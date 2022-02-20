В Госдуме хотят в десятки раз увеличить штраф за зацепинг

Опасное развлечение оплатят родители подростков.
В Госдуме в первом чтении рассмотрят законопроект, согласно которому штраф за незаконную посадку или высадку по ходу движения поезда, проезд на крышах, подножках вагонов и других непредназначенных для этого местах, а также самовольную остановку состава может увеличиться в 40 раз.
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Инициаторы нового законопроекта об увеличении штрафа уверены, что это единственная и самая действенная мера, которая может остановить зацеперов от безумных поступков. Бремя оплаты штрафов в полной мере ляжет на родителей подростков, но может хотя бы так их смогут вовлечь в проблемы детей.
Сейчас штраф за зацепинг составляет всего 100 рублей. В Мосгордуме объяснили, что только в столице за последние два года пострадали 77 зацеперов, в том числе 59 подростков. Погибли 22 человека, из них 13 несовершеннолетних.
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Что там? спросил он хмуро. Балаклавинг?
Путинг ответил один из омоновцев.
Офицер с сомнением смерил меня глазами.
Точно не балаклавинг?
Не, сказал омоновец. Реально путинг. У него нос на маске и крылья. Типо журавль. Все забыли уже, а он еще помнит…
Виктор Олегович Пелевин. "Бэтман Аполло".
Но и за накрасныйперебегаинг, за влифтахмалюинг, за вкапюшонепереходинг, за клейнюхаинг, за безправездинг и за многое другое.
Достаточно пороть прилюдно ремнем на привокзальной площади.
Отменить, н-Н-на...