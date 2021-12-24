Пациент «отблагодарил» остеопата, облегчив его кошелек

Вот только авто у щедрого клиента пока «под руками» не было, но он заверил, что машину через два дня пригонят из Северной столицы. Надо лишь заплатить за страховку, всего-ничего, 275 тысяч рублей. И расчувствовавшийся доктор согласился.



«Благодетель» на этом не остановился. Авто, сообщил он, можно забирать в отделе техосмотра. А чтобы врачу не заморачиваться с постановкой на учет, «спонсор» пообещал, что уладит эти бумажные формальности сам. За скромную компенсацию в 70 тысяч рубликов.

Тут судмедэксперт-остеопат прозрел. И пошел в полицию. Там заинтересовались историей, взялись разыскать «дарителя».