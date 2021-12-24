Единственная проигранная битва Суворова — это сражение за семейное счастье

Суворов посчитал ситуацию предательством, решил добиваться развода. Но сделать это в те времена было крайне непросто. Нужно было разрешение церкви. Да и императрица Екатерина II подобные действия не одобряла. При дворе царили весьма свободные нравы. Того же правительница ждала и от своих подданных: соблюдать внешние «приличия», не выносить сор из изб. По повелению императрицы состоялось показное примирение пары.



Потом в «копилке» воздыхателей Варвары появился дамский угодник Никита Афанасьевич Бекетов. По всей вероятности, он и стал отцом сына Варвары. 4 августа 1784 года родился Аркадий, однако Александр Васильевич свое отцовство не признал.



Дальше был краткий роман с секунд-майором Белозерского полка Иваном Сырохневым. Полководец вновь попытался добиться официального развода, и опять безрезультатно. Но жить они уже стали отдельно. Суворов благородно назначает жене пенсию в 1200 руб. в год, но вскоре увеличивает содержание до 3000, а затем и до 8000 руб. Насколько солидная это сумма, можно понять из такого сравнения: годовое жалованье фрейлины императрицы тогда составляло 600 руб. К тому же, дочь Наталью родительница определила в Смольный институт благородных девиц, а значит, жила она за казенный счет.