В Госдуме хотят в десятки раз увеличить штраф за зацепинг

Инициаторы нового законопроекта об увеличении штрафа уверены, что это единственная и самая действенная мера, которая может остановить зацеперов от безумных поступков. Бремя оплаты штрафов в полной мере ляжет на родителей подростков, но может хотя бы так их смогут вовлечь в проблемы детей.

Сейчас штраф за зацепинг составляет всего 100 рублей. В Мосгордуме объяснили, что только в столице за последние два года пострадали 77 зацеперов, в том числе 59 подростков. Погибли 22 человека, из них 13 несовершеннолетних.