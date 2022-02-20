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Я с ним согласен! "Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли!"

Я с ним согласен! "Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли!" (3 фото)

Автор:
20 февраля 2022 15:26
Сообщество : Спорт
Метки: 2022   сборной России   хоккей   
789
3

Хоккеист сборной России обратился к хейтерам после поражения в финале Олимпиады

Спортсмен обратился к тем, кто критиковал команду. «Все говноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждали, еще до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!», — с таким призывом после поражения в финале выступил Слепышев.


Игрок также добавил, что российские хоккеисты сделали на Олимпиаде все, что смогли. «Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли!», — добавил Слепышев.

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Сборная России на Олимпийских играх в Пекине дошла до финала, где 20 февраля проиграла Финляндии (1:2). Россияне не смогли защитить титул олимпийских чемпионов, а финны впервые в истории взяли золото. Слепышев провел на турнире все шесть матчей, в которых забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу.

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Метки: 2022   сборной России   хоккей   
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16  комментариев
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1k
Уставший кот 2 часа назад
Финны всегда были сложным соперником. Выиграли достойно. Нашим ребятам поздравление с серебром!
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17k
Сергей 4 минуты назад
Финны четко отыграли. Нашим не хватило, но пытались до конца.
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19k
KOSTELLO Полчаса назад
Игра была равной, наши парни молодцы, старались, но Финны были немного сильнее.
Финнов поздравляю, все таки первое Олимпийское золото за хоккей.
Наших ребят тоже поздравляю.
Молодцы!
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2k
Дмитрий 37 минут назад
Какая какая сборная? Сборной моей страны нет на этом шабаше. Ну а отдельные ребята наверное молодцы. Я тоже люблю с мужиками собраться в волейбол погонять. Но есть два момента: мы делаем это на свои деньги и никто нам не мешает флаг поднять..
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30k
Мойша Час назад
Молодцы!!!!
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5k
tamin Час назад
Молодцы наши. Не всегда все получается, но даже бронза-это мега круто! Все правильно сказал!
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39k
Alex 2 часа назад
Пусть журнашлюшки идут в *опу
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1k
GoInDown 2 часа назад
Хейтеры? Тролли забугорные не более.
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16k
Теуш Алексей 2 часа назад
Спокойно отношусь к этому серебру. И у Великой Красной Машины не всегда было золото.
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916
Hallo FreeSpace 2 часа назад
достойный результат
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