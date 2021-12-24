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Пациент «отблагодарил» остеопата, облегчив его кошелек

Пациент «отблагодарил» остеопата, облегчив его кошелек (2 фото)

Автор:
24 декабря 2021 21:30
Сообщество : Мошенничество
Метки: врач   лексус   остеопат   пациент   подарок   развод   судмедэксперт   
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Мошенник выманил у московского врача 275 тысяч рублей, пообещав подарить Lexus LX.
Нечасто пациенты благодарят медиков за качественно оказанные услуги. Может быть, поэтому столичный врач так хотел верить в искренность своего подопечного. Как повествует SHOT, 40-летний судмедэксперт подрабатывал остеопатом в одной из частных клиник Москвы.

После сеанса лечения человек, назвавшийся Кареном Карапетяном, рассыпался в комплиментах доктору. И тут же пообещал поощрить высокий профессионализм и отменный уровень сервиса. А именно, подарить Lexus LX
Вот только авто у щедрого клиента пока «под руками» не было, но он заверил, что машину через два дня пригонят из Северной столицы. Надо лишь заплатить за страховку, всего-ничего, 275 тысяч рублей. И расчувствовавшийся доктор согласился.

«Благодетель» на этом не остановился. Авто, сообщил он, можно забирать в отделе техосмотра. А чтобы врачу не заморачиваться с постановкой на учет, «спонсор» пообещал, что уладит эти бумажные формальности сам. За скромную компенсацию в 70 тысяч рубликов.
Тут судмедэксперт-остеопат прозрел. И пошел в полицию. Там заинтересовались историей, взялись разыскать «дарителя».

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Метки: врач   лексус   остеопат   пациент   подарок   развод   судмедэксперт   
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7  комментариев
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43k
Максим Т. 50 минут назад
Мошенник кинул мошенника
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1k
Сергей Ковалев 11 минут назад
Бесплатный сыр....
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11k
Majul Полчаса назад
Почему в одном предложении слова врач и остеопат? Какая связь между этими полярными понятиями? Может еще гомеопатов врачами назовем?
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134
Liberman 36 минут назад
))))) один обещает и нет результата и второй ему отплатил тем же))) при чем тут полиция, че они взялись за дело?
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637
Mixan 58 минут назад
Ну все ,денег нет и дела нет ..

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