Я с ним согласен! "Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли!"

Спортсмен обратился к тем, кто критиковал команду. «Все говноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждали, еще до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!», — с таким призывом после поражения в финале выступил Слепышев.

Игрок также добавил, что российские хоккеисты сделали на Олимпиаде все, что смогли. «Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли!», — добавил Слепышев.