Пациент «отблагодарил» остеопата, облегчив его кошелек

367
2
Мошенник выманил у московского врача 275 тысяч рублей, пообещав подарить Lexus LX.
Нечасто пациенты благодарят медиков за качественно оказанные услуги. Может быть, поэтому столичный врач так хотел верить в искренность своего подопечного. Как повествует SHOT, 40-летний судмедэксперт подрабатывал остеопатом в одной из частных клиник Москвы.
После сеанса лечения человек, назвавшийся Кареном Карапетяном, рассыпался в комплиментах доктору. И тут же пообещал поощрить высокий профессионализм и отменный уровень сервиса. А именно, подарить Lexus LX
После сеанса лечения человек, назвавшийся Кареном Карапетяном, рассыпался в комплиментах доктору. И тут же пообещал поощрить высокий профессионализм и отменный уровень сервиса. А именно, подарить Lexus LX
Вот только авто у щедрого клиента пока «под руками» не было, но он заверил, что машину через два дня пригонят из Северной столицы. Надо лишь заплатить за страховку, всего-ничего, 275 тысяч рублей. И расчувствовавшийся доктор согласился.
«Благодетель» на этом не остановился. Авто, сообщил он, можно забирать в отделе техосмотра. А чтобы врачу не заморачиваться с постановкой на учет, «спонсор» пообещал, что уладит эти бумажные формальности сам. За скромную компенсацию в 70 тысяч рубликов.
Тут судмедэксперт-остеопат прозрел. И пошел в полицию. Там заинтересовались историей, взялись разыскать «дарителя».
«Благодетель» на этом не остановился. Авто, сообщил он, можно забирать в отделе техосмотра. А чтобы врачу не заморачиваться с постановкой на учет, «спонсор» пообещал, что уладит эти бумажные формальности сам. За скромную компенсацию в 70 тысяч рубликов.
Тут судмедэксперт-остеопат прозрел. И пошел в полицию. Там заинтересовались историей, взялись разыскать «дарителя».
Источник:
Ссылки по теме:
- Единственная проигранная битва Суворова — это сражение за семейное счастье
- Он вам не Санта! Шварценеггер на Рождество подарил 25 домов нуждающимся ветеранам
- Люди показывают рождественские подарки, которые их по-настоящему порадовали
- Новости дружбы народов: в Москве пациент-армянин пырнул ножом таджика-стоматолога
- В Индии врачи удалили мужчине из почек 156 камней
17
Понравилось17
Новости партнёров