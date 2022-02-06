Подростки в Крыму пытались убить 13-летнюю девочку

По информации Telegram-канала «Mash на волне», инцидент произошел в школе села Железнодорожное Бахчисарайского района. Подростки влюбились в одну и ту же девочку, но их чувства были не взаимны. Она над пацанами публично насмехалась и вообще, реагировала не так, как должна была. Поэтому, один из пацанов от обиды решил насолить однокласснице и отфотошопил её фото в купальнике, на что та пожаловалась учительнице.

После этого школьники решили мстить, а именно, устранить обидчицу. Инцидент произошел 1 февраля прямо на территории школы. Девочку заманили на задний двор, за котельную и попробовали задушить удавкой, но когда жертва нападения начала терять сознание, начинающие убийцы испугались и убежали. Но решили подкараулить свою жертву на следующий день с утра и завершить начатое дело.

К счастью, планам не суждено было сбытся. На следующий день подростки уже делились своими фантазиями с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних.