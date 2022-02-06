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Подростки в Крыму пытались убить 13-летнюю девочку

Подростки в Крыму пытались убить 13-летнюю девочку (3 фото)

Автор:
06 февраля 2022 19:40
Сообщество : Криминал
Метки: Крым   подростки   попытка убийства   происшествие   
2966
3

Два школьника неудачно попытались задушить одноклассницу, решив её потом расчленить, выбросить тело и инсценировать появление в городе маньяка. И все из-за несчастной любви.

По информации Telegram-канала «Mash на волне», инцидент произошел в школе села Железнодорожное Бахчисарайского района. Подростки влюбились в одну и ту же девочку, но их чувства были не взаимны. Она над пацанами публично насмехалась и вообще, реагировала не так, как должна была. Поэтому, один из пацанов от обиды решил насолить однокласснице и отфотошопил её фото в купальнике, на что та пожаловалась учительнице.

После этого школьники решили мстить, а именно, устранить обидчицу. Инцидент произошел 1 февраля прямо на территории школы. Девочку заманили на задний двор, за котельную и попробовали задушить удавкой, но когда жертва нападения начала терять сознание, начинающие убийцы испугались и убежали. Но решили подкараулить свою жертву на следующий день с утра и завершить начатое дело.

К счастью, планам не суждено было сбытся. На следующий день подростки уже делились своими фантазиями с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних.

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«Они хотели девочку зарезать, расчленить, расфасовать тело по пакетам и спрятать в заброшенном туалете. В этот же день – убить случайного человека в Бахчисарае, чтобы создать легенду о маньяке», - пишет канал, авторы которого отмечают, что у школьников изъяли самодельный нож, скотч и упаковку мусорных пакетов.

В данный момент проводится ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура проверит работу системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Заместитель министра образования Республики Крым Тимур Асанов, комментируя инцидент, отметил, что подростки-виновники не состояли на профилактических учетах ни в полиции, ни в комиссии по делам несовершеннолетних. Они занимались физкультурой и спортом и не были замечены в употреблении спиртных напитков и табачных изделий.


Одному из нападавших 16 лет, предварительно он отправлен под домашний арест. Что делать с его несовершеннолетним соучастником, правоохранительные органы решат в ближайшее время.

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Метки: Крым   подростки   попытка убийства   происшествие   
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16  комментариев
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48k
Albert GER Час назад
ставлю на крымтатар. знаю их по Казахстану.
полные отморозки. их у нас били ВСЕ. и наши татары тоже, даже больше чем все.
невменяхи полные, живущие по законам своей диаспоры.
а когда получат, бегут к ментам - нас притесняют за веру/цвет волос и хз шо еще.
с них даже менты(казахи) охреневали. и тоже их били.
вот они и свалили подальше оттуда.
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26k
Батончик с маком 10 минут назад
Хватит уже нянчиться с сопляками. Впаять им пожизненно. Один хрен с этих выродков толку не будет
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63k
физраствор. Полчаса назад
власти всячески задабривают татар. спустят дело на тормозах..
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597
Андрей Александрович Полчаса назад
??? Сталина на них нет!
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61
S400 41 минуту назад
Интересно, что у людей в голове, какого цвета там бегают тараканы?
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39k
Сергей 43 минуты назад
Надо с этими расчленителями провести членораздельную операцию , чтоб они не размножались.
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3k
Евгений 52 минуты назад
Как же скучно я учился
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846
Иван 55 минут назад
Вот и подросло поколение, как из анекдота:

- Господи, детишки, вы какие передачи по ТВ смотрите?
- Только новости.
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6k
Борис Карабанов Час назад
Ох, уж эти мигранты!
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