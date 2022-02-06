Подростки в Крыму пытались убить 13-летнюю девочку

Два школьника неудачно попытались задушить одноклассницу, решив её потом расчленить, выбросить тело и инсценировать появление в городе маньяка. И все из-за несчастной любви.
По информации Telegram-канала «Mash на волне», инцидент произошел в школе села Железнодорожное Бахчисарайского района. Подростки влюбились в одну и ту же девочку, но их чувства были не взаимны. Она над пацанами публично насмехалась и вообще, реагировала не так, как должна была. Поэтому, один из пацанов от обиды решил насолить однокласснице и отфотошопил её фото в купальнике, на что та пожаловалась учительнице.
После этого школьники решили мстить, а именно, устранить обидчицу. Инцидент произошел 1 февраля прямо на территории школы. Девочку заманили на задний двор, за котельную и попробовали задушить удавкой, но когда жертва нападения начала терять сознание, начинающие убийцы испугались и убежали. Но решили подкараулить свою жертву на следующий день с утра и завершить начатое дело.
К счастью, планам не суждено было сбытся. На следующий день подростки уже делились своими фантазиями с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних.
«Они хотели девочку зарезать, расчленить, расфасовать тело по пакетам и спрятать в заброшенном туалете. В этот же день – убить случайного человека в Бахчисарае, чтобы создать легенду о маньяке», - пишет канал, авторы которого отмечают, что у школьников изъяли самодельный нож, скотч и упаковку мусорных пакетов.
В данный момент проводится ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура проверит работу системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
Заместитель министра образования Республики Крым Тимур Асанов, комментируя инцидент, отметил, что подростки-виновники не состояли на профилактических учетах ни в полиции, ни в комиссии по делам несовершеннолетних. Они занимались физкультурой и спортом и не были замечены в употреблении спиртных напитков и табачных изделий.
Одному из нападавших 16 лет, предварительно он отправлен под домашний арест. Что делать с его несовершеннолетним соучастником, правоохранительные органы решат в ближайшее время.
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полные отморозки. их у нас били ВСЕ. и наши татары тоже, даже больше чем все.
невменяхи полные, живущие по законам своей диаспоры.
а когда получат, бегут к ментам - нас притесняют за веру/цвет волос и хз шо еще.
с них даже менты(казахи) охреневали. и тоже их били.
вот они и свалили подальше оттуда.
-это шедеврально.
- Господи, детишки, вы какие передачи по ТВ смотрите?
- Только новости.