей супругой.
Развод затянулся на 21 год
Суворов посчитал ситуацию предательством, решил добиваться развода. Но сделать это в те времена было крайне непросто. Нужно было разрешение церкви. Да и императрица Екатерина II подобные действия не одобряла. При дворе царили весьма свободные нравы. Того же правительница ждала и от своих подданных: соблюдать внешние «приличия», не выносить сор из изб. По повелению императрицы состоялось показное примирение пары.
Потом в «копилке» воздыхателей Варвары появился дамский угодник Никита Афанасьевич Бекетов. По всей вероятности, он и стал отцом сына Варвары. 4 августа 1784 года родился Аркадий, однако Александр Васильевич свое отцовство не признал.
Дальше был краткий роман с секунд-майором Белозерского полка Иваном Сырохневым. Полководец вновь попытался добиться официального развода, и опять безрезультатно. Но жить они уже стали отдельно. Суворов благородно назначает жене пенсию в 1200 руб. в год, но вскоре увеличивает содержание до 3000, а затем и до 8000 руб. Насколько солидная это сумма, можно понять из такого сравнения: годовое жалованье фрейлины императрицы тогда составляло 600 руб. К тому же, дочь Наталью родительница определила в Смольный институт благородных девиц, а значит, жила она за казенный счет.
Потом в «копилке» воздыхателей Варвары появился дамский угодник Никита Афанасьевич Бекетов. По всей вероятности, он и стал отцом сына Варвары. 4 августа 1784 года родился Аркадий, однако Александр Васильевич свое отцовство не признал.
Дальше был краткий роман с секунд-майором Белозерского полка Иваном Сырохневым. Полководец вновь попытался добиться официального развода, и опять безрезультатно. Но жить они уже стали отдельно. Суворов благородно назначает жене пенсию в 1200 руб. в год, но вскоре увеличивает содержание до 3000, а затем и до 8000 руб. Насколько солидная это сумма, можно понять из такого сравнения: годовое жалованье фрейлины императрицы тогда составляло 600 руб. К тому же, дочь Наталью родительница определила в Смольный институт благородных девиц, а значит, жила она за казенный счет.
Ратные победы и «награда» в формате ссылки
22 сентября 1789 года при Рымнике войско Суворова громит турок. В декабре 1790 года ему покоряется неприступный Измаил. Осенью 1794 года он занимается подавлением восстания поляков. Проявляя милосердие к поверженному противнику, полководец приказывает своим соратникам не грабить местный люд. Пленных отпускает всех.
Екатерина производит его в фельдмаршалы. Дает отпуск, и Суворов за этот короткий период пишет знаменитую «Науку Побеждать». За это время власть в стране меняется, на престол восходит Павел I, известный своим преклонением перед прусским военным искусством.
Суворов попадает в опалу, отправляется в ссылку. Вернуть его приходится, когда Европа склоняется под натиском Наполеона. Тем более что тот подчиняет себе Мальту, а Павел был покровителем Мальтийского ордена.
Итоги итальянского похода хорошо известны. Русская армия удивила всю Европу своими беспримерными подвигами. Север Италии был очищен от наполеоновских войск. «В награду» Павел отправил полководца в отставку. Правда, пожаловав ему звание генералиссимуса. По пути на родину Суворов заболел, и 18 мая 1800 года его не стало.
Из 69 лет жизни он более полувека отдал ратной службе, а это 7 войн, 6 осколочно-пулевых ранений, выигранные все 63 сражения, в которых участвовал.
Екатерина производит его в фельдмаршалы. Дает отпуск, и Суворов за этот короткий период пишет знаменитую «Науку Побеждать». За это время власть в стране меняется, на престол восходит Павел I, известный своим преклонением перед прусским военным искусством.
Суворов попадает в опалу, отправляется в ссылку. Вернуть его приходится, когда Европа склоняется под натиском Наполеона. Тем более что тот подчиняет себе Мальту, а Павел был покровителем Мальтийского ордена.
Итоги итальянского похода хорошо известны. Русская армия удивила всю Европу своими беспримерными подвигами. Север Италии был очищен от наполеоновских войск. «В награду» Павел отправил полководца в отставку. Правда, пожаловав ему звание генералиссимуса. По пути на родину Суворов заболел, и 18 мая 1800 года его не стало.
Из 69 лет жизни он более полувека отдал ратной службе, а это 7 войн, 6 осколочно-пулевых ранений, выигранные все 63 сражения, в которых участвовал.
Жена-орденоносец
Супруга ненадолго пережила Суворова, ушла из жизни через шесть лет. Император Павел был убит, а новый правитель Александр I благоволил к вдове великого полководца. Он пожаловал ей большой крест Ордена Святой Екатерины. Это была единственная в Российской империи награда такого высокого класса для женщин. Параллельно Варваре даровали и придворное звание статс-дамы.
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