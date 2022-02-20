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В Госдуме хотят в десятки раз увеличить штраф за зацепинг

В Госдуме хотят в десятки раз увеличить штраф за зацепинг (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2022 20:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Зацепинг   госдума   зацеперы   подростки   штрафы   
808
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Опасное развлечение оплатят родители подростков.

В Госдуме в первом чтении рассмотрят законопроект, согласно которому штраф за незаконную посадку или высадку по ходу движения поезда, проезд на крышах, подножках вагонов и других непредназначенных для этого местах, а также самовольную остановку состава может увеличиться в 40 раз.

Инициаторы нового законопроекта об увеличении штрафа уверены, что это единственная и самая действенная мера, которая может остановить зацеперов от безумных поступков. Бремя оплаты штрафов в полной мере ляжет на родителей подростков, но может хотя бы так их смогут вовлечь в проблемы детей.

Сейчас штраф за зацепинг составляет всего 100 рублей. В Мосгордуме объяснили, что только в столице за последние два года пострадали 77 зацеперов, в том числе 59 подростков. Погибли 22 человека, из них 13 несовершеннолетних.

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Метки: Зацепинг   госдума   зацеперы   подростки   штрафы   
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27  комментариев
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196
Raingold Fischer 2 часа назад
Какой штраф, нужно в психушку на месяц с рекомендацией что человек склонен к суициду
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1k
SilentBob 3 минуты назад
зацепинг..


Что там? спросил он хмуро. Балаклавинг?
Путинг ответил один из омоновцев.
Офицер с сомнением смерил меня глазами.
Точно не балаклавинг?
Не, сказал омоновец. Реально путинг. У него нос на маске и крылья. Типо журавль. Все забыли уже, а он еще помнит…

Виктор Олегович Пелевин. "Бэтман Аполло".
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−83
scanncode scanncode 3 минуты назад
в штрафаг главное не их размер, а контроль и привлечение к ответственности
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26
sasha 11 минут назад
ну других проблем то у нас нет! равнение на Индию!
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1k
Алексей Попов 18 минут назад
Мля... Они там хоть что-нибудь делают? Страны ес уже давно проблему решили, или им статус буквы не позволяет читать? УРОДЫ....
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−1
Piskov Полчаса назад
Кроме штрафов можно ещё и мазутом мазать зацеперские места, как раньше на заборах делали. Т.е. если ты даже умудришься зацепиться, то ванючей мазутой будешь измазан однозначно! А девочки вонючих не любят.
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320
Alexander Sar 36 минут назад
Штраф.. ну может и надо - в пользу пассажиров опоздавших из-за никому не нужного бесполезного для страны куска мяса... Чаще всего и пережаренного. Но ведь в чем дело - в семье могут быть и другие дети (нормальные). И забирать у них деньги а значит и сладости и подарки это не правильно. Потому правильнее будет просто отправлять на работу не тяжелую. Ну например собирать остатки подобного и выкладывать на перроне. Почему этим бригада должна заниматься? Пусть посмотрят... поотдирают мясо с изоляторов, колесных пар, метельников встречных поездов, рельс.... аккуратненько все соберут. Протрут рельсо-шпальную решотку тряпочкой от мозгов и крови... Через месяц домой без вскяких штрафов.
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396
КАКАнгел 45 минут назад
просто не надо их лечить как и всяких экстремалов не заботящихся о самосохранение (я не имею в виду дайвинг, сёрфинг, лыжи, планеризм и сноуборды если все делать правильно )
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49k
zloykoyot 45 минут назад
Помимо повышения штрафов неплохо бы устраивать этим придуркам экскурсию в морг, чтобы посмотрели что от человека остаётся после падения. Или собеседования с выжившимшими и оставшимися на всю жизнь калеками такими же мудаками.
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4k
Виктор Штурмаревич 50 минут назад
Может просто в медкарту прописывать,что человек долпо&п и пусть потом устраивается на работу или пытается поступить в учебное заведение.Не знаю как сейчас,а в Союзе косившим в армии под болезного выписывали билет о психическом расстройстве.Потом те косари бегали дома по больничкам и вонкоматам пытаясь доказать обратное и дослужить.Так как на хорошую работу этих дятлов не брали.
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−122
Племянник Путина 53 минуты назад
Давно пора отстреливать этих придурков.
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26
sasha Племянник Путина 10 минут назад
с тебя пи.дораса надо начать! сволочь!
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553
bobobo 57 минут назад
А нельзя ли сделать так, что бы там цепляться не к чему было? Ну или датчики какие? Как эту проблему в других странах решают? Про Индию не писать.
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4k
Mowgley Час назад
Штрафы надо поднимать не только за зацепинг.
Но и за накрасныйперебегаинг, за влифтахмалюинг, за вкапюшонепереходинг, за клейнюхаинг, за безправездинг и за многое другое.
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83k
Taras Kozalupko Час назад
Штраф не нужен!
Достаточно пороть прилюдно ремнем на привокзальной площади.
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915
Hallo FreeSpace Час назад
Ну либо разрешить официально , кто успел тот присел
... Да на самом деле сколько не увеличивай штраф , это не поможет, есть возраст в котором некоторым сам черт не брат . Но в этом есть тоже определенный позитив , выжившие становятся профессиональными скейтерами , райдерами на великах, сноубордах и это двигает культуру экстрима вперед. Сноубордистов и скейтеров считали хулиганами и отморозками , но все это переросло в профессиональный спорт , такая же история с граффити с BASE . Молодежь всегда будет искать приключений , отчасти тупых .
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407
Володя Терно Час назад
Дарвин против!
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1k
emporio_ss Час назад
Так увеличение штрафа для родителей ОЛИГОФРЕНОВ не решит проблему.
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20k
Luc72 Час назад
Зачем останавливать естественный отбор? Ему и так уже негде проявляться с современной медициной, когда и 200 граммовые выживают и с половиной мозгов и вообще без мозгов..., скоро человек выродится совсем.
Отменить, н-Н-на...
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320
Alexander Sar Luc72 Полчаса назад
почему тогда ущерб должны нести нормальные пассажиры а оттирать это случайное потомство идиота должна бригада?
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1k
vijilante Час назад
С трудом попытаюсь поставить себя на место долбоиопа караулящего подходящий поезд , но штраф, (хоть миллион долларов)это последнее о чём бы я думал перед подготовкой к прыжку и самим прыжком.
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613
moishab Час назад
У даунов депутатов других проблем нет?
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