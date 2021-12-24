FISHKINET
Сообщество RealFishki 138 постов • 15 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Единственная проигранная битва Суворова — это сражение за семейное счастье

Единственная проигранная битва Суворова — это сражение за семейное счастье (5 фото)

Автор:
24 декабря 2021 18:38
Сообщество : RealFishki
Метки: генералиссимус   императрица   победы   полководец   поражение   развод   суворов   
129
5
Почему великий полководец стыдился своей супруги, но никак не мог с ней развестись?

Неожиданное благополучие

О великих ратных подвигах полководца Александра Суворова знают все. К сожалению, в семейной жизни он не был столь же успешен. Хотя, женившись в 43 года на 23-летней представительнице знатного дворянского рода, поначалу считал свой брак «неожиданным благополучием».

Варвара была дочерью князя Ивана Прозоровского. Девушка отличалась самобытной русской красотой, но, по меркам того времени, засиделась в девках. Отец к тому времени растерял свое богатство в постоянных широких кутежах. Но отдавать дочь за человека не знатных кровей не хотел.

Суворов же на тот момент был уже генерал-майором, кавалером нескольких боевых наград, и весьма перспективным военачальником. Знакомство Александра Васильевича и Варвары Ивановны было организовано отцами двух семейств 16 декабря 1773 года, а 16 января 1774 года уже сыграли свадьбу.
×
×

Делила с супругом тяготы военного быта

В середине февраля Суворов возвратился в армию, Варвара едет с ним. Из-за постоянных переездов, тряски по российским дорогам, у нее два раза случались выкидыши. Перенесла и тяжелую лихорадку.

1 августа 1775 года она родила дочку Наталью. Впрочем, счастливый Александр Васильевич ласково называл ее Суворочкой.

Искушения и прегрешения

Дальше жене надо было заниматься воспитанием дочери. Супруги не виделись по полгода, что стало для молодой и необремененной моральными тормозами Варвары серьезным испытанием.

Суворов сражался с турецкими войсками, остановив их высадку в Крыму в августе 1778 года. Жену он неосторожно оставил на попечение своего племянника, Николая Сергеевича Суворова. Сам полководец и князь Григорий Потемкин протежировали молодого человека, хотя и видели, сколь скромны его воинские способности. Кончилось все тем, что однажды Суворов-дядя застал Суворова-племянника в постели со своей супругой.

Развод затянулся на 21 год

Суворов посчитал ситуацию предательством, решил добиваться развода. Но сделать это в те времена было крайне непросто. Нужно было разрешение церкви. Да и императрица Екатерина II подобные действия не одобряла. При дворе царили весьма свободные нравы. Того же правительница ждала и от своих подданных: соблюдать внешние «приличия», не выносить сор из изб. По повелению императрицы состоялось показное примирение пары.

Потом в «копилке» воздыхателей Варвары появился дамский угодник Никита Афанасьевич Бекетов. По всей вероятности, он и стал отцом сына Варвары. 4 августа 1784 года родился Аркадий, однако Александр Васильевич свое отцовство не признал.

Дальше был краткий роман с секунд-майором Белозерского полка Иваном Сырохневым. Полководец вновь попытался добиться официального развода, и опять безрезультатно. Но жить они уже стали отдельно. Суворов благородно назначает жене пенсию в 1200 руб. в год, но вскоре увеличивает содержание до 3000, а затем и до 8000 руб. Насколько солидная это сумма, можно понять из такого сравнения: годовое жалованье фрейлины императрицы тогда составляло 600 руб. К тому же, дочь Наталью родительница определила в Смольный институт благородных девиц, а значит, жила она за казенный счет.

Ратные победы и «награда» в формате ссылки

22 сентября 1789 года при Рымнике войско Суворова громит турок. В декабре 1790 года ему покоряется неприступный Измаил. Осенью 1794 года он занимается подавлением восстания поляков. Проявляя милосердие к поверженному противнику, полководец приказывает своим соратникам не грабить местный люд. Пленных отпускает всех.
Екатерина производит его в фельдмаршалы. Дает отпуск, и Суворов за этот короткий период пишет знаменитую «Науку Побеждать». За это время власть в стране меняется, на престол восходит Павел I, известный своим преклонением перед прусским военным искусством.

Суворов попадает в опалу, отправляется в ссылку. Вернуть его приходится, когда Европа склоняется под натиском Наполеона. Тем более что тот подчиняет себе Мальту, а Павел был покровителем Мальтийского ордена.

Итоги итальянского похода хорошо известны. Русская армия удивила всю Европу своими беспримерными подвигами. Север Италии был очищен от наполеоновских войск. «В награду» Павел отправил полководца в отставку. Правда, пожаловав ему звание генералиссимуса. По пути на родину Суворов заболел, и 18 мая 1800 года его не стало.

Из 69 лет жизни он более полувека отдал ратной службе, а это 7 войн, 6 осколочно-пулевых ранений, выигранные все 63 сражения, в которых участвовал.

Жена-орденоносец

Супруга ненадолго пережила Суворова, ушла из жизни через шесть лет. Император Павел был убит, а новый правитель Александр I благоволил к вдове великого полководца. Он пожаловал ей большой крест Ордена Святой Екатерины. Это была единственная в Российской империи награда такого высокого класса для женщин. Параллельно Варваре даровали и придворное звание статс-дамы.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: генералиссимус   императрица   победы   полководец   поражение   развод   суворов   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Ego sum qui sum 46 минут назад
возможно в этом есть связь - был бы удовлетворен женой и счастлив, может быть не стал настолько великим как полководец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Sandmännchen (DDR) 22 минуты назад
Кот из дома – мышка в пляс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Основные тренды аниме перед Новым годом Основные тренды аниме перед Новым годом «Раньше было лучше!» Как выглядят экс-супруги Плющенко, Урганта и других российских звезд «Раньше было лучше!» Как выглядят экс-супруги Плющенко, Урганта и других российских звезд Сексолог рассказала, откуда берутся любовные треугольники Сексолог рассказала, откуда берутся любовные треугольники Мужчина дошёл до Верховного суда, чтобы отсудить половину зарплаты бывшей жены Мужчина дошёл до Верховного суда, чтобы отсудить половину зарплаты бывшей жены "Нищебродов прошу не писать": почему мужчины стали обходить стороной разведенок с детьми "Нищебродов прошу не писать": почему мужчины стали обходить стороной разведенок с детьми Почему Екатерина Вторая отсылала фаворитов к своей фрейлине Почему Екатерина Вторая отсылала фаворитов к своей фрейлине
Паша Ветер

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2457



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Дважды забытый подвиг: как сейчас живет Шаварш Карапетян, спасший несколько десятков жизней
0
47
Дважды забытый подвиг: как сейчас живет Шаварш Карапетян, спасший несколько десятков...
Артемий Лебедев назвал «долбо***ми» следователей СК, проверяющих его пост о святых мощах
3
403
Артемий Лебедев назвал «долбо***ми» следователей СК, проверяющих его пост о святых мощах
Набирающие популярность в сообществах
«Комиксам от «Марвел» – да, да, да! Ушлым супергероям – нет, нет, нет!». Противодействие деструктивной культуре зафиксируют документально
0
24
«Комиксам от «Марвел» – да, да, да! Ушлым супергероям – нет, нет, нет!»....
Редкостный пример счастливой пары
0
10
Редкостный пример счастливой пары
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
0

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#ватермарк#СССР#аварии#автомобили#подборка#люди#в мире#Разное
#интересно#история#животные#приколы#дтп#кино#авто аварии#наука#дети#полиция
#Юмор#факты#картинки#интересное#Россия#автомир#Ynews#природа#еда#вещи

На что жалуетесь?

Вернуться